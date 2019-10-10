 Тимчасовий повірений США в Україні закинув Трампу тиск на Зеленського | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 23.10.2019

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Новини

Тимчасовий повірений США в Україні закинув Трампу тиск на Зеленського

Тимчасовий повірений у справах США в Україні Вільям Тейлор виступив у Конгресі і повідомив, що США збиралися допомагати Україні тільки в обмін на розслідування проти Байдена. Про це написало видання The Washington Post.

Тимчасовий повірений у справах США в Україні Вільям Тейлор

Тимчасовий повірений у справах США в Україні Вільям Тейлор

Президент США Дональд Трамп поставив військову допомогу Україні в залежність від розслідування, яке українська влада мала провести щодо сина колишнього віцепрезидента Сполучених Штатів Хантера Байдена. Про це у вівторок, 22 жовтня, під час виступу на закритих слуханнях трьох комітетів Палати представників американського Конгресу заявив тимчасовий повірений у справах США в Україні Вільям Тейлор. Промову Тейлора передрукували видання The New York Times і The Washington Post.

За словами Тейлора, посол США при ЄС Гордон Сондланд у вересні повідомив йому в телефонній розмові, що в американо-українських відносинах "все залежить" від розслідування, проведення якого вимагає Трамп. Зокрема й "питання безпеки", тобто військова допомога. Тейлор зазначив, що в Білому домі не поспішали запрошувати президента України Володимира Зеленського у Вашингтон, аби спонукати його більш серйозно поставитись до розслідування.

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Сам Трамп у вівторок назвав розпочату проти нього процедуру імпічменту у зв'язку зі звинуваченнями в переслідуванні власних інтересів в Україні "лінчуванням".

У демократичній партії вважають Тейлора важливим свідком у розслідуванні. В оприлюдненіому листуванні з ексспецпредставником Держдепартаменту США з питань України Куртом Волкером та постійним представником США при ЄС Гордоном Сондлендом Тейлор висловив стурбованість щодо заморожування військової допомоги США Україні з метою тиску на президента Зеленського, аби домогтися розслідування стосовно Байдена-молодшого.

Раніше у комітетах вже дали свідчення Волкер та колишня посолка США в Україні Марі Йованович.

Нагадаємо, у США спалахнув політичний скандал, який призвів до ініціювання демократами в Палаті представників процедури імпічменту Трампа. Йдеться про закиди, що Трамп під час телефонної розмови, що відбулась у липні, міг тиснути на Зеленського, аби той домігся розслідування щодо Хантера Байдена, сина потенційного суперника Трампа на президентських виборах 2020 року. З метою посилення тиску Трамп нібито й заморозив надання Україні виділеної військової допомоги. Дональд Трамп усі звинувачення у спробі тиску на президента України відкидає. Про відсутність тиску каже і Володимир Зеленський.

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