Олександр Данилюк - український політик. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Олександр Данилюк".

Олександр Данилюк очолював міністерство фінансів України в уряді Володимира Гройсмана з квітня 2016 до червня 2018 року. З травня до вересня 2019 року Данилюк обіймав посаду секретаря Ради національної безпеки та оборони України (РНБО). Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.