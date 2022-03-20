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С-400

С-400 - російська зенітно-ракетна система. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "С-400".

С-400 є російською зенітно-ракетною системою великої та середньої дальності. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

ЗМІ: США пропонували Туреччині передати Україні російські С-400

ЗМІ: США пропонували Туреччині передати Україні російські С-400 20.03.2022

США пропонували Туреччині передати Києву російські ЗРК С-400, повідомляє Reuters із посиланням на джерела.
Росія розпочала спільні з Білоруссю військові маневри Союзна рішучість-2022

Росія розпочала спільні з Білоруссю військові маневри "Союзна рішучість-2022" 10.02.2022

Міноборони РФ не називає точну кількість російських сил, які перекинули на військові навчання до Білорусі. Втім, відомо, що до Білорусі прибули зенітні комплекси С-400 та Панцир-С, а також винищувачі й штурмовики.
До Білорусі продовжують прибувати російські військові і техніка

До Білорусі продовжують прибувати російські військові і техніка 23.01.2022

Бойова авіація РФ та зенітно-ракетні комплекси С-400 ніби візьмуть участь у навчаннях, що відбудуться у Білорусі з 10 по 20 лютого. Скупчення російських військ однак відбувається і поблизу західних кордонів України.
Туреччина має намір закупити у Росії другу партію ЗРК С-400

Туреччина має намір закупити у Росії другу партію ЗРК С-400 26.09.2021

Рішення Анкари про закупівлю другої партії ЗРК С-400 може посилити конфлікт Туреччини зі США і призвести до нових американських санкцій.
У нас 1200 км кордону з Україною: Лукашенко купить у РФ зброї на $ 1 млрд

"У нас 1200 км кордону з Україною": Лукашенко купить у РФ зброї на $ 1 млрд 12.09.2021

За словами Лукашенка, погоджено перелік озброєнь, які до 2025 року будуть надані Білорусі. Одна з причин закупок - сусідство з Україною.
Росія здійснить масштабні військові поставки до Білорусі

Росія здійснить масштабні військові поставки до Білорусі 01.09.2021

Росія поставить Білорусі десятки літаків і вертольотів, заявив Олександр Лукашенко. За його словами, також розглядається можливість поставок Мінську російських ЗРК С-400.
Туреччина знову купить у Росії С-400 попри санкції США

Туреччина знову купить у Росії С-400 попри санкції США 29.08.2021

Анкара готова купити у Москви другий полк ЗРС С-400, повідомив президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган. Через попередню купівлю російських систем Вашингтон запровадив проти Туреччини санкції.
На тлі навчань Sea Breeze Росія провела власні маневри в Криму

На тлі навчань Sea Breeze Росія провела власні маневри в Криму 29.06.2021

У перевірці бойової авіації і ППО, влаштованій Росією в анексованому Криму, було задіяно близько 20 літаків і вертольотів, а також дивізіони комплексів С-400 "Тріумф" і "Панцир".
ЗРК Patriot: на озброєнні яких країн є американські комплекси

ЗРК Patriot: на озброєнні яких країн є американські комплекси 13.04.2021

В яких ще країнах на озброєнні перебувають американські ЗРК Patriot, розмістити які в Україні запропонував очільник Офісу президента Андрій Єрмак?
США пригрозили Індії санкціями за купівлю російських ЗРК С-400

США пригрозили Індії санкціями за купівлю російських ЗРК С-400 20.03.2021

Індія має намір купити у Росії зенітно-ракетні комплекси С-400. Тим часом керівник Пентагону вказав міністру оборони Індії на загрозу санкцій Вашингтона. Раніше ЗРК С-400 ускладнив відносини США і Туреччини.
Росія і Туреччина продовжать військову співпрацю

Росія і Туреччина продовжать військову співпрацю 29.12.2020

Росія і Туреччина мають намір продовжити у майбутньому двосторонню військову співпрацю, незважаючи на санкції США. Про це домовились глави російського і турецького МЗС.
США запровадили санкції проти Туреччини через російські С-400

США запровадили санкції проти Туреччини через російські С-400 14.12.2020

США запровадили санкції проти турецьких посадовців, причетних до закупівлі російської системи С-400. Як пояснив держсекретар Майк Помпео, Вашингтон не терпітиме укладання значних угод з російським оборонним сектором.

НАТО застерігає Туреччину від використання російських систем С-400

НАТО застерігає Туреччину від використання російських систем С-400 17.10.2020

Рішення про використання C-400 є національною прерогативою Анкари, але ця система не може бути інтегрована в протиповітряну і протиракетну оборону НАТО, заявила представниця Альянсу.
Туреччина не відмовиться від використання російських ЗРК С-400

Туреччина не відмовиться від використання російських ЗРК С-400 16.11.2019

У Туреччині підкреслили, що Анкара закупила російську техніку для того, щоб використовувати її. Напередодні міноборони країни повідомило про останні поставки ЗРК.
Анкара повідомила про отримання від Росії другої батареї ЗРК С-400

Анкара повідомила про отримання від Росії другої батареї ЗРК С-400 15.09.2019

Придбаний новітній російський зенітно-ракетний комплекс турецькі військові збираються поставити на озброєння в квітні 2020 року, повідомили в міноборони Туреччини.
США покарали Туреччину за купівлю російських ЗРК

США покарали Туреччину за купівлю російських ЗРК 17.07.2019

США відмовилися поставляти Туреччині винищувачі F-35 через придбання Анкарою у Росїі зенітно-ракетних комплексів С-400.
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