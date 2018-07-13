Тегеран застеріг Вашингтон від протистояння

Президент Ірану Хасан Роухані застеріг президента США Дональда Трампа від подальшої ворожої політики проти ісламської республіки. За даними іранських ЗМІ, відповідну заяву Роухані зробив у неділю, 22 липня, на зустрічі з іранськими дипломатами.

"Америка мусить знати, що мир з Іраном - мати будь-якого миру (…), так само як і війна з Іраном - мати всіх воєн", - попередив Роухані, цитує інформагенція dpa, що посилається на іранське агентство новин Isna. "Містере Трамп, не смикайте лева за хвіст. А то ви про це пошкодуєте", - додав іранський президент.

Роухані також дав зрозуміти, що Іран у разі загострення протистояння може заблокувати одну з найважливіших нафтотранспортних артерій світу, що пролягає Ормузькою протокою. "Безпеку (нафтотранспортних - Ред.) шляхів гарантували ми", - наголосив президент Ірану.

На сьогоднішній день через цю протоку йде близько 20 відсотків усього світового експорту нафти. Такі країни-експортери "чорного золота" як Бахрейн, Катар і Кувейт можуть транспортувати нафту тільки цим шляхом, адже інших виходів до моря у них немає. Через Ормузьку протоку також транспортується танкерами нафта Саудівської Аравії, ОАЕ та Іраку.

Нагадаємо, на початку травня 2018 року Трамп оголосив про вихід США зі спільної угоди, укладеної 2015 року між Іраном, Сполученими Штатами, Росією, Китаєм, Великобританією, Францією і Німеччиною. Угода передбачає зокрема виконання Тегераном низки кроків щодо обмеження своєї ядерної програми в обмін на скасування санкцій. Згодом Вашингтон розширив санкції проти Ірану, вимагаючи від держав-союзників припинити купувати іранську нафту та погрожуючи санкціями щодо компаній, що співпрацюватимуть з Іраном.