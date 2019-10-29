 Трамп закликав британського прем′єра і лідера партії Brexit об′єднатися | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 04.11.2019

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Новини

Трамп закликав британського прем'єра і лідера партії Brexit об'єднатися

Президент США Дональд Трамп заявив, що прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон має об'єднатися з лідером партії Brexit Найджелом Фараджем на дострокових виборах.

Дональд Трамп заявив, що Борис Джонсон має об'єднатися Найджелом Фараджем на виборах

Дональд Трамп заявив, що Борис Джонсон має об'єднатися Найджелом Фараджем на виборах до британського парламенту

Президент США Дональд Трамп у неділю, 3 листопада, висловив думку, що на призначених на 12 грудня дострокових виборах до парламенту Великобританії прем'єр-міністр Борис Джонсон і глава партії Brexit Найджел Фарадж повинні виступити єдиним фронтом.

На думку Трампа, це дозволить відстояти перспективи розширення американсько- британської торгівлі після виходу Великобританії з ЄС. "Вони обидва мені подобаються. Думаю, що Борис усе зробить правильно. Вони обидва мої друзі. Я б хотів, щоб Найджел і Борис об'єдналися, вважаю, що це можливо", - заявив Трампа журналістам. При цьому президент США зазначив, що вихід Великобританії з ЄС повинен бути структурований для полегшення розвитку її торгівлі із США.

Також Трамп наголосив, що для Лондона значно вигідніше розвивати торговельні відносини з Вашингтоном, ніж з Брюсселем.

DW.COM

Палата громад у Лондоні проголосувала за проведення запропонованих прем'єр-міністром країни Борисом Джонсоном позачергових виборів 12 грудня цього року. (29.10.2019)

Лідер британських лейбористів Джеремі Корбін заявив, що його партія згодна на проведення дострокових виборів у грудні. (29.10.2019)

Утім, раніше Фарадж заявив, що відмовився від особистої участі (як кандидат) у парламентських виборах. В інтерв'ю BBC він сказав, що "дуже серйозно думав", але в підсумку дійшов висновку, що буде краще, якщо він підтримає 600 кандидатів від своєї партії по всій Великобританії. "Я не хочу залишатися в політиці до кінця життя", - зазначив Фарадж.

"Якщо Борис Джонсон виступає за справжній Brexit, нам не слід боротися проти нього на цих виборах", - сказав він.

У свою чергу, глава Консервативної партії Джонсон раніше заявив, що не має наміру йти разом на вибори з партією Фараджа в передвиборчій гонці, зазначивши, що "блок з будь-якої іншою партією просто-напросто породжує ризик того, що на Даунінг- стрит, 10 прийде (лейборист. - Ред.) Джеремі Корбін".

Нагадаємо, 29 жовтня Палата громад підтримала пропозицію Джонсона щодо проведення позачергових виборів 12 грудня 2019 року. Своє рішення парламентарі пояснили необхідністю зрушень у питанні виходу країни з Євросоюзу. 

  • Усупереч власним очікуванням

    Скандальні ляпи британського прем'єра Бориса Джонсона

    Усупереч власним очікуванням

    "Мої шанси стати прем'єр-міністром настільки ж високі, як і шанси знайти Елвіса (Преслі) на Марсі, або ж шанси того, що після реінкарнації я стану оливкою", - казав колись 55-річний Джонсон. 23 липня 2019 року він став головою Консервативної партії, перемігши свого опонента, голову МЗС Джеремі Ханта, і стане новим прем’єром Сполученого Королівства на зміну Терезі Мей.

  • Екстравагантний керівник уряду

    Скандальні ляпи британського прем'єра Бориса Джонсона

    Екстравагантний керівник уряду

    Колишній мер Лондона і один із головних прихильників Brexit Борис Джонсон "без 5 хвилин" - голова уряду Великобританії. Джонсону доведеться вести переговори з лідерами країн з усього світу. Вибудувати відносини з деякими із них буде непросто через різкі і неоднозначні висловлювання, які в минулому зробив Джонсон. Кого він встиг образити?

  • ЄС - це Гітлер

    Скандальні ляпи британського прем'єра Бориса Джонсона

    Порівняння ЄС з Гітлером

    Перед референдумом щодо Brexit Борис Джонсон не раз критикував ЄС і його лідерів. Зокрема в інтерв'ю The Sunday Telegraph він порівняв ЄС із Адольфом Гітлером: "ЄС намагається створити наддержаву. Наполеон, Гітлер та інші хотіли зробити щось подібне, але погано закінчили". З цією "наддержавою" Джонсону зараз доведеться найчастіше мати справу через Brexit, який лишає йому у спадок Тереза Мей.

  • Напівкенійській президент і садистка-санітарка

    Скандальні ляпи британського прем'єра Бориса Джонсона

    "Напівкенійській" президент і "садистка-санітарка"

    Не всі знають, що Джонсон народився у Нью-Йорку. З лідерами США у нього відносини амбівалентні. Барака Обаму він назвав "напівкенійськім президентом", Гілларі Клінтон "схожа на садистку-санітарку в психіатричній лікарні". Трампа він би запросив до Лондона, але не хоче ризикувати самими лондонцями. Між тим, Трамп вже привітав Джонсона у Twitter. Він буде "чудовим прем’єром", написав Трамп.

  • Тиран, який допомагає знищити ІД

    Скандальні ляпи британського прем'єра Бориса Джонсона

    Тиран, який допомагає знищити ІД

    Дісталося від екс-мера Лондона і Володимирові Путіну. "Путін - досить жорсткий тиран і маніпулятор, причетний до окупації окремих районів України і знищення літака рейсу MH17 Malaysia Airlines у Донецькій області". Крім того, Джонсон порівняв Путіна...

  • Ельф із Гаррі Поттера

    Скандальні ляпи британського прем'єра Бориса Джонсона

    Ельф із "Гаррі Поттера"

    ...із домашнім Ельфом Доббі з серії фільмів про Гаррі Поттера.

  • Нова Британія

    Скандальні ляпи британського прем'єра Бориса Джонсона

    Країна канібалів

    У 2006 році Борис Джонсон примудрився образити цілу країну. Він написав у своїй колонці в газеті, що Консервативна партія Великобританії призвичаїлася до "канібалістичних оргій і вбивств вождів у стилі Папуа Нової Гвінеї". На фото - вулкан Улавун на острові Нова Британія, що належить до Папуа Нової Гвінеї.

  • Ліверпуль і статус жертви

    Скандальні ляпи британського прем'єра Бориса Джонсона

    Ліверпуль і "статус жертви"

    Ображені на Джонсона і жителі англійського портового Ліверпуля. В одній зі своїх статей він заявив, що ліверпульці "насолоджуються статусом жертви" через страту в Іраку жителя цього міста Кена Біглі у 2004 році. Партія консерваторів відправила Бориса Джонсона вибачатися перед усім містом.

  • Порівняв мусульманських жінок у бурці з поштовою скринькою і...

    Скандальні ляпи британського прем'єра Бориса Джонсона

    Порівняв мусульманських жінок у бурці з поштовою скринькою і...

    ...відмовився вибачатися після того, як його звинуватили в ісламофобії. Скандал розгорівся у серпні 2018 року, коли Джонсон у газетній колонці The Telegraph написав: "абсолютно безглуздо, що людям доводиться виходити на вулицю в одязі, який найбільше нагадує поштові скриньки". Разом з тим, він виступив проти тотальної заборони бурки у Данії. Але скандал це не зупинило. На фото - протест мусульман.

  • А таким бачить Бориса Джонсона карикатурист Сергій Йолкін

    Скандальні ляпи британського прем'єра Бориса Джонсона

    Чи змінить Джонсон імідж заради прем'єрства?

    А таким бачить Бориса Джонсона карикатурист Сергій Йолкін. От тільки зачіску йому варто було б підправити, вважає митець.

    Автор: Дмитро Каневський, Микита Баталов, Азад Сафаров


DW.COM

Скандальні ляпи британського прем'єра Бориса Джонсона

Колишній мер Лондона, колишній очільник британського МЗС Борис Джонсон став новим головою консерваторів. Його робота на посаді прем'єра може ускладнитися через зроблені ним раніше різкі заяви на адресу політиків і країн. (23.07.2019)  

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Борис Джонсон заявив, що британський парламент може мати більше часу для вивчення запропонованої ним угоди про Brexit. У цьому випадку парламентарі повинні погодитися на дострокові вибори 12 грудня.

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Євросоюз поки не визначився щодо відстрочки Brexit 24.10.2019

Однак ймовірно, що у Брюсселі таки погодяться на відтермінування виходу Великобританії з ЄС на три місяці.

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