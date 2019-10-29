Трамп закликав британського прем'єра і лідера партії Brexit об'єднатися

Президент США Дональд Трамп у неділю, 3 листопада, висловив думку, що на призначених на 12 грудня дострокових виборах до парламенту Великобританії прем'єр-міністр Борис Джонсон і глава партії Brexit Найджел Фарадж повинні виступити єдиним фронтом.

На думку Трампа, це дозволить відстояти перспективи розширення американсько- британської торгівлі після виходу Великобританії з ЄС. "Вони обидва мені подобаються. Думаю, що Борис усе зробить правильно. Вони обидва мої друзі. Я б хотів, щоб Найджел і Борис об'єдналися, вважаю, що це можливо", - заявив Трампа журналістам. При цьому президент США зазначив, що вихід Великобританії з ЄС повинен бути структурований для полегшення розвитку її торгівлі із США.

Також Трамп наголосив, що для Лондона значно вигідніше розвивати торговельні відносини з Вашингтоном, ніж з Брюсселем.

Утім, раніше Фарадж заявив, що відмовився від особистої участі (як кандидат) у парламентських виборах. В інтерв'ю BBC він сказав, що "дуже серйозно думав", але в підсумку дійшов висновку, що буде краще, якщо він підтримає 600 кандидатів від своєї партії по всій Великобританії. "Я не хочу залишатися в політиці до кінця життя", - зазначив Фарадж.

"Якщо Борис Джонсон виступає за справжній Brexit, нам не слід боротися проти нього на цих виборах", - сказав він.

У свою чергу, глава Консервативної партії Джонсон раніше заявив, що не має наміру йти разом на вибори з партією Фараджа в передвиборчій гонці, зазначивши, що "блок з будь-якої іншою партією просто-напросто породжує ризик того, що на Даунінг- стрит, 10 прийде (лейборист. - Ред.) Джеремі Корбін".

Нагадаємо, 29 жовтня Палата громад підтримала пропозицію Джонсона щодо проведення позачергових виборів 12 грудня 2019 року. Своє рішення парламентарі пояснили необхідністю зрушень у питанні виходу країни з Євросоюзу.