 Трамп відкинув можливість імпічменту через скандал навколо розмови з Зеленським | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 23.09.2019

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Новини

Трамп відкинув можливість імпічменту через скандал навколо розмови з Зеленським

Дональд Трамп "зовсім несерйозно" ставиться до погроз імпічменту через історію про нібито тиск на Володимира Зеленського з метою ініціювати розслідування проти сина Джо Байдена в Україні.

Дональд Трамп приїхав на відкриття саміту ООН з питань зміни клімату у Нью-Йорку, де у коментарі журналістам відкинув можливість свого імпічменту

Дональд Трамп приїхав на відкриття саміту ООН з питань зміни клімату у Нью-Йорку, де у коментарі журналістам відкинув можливість свого імпічменту

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп цілковито відкидає можливість свого імпічменту через закиди у тому, що він нібито вимагав від президента України Володимира Зеленського ініціювання розслідування причетності до корупції Хантера Байдена - сина ексвіцепрезидента США Джо Байдена і можливого конкурента Трампа на президентських виборах наступного року.

У понеділок, 23 вересня, відповідаючи на запитання про те, наскільки серйозно він сприймає погрози щодо імпічменту, які лунають з боку демократів у Конгресі США, Трамп відповів, що ставиться до цього "зовсім несерйозно".

Напередодні, 22 вересня, Трамп визнав, що обговорював Джо Байдена та його сина у розмові з Зеленським 25 липня. Він повідомив, що під час розмови сказав, що "не хоче, щоб наші люди, такі як віцепрезидент Байден та його син, створювали корупцію в Україні".

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Натомість секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Данилюк на тлі скандалу заявив у понеділок, що його країна прагне залишатися осторонь внутрішньої політики США. Також, за його словами, використання України будь-якою стороною протистояння у США може зашкодити двостороннім відносинам між країнами.

Скандал щодо розмови Трампа із Зеленським розгорівся в США кілька днів тому. Раніше один зі співробітників спецслужб, який працює в Білому домі, повідомив про те, що "Трамп зробив одному з іноземних глав держав тривожну пропозицію".

Демократи у Конгресі припустили, що Трамп нібито міг вимагати від Зеленського надати компромат на сина Джо Байдена, який є одним з його головних суперників на майбутніх президентських виборах. Йшлося нібито про прискорення проведення розслідування у справі української газодобувної компанії Burisma. До її ради директорів раніше входив Хантер Байден.

Своєю чергою Джо Байден закликав главу Білого дому негайно оприлюднити розшифровку телефонної розмови з Зеленським. Проти опублікування розшифровки розмови Трампа і Зеленського виступив держсекретар США Майк Помпео. 

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