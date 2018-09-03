Трамп закликає генпрокурора знайти автора анонімної статті у NYT
Генпрокурор США має встановити особу автора анонімної статті у The New York Times, де йшлося про саботаж співробітників адміністрації, заявив Трамп. Він вважає це питанням нацбезпеки.
Дональд Трамп вимагає знайти автора статті The New York Times
Президент США Дональд Трамп вимагає від генпрокурора Джеффа Сешнса знайти автора анонімної статті у The New York Times, який написав про опір Трампу у його ж адміністрації. Це є питанням "національної безпеки", - заявив американський президент журналістам на борту літака Air Force One під час польоту до Північної Дакоти у п'ятницю, 7 вересня. "Урешті-решт ім’я цієї хворої особи вспливе", - сказав він, але не виключив, що анонімної особи може взагалі не існує і це вигадка газети, яка "постійно використовує фальшиві джерела". Трамп раніше неодноразово критикував The New York Times.
Разом з тим, президент США додав, що необхідно запобігти участі автора статті у майбутніх урядових консультаціях високого рівня, для яких необхідний доступ до секретних документів.
5 вересня в The New York Times вийшла стаття під назвою "Я - частина опору в уряді Трампа". Автор, який не розкриває своє ім'я, є співробітником Білого дому. The New York Times називає його "чільним урядовцем", хоча сам Трамп запевняє, що усі високопосадовці заявили йому про непричетність до статті, у якій описується, як ця особа та його колеги намагаються зробити все, щоб Трамп не накоїв якогось лиха своєю політикою. Вони роблять це з метою захистити й "вберегти демократичні інститути США" поки Трамп не залишить посаду президента. Трамп назвав факт публікації статті держзрадою. Він вимагає від видання видати автора матеріалу та заявляє, що збереження анонімності дописувача - "це дуже нечесно".
Раніше вийшла книга американського журналіста Боба Вудворда "Страх: Трамп в Білому домі", де автор, зокрема, розповідає, як підлеглі Дональда Трампа намагаються обійти та саботувати дані їм доручення.
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