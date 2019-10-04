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Олександр Данилюк

Олександр Данилюк - український політик. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Олександр Данилюк".

Олександр Данилюк очолював міністерство фінансів України в уряді Володимира Гройсмана з квітня 2016 до червня 2018 року. З травня до вересня 2019 року Данилюк обіймав посаду секретаря Ради національної безпеки та оборони України (РНБО). Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Контроль над кордоном є умовою проведення виборів на Донбасі: Ельмар Брок (04.10.2019) 04.10.2019

Вибори на Донбасі - лише на умовах України, Зеленський справляє позитивне враження, а "формула Штайнмаєра" не є капітуляцією. Про це та багато іншого у ексклюзивному інтерв'ю спецрадника голови Єврокомісії щодо України Ельмара Брока.
Ельмар Брок: Спершу - контроль над кордоном, потім вибори на Донбасі

Ельмар Брок: Спершу - контроль над кордоном, потім вибори на Донбасі 04.10.2019

Як зараз у ЄС ставляться до Зеленського, чи є "формула Штайнмаєра" капітуляцією України та як на Заході сприймають відставку Данилюка, розповів DW спецрадник голови Єврокомісії щодо України Ельмар Брок.
Данилюк: Богдан повинен піти у відставку через Приватбанк

Данилюк: Богдан повинен піти у відставку через "Приватбанк" 03.10.2019

Екссекретар РНБО Олександр Данилюк вважає, що керівник Офісу президента України Андрій Богдан має піти у відставку через конфлікт інтересів навколо "Приватбанку".
Президент України призначив Олексія Данілова новим секретарем РНБО

Президент України призначив Олексія Данілова новим секретарем РНБО 03.10.2019

Президент України Володимир Зеленський призначив новим секретарем Ради національної безпеки та оборони Олексія Данілова.
Данилюк пояснив свою відставку з поста секретаря РНБО

Данилюк пояснив свою відставку з поста секретаря РНБО 01.10.2019

Олександр Данилюк запевнив, що рішення скласти повноваження секретаря РНБО було "свідомим" і його власною ініціативою. Він закинув деяким політикам у новій владній команді "підкилимні ігри".
Звільнення Данилюка: Коломойський та інші версії

Звільнення Данилюка: Коломойський та інші версії 30.09.2019

Звільнення секретаря РНБО Олександра Данилюка може стати тривожним сигналом для міжнародних партнерів України, переконані експерти. Серед причин відставки називають посилення однієї з владних груп впливу.
Президент України звільнив Олександра Данилюка з посади секретаря РНБО

Президент України звільнив Олександра Данилюка з посади секретаря РНБО 30.09.2019

Президент України Володимир Зеленський звільнив Олександра Данилюка з посади секретаря Ради національної безпеки і оборони (РНБО).
Секретар РНБО Олександр Данилюк подав заяву про відставку

Секретар РНБО Олександр Данилюк подав заяву про відставку 27.09.2019

Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Данилюк написав заяву про відставку. Президент Володимир Зеленський розгляне її після повернення до Києва.
Трамп відкинув можливість імпічменту через скандал навколо розмови з Зеленським

Трамп відкинув можливість імпічменту через скандал навколо розмови з Зеленським 23.09.2019

Дональд Трамп "зовсім несерйозно" ставиться до погроз імпічменту через історію про нібито тиск на Володимира Зеленського з метою ініціювати розслідування проти сина Джо Байдена в Україні.

Україна, Польща та США підписали меморандум про співпрацю у газовій сфері

Україна, Польща та США підписали меморандум про співпрацю у газовій сфері 31.08.2019

Представники України, Польщі та Сполучених Штатів підписали Меморандум про тристороннє співробітництво у сфері енергетики. У 2021 році Польща зможе постачати Україні 6 мільярдів кубометрів газу.
Секретар РНБО Олександр Данилюк обіцяє реформу СБУ

Секретар РНБО Олександр Данилюк обіцяє реформу СБУ 29.07.2019

Олександр Данилюк вважає, що СБУ має зосередитися на контррозвідці і відкинути інші непритаманні спецслужбі функції, зокрема боротьбу з економічними злочинами та корупцією.
Данилюк: Свідчення Цемаха стануть доказом проти РФ у справі MH17

Данилюк: Свідчення Цемаха стануть доказом проти РФ у справі MH17 17.07.2019

Секретар РНБО Олександр Данилюк заявив, що затриманий спецслужбами бойовик "ДНР" Володимир Цемах має дані щодо причетності РФ до катастрофи MH17.
РНБО дала доручення СБУ та поліції щодо захисту інформаційного простору

РНБО дала доручення СБУ та поліції щодо захисту інформаційного простору 08.07.2019

РНБО доручила держорганам посилити захист інформаційного простору, повідомив Олександр Данилюк. Засідання РНБО відбулося на тлі скандалу через спробу проведення телемосту українським та російським телеканалами

Данилюк: Реінтеграція Донбасу можлива на умовах Мінська і з миротворцями ООН

Данилюк: Реінтеграція Донбасу можлива на умовах Мінська і з миротворцями ООН 01.07.2019

Перемога над ватажками самопроголошених "республік" Донбасу можлива не тільки військовими діями, переконаний секретар РНБО Олександр Данилюк.

Почала діяти заборона на експорт вугілля та нафтопродуктів з Росії в Україну

Почала діяти заборона на експорт вугілля та нафтопродуктів з Росії в Україну 01.06.2019

З 1 червня почали діяти обмеження на постачання до України російського вугілля та нафтопродуктів. Для експорту деяких видів товарів необхідні дозволи від російського міністерства економічного розвитку.
На першій нараді за участю Зеленського РНБО обговорила ринок енергетики

На першій нараді за участю Зеленського РНБО обговорила ринок енергетики 31.05.2019

Рада нацбезпеки та оборони на першій нараді за участю Володимира Зеленського обговорила демонополізацію енергетичних ринків України та ризики, пов'язані із запровадженням нової моделі ринку електроенергії з 1 липня.
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