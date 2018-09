Трамп закликає генпрокурора знайти автора анонімної статті у NYT

Президент США Дональд Трамп вимагає від генпрокурора Джеффа Сешнса знайти автора анонімної статті у The New York Times, який написав про опір Трампу у його ж адміністрації. Це є питанням "національної безпеки", - заявив американський президент журналістам на борту літака Air Force One під час польоту до Північної Дакоти у п'ятницю, 7 вересня. "Урешті-решт ім’я цієї хворої особи вспливе", - сказав він, але не виключив, що анонімної особи може взагалі не існує і це вигадка газети, яка "постійно використовує фальшиві джерела". Трамп раніше неодноразово критикував The New York Times.

Разом з тим, президент США додав, що необхідно запобігти участі автора статті у майбутніх урядових консультаціях високого рівня, для яких необхідний доступ до секретних документів.

5 вересня в The New York Times вийшла стаття під назвою "Я - частина опору в уряді Трампа". Автор, який не розкриває своє ім'я, є співробітником Білого дому. The New York Times називає його "чільним урядовцем", хоча сам Трамп запевняє, що усі високопосадовці заявили йому про непричетність до статті, у якій описується, як ця особа та його колеги намагаються зробити все, щоб Трамп не накоїв якогось лиха своєю політикою. Вони роблять це з метою захистити й "вберегти демократичні інститути США" поки Трамп не залишить посаду президента. Трамп назвав факт публікації статті держзрадою. Він вимагає від видання видати автора матеріалу та заявляє, що збереження анонімності дописувача - "це дуже нечесно".

Раніше вийшла книга американського журналіста Боба Вудворда "Страх: Трамп в Білому домі", де автор, зокрема, розповідає, як підлеглі Дональда Трампа намагаються обійти та саботувати дані їм доручення.

