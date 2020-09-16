Сіндзо Абе

Абе Сіндзо - японський політик і державний діяч. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Абе Сіндзо".

Ліберально-демократичний політик Абе Сіндзо вперше очолював уряд Японії з вересня 2006 до вересня 2007 років. Вдруге він обіймав посаду прем'єр-міністра з 2012-го до 2020 року. 2014 року часопис Time включив його до списку ста найвпливовіших людей світу. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.