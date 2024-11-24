ЗСУ уразили на Курщині станцію ЗРК С-400 - Генштаб

Сили оборони України вдарили по позиціях зенітного ракетного полку 6-ї армії РФ на території Курської області, повідомили у ГШ ЗСУ.

Сили оборони України на території Курської області уразили радіолокаційну станцію зенітного ракетного комплексу С-400 "Тріумф" російських окупантів, стверджує Генеральний штаб Збройних сил України.

Як йдеться у повідомленні Генштабу, РЛС ЗРК вдалося уразити у ніч на неділю, 24 листопада, завдяки груповому удару, завданому підрозділами ракетних військ ЗСУ у взаємодії з іншими складовими Сил оборони, по позиціях зенітного ракетного дивізіону 1490 зенітного ракетного полку 6-ї армії РФ на території Курської області.

"Зафіксовано успішне влучання в радіолокаційну станцію зенітного ракетного комплексу С-400", - йдеться у повідомленні пресслужби ГШ ЗСУ. Тип озброєння, яким поцілили по Курщині, не вказується.

Цей підрозділ збройних сил РФ вів бойову роботу у режимі "земля-земля", тобто уражаючи наземні нерухомі цілі. Під такі обстріли здебільшого потрапляють цивільні об'єкти та мирні мешканці населених пунктів у прифронтових регіонах України, йдеться у повідомленні далі.

Нагадаємо, напередодні, 23 листопада, президент України Володимир Зеленський заявив, що головне завдання президента РФ Володимира Путіна нині полягає у тому, щоб витіснити Збройні сил України із Курської області, і зробити це до 20 січня, тобто до інавгурації обраного президента США Дональда Трампа.

За даними джерел агенції Reuters, наразі внаслідок контратак армії Росії Україна вже втратила понад 40 відсотків території Курської області, над якою встановила контроль із серпня.