Росія розпочала спільні з Білоруссю військові маневри "Союзна рішучість-2022"

Міноборони РФ не називає точну кількість російських сил, які перекинули на військові навчання до Білорусі. Втім, відомо, що до Білорусі прибули зенітні комплекси С-400 та Панцир-С, а також винищувачі й штурмовики.