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Олександр Данилюк - український політик. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Олександр Данилюк".
Олександр Данилюк очолював міністерство фінансів України в уряді Володимира Гройсмана з квітня 2016 до червня 2018 року. З травня до вересня 2019 року Данилюк обіймав посаду секретаря Ради національної безпеки та оборони України (РНБО). Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.
Вибори на Донбасі - лише на умовах України, Зеленський справляє позитивне враження, а "формула Штайнмаєра" не є капітуляцією. Про це та багато іншого у ексклюзивному інтерв'ю спецрадника голови Єврокомісії щодо України Ельмара Брока.