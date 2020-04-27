В Ухані з лікарні виписали останніх пацієнтів, які мали COVID-19

У лікарнях китайського міста Ухань, звідки світом поширився коронавірус SARS-CoV-2, не лишилося пацієнтів, хворих на COVID-19. Медики виписали останніх 12-х пацієнтів, які одужали від коронавірусу. Про це повідомляє інформагенція AP з посиланням на міську адміністрацію в понеділок, 27 квітня. У відомстві заявили про "історичний день". Водночас ще 1728 осіб, які контактували з інфікованими, перебувають під медичним наглядом.

Зникнення трьох активістів, які писали про коронавірус

Водночас повідомляється про затримання трьох молодих китайських активістів, які публікували в інтернеті матеріали про коронавірус, заборонені цензурою. Про це пише інформагенція AFP з посиланням на родичів активістів. За цими даними, родинам не відомо про місцеперебування молодих людей із 19 квітня.

Активісту Цай Вею і його подрузі Тан закидають "підбурювання і провокації". Нині обоє перебувають "під домашнім наглядом у певному місці", вказано в повідомленні пекінської поліції, які отримали родини обох активістів і які перебувають у розпорядженні інформагенції. Чжень Гунь, брат іншого активіста на ім'я Чжень Май, не отримав такого повідомлення від поліції.

Усі троє брали участь у ініціативі Terminus2049. Вони публікували в інтернеті новини, які були заблоковані чи видалені китайськими цензурними відомствами, серед іншого - про ситуацію з епідемією коронавірусу в Ухані.

Китайські активісти й дисиденти регулярно отримують закиди в "підбурюваннях і провокаціях". За це в Китаї загрожує до п'яти років в'язниці, пише AFP.

Інші країни світу неодноразово критикували інформаційну політику Китаю на початку пандемії COVID-19. Президент США Дональд Трамп нещодавно заявляв, що КНР повинна відчути наслідки, якщо з'ясується, що факти про епідемію навмисне замовчували.