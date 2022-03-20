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С-400 - російська зенітно-ракетна система. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "С-400".
С-400 є російською зенітно-ракетною системою великої та середньої дальності. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.
Міноборони РФ не називає точну кількість російських сил, які перекинули на військові навчання до Білорусі. Втім, відомо, що до Білорусі прибули зенітні комплекси С-400 та Панцир-С, а також винищувачі й штурмовики.