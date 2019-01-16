Тереза Мей звільнила міністра оборони через витік інформації щодо Huawei

Прем'єр-міністерка Великобританії Тереза Мей у середу, 1 травня, звільнила з посади міністра оборони країни Гевіна Вільямсона через несанкціонований витік таємної інформації.

З огляду на проведене розслідування щодо витоку Мей у листі до Вільямсона зазначила, що "не може мати повної довіри" до міністра оборони. В оприлюдненому офісом прем'єрки листі вона пише про "вагомі докази", які вказують на відповідальність Вільямсона за "несанкціоноване розкриття" інформації з засідання Ради безпеки країни, повідомляє агентство AP.

За словами Мей, іншої правдоподібної версії щодо витоку встановити не вдалося. Наступницею Вільямсона призначено Пенні Мордонт , яка була міністеркою міжнародного розвитку. Вона стане першою жінкою на посаді міністра оборони.

Вільямсон згодом заперечив, що він став джерелом витоку інформації.

Розслідування було ініційовано минулого тижня після того, як ЗМІ повідомили, що члени Ради безпеки, яка засідає за зачиненими дверима, ухвалили рішення дозволити китайському технологічному концерну Huawei брати участь у розбудові мережі мобільного зв'язку 5G у Сполученому Королівстві. При цьому уряд стверджує, що рішення стосовно Huawei не ухвалили.

Минулого тижня видання Daily Telegraph повідомило, що отримало подробиці засідання Ради безпеки. Як стверджує видання, кілька міністрів, у тому числі й Вільямсон, виступали проти того, аби допустити китайську компанію до розбудови британської мережі.

Сполучені Штати вимагають від союзників не дозволяти Huawei розбудовувати 5G-мережі, оскільки китайський уряд може змусити компанію надати йому доступ до інформації цих мереж.

До Ради безпеки Великобританії входять очільники важливих міністерств, які отримують інформацію від високопосадовців армії та розвідки, тож засідання цього органу вважаються особливо таємними.