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Сіндзо Абе

Абе Сіндзо - японський політик і державний діяч. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Абе Сіндзо".

Ліберально-демократичний політик Абе Сіндзо вперше очолював уряд Японії з вересня 2006 до вересня 2007 років. Вдруге він обіймав посаду прем'єр-міністра з 2012-го до 2020 року. 2014 року часопис Time включив його до списку ста найвпливовіших людей світу. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Парламент Японії затвердив Йосіхіде Сугу новим прем'єром країни

Парламент Японії затвердив Йосіхіде Сугу новим прем'єром країни 16.09.2020

Йосіхіде Суга став найстаршим прем'єр-міністром Японії. Його призначення на цей пост підтримала більшість у нижній палаті японського парламенту.
Правляча партія Японії визначилася з наступником Сіндзо Абе

Правляча партія Японії визначилася з наступником Сіндзо Абе 14.09.2020

Головою консервативної Ліберально-демократичної партії Японії обрано Йосіхіде Сугу. Очікується, що парламент країни 16 вересня затвердить його на посаді прем'єр-міністра. Він змінить на посту прем'єра Сіндзо Абе.
Прем'єр-міністр Японії Абе оголосив про відставку через стан здоров'я

Прем'єр-міністр Японії Абе оголосив про відставку через стан здоров'я 28.08.2020

Прем'єр-міністр Японії Сіндзо Абе оголосив про відставку через погіршення стану здоров'я. Абе попросив вибачення у японського народу за те, що у складні часи достроково залишає посаду.

Прем'єр-міністр Японії Абе йде у відставку через стан здоров’я - ЗМІ

Прем'єр-міністр Японії Абе йде у відставку через стан здоров’я - ЗМІ 28.08.2020

Прем'єр-міністр Японії Сіндзо Абе йде з посади через погіршення стану здоров’я, повідомляють японські ЗМІ. Абе найдовше перебуває на посаді голови уряду в історії Японії.
У Японії число інфікованих коронавірусом перевищило 10 тисяч

У Японії число інфікованих коронавірусом перевищило 10 тисяч 18.04.2020

Прем'єр-міністр Сіндзо Абе закликав мешканців Японії залишатися вдома. Коронавірус швидко поширюється в Токіо - 17 квітня там зафіксували 201 новий випадок інфікування.
Уряд Японії вирішив поширити надзвичайний стан на всю країну

Уряд Японії вирішив поширити надзвичайний стан на всю країну 16.04.2020

Цим рішенням голова уряду Сіндзо Абе прагне зокрема скоротити кількість подорожуючих у країні напередодні тривалих вихідних наприкінці квітня.
Олімпіада-2020 у Токіо перенесена на 2021 рік через пандемію коронавірусу

Олімпіада-2020 у Токіо перенесена на 2021 рік через пандемію коронавірусу 24.03.2020

Прем'єр-міністр Японії Сіндзо Абе повідомив про погоджене з МОК рішення перенести Олімпійські ігри у Токіо на 2021 рік.
Коронавірус: МОК розглядає можливість перенесення Олімпіади у Токіо

Коронавірус: МОК розглядає можливість перенесення Олімпіади у Токіо 23.03.2020

Через коронавірус МОК розмірковує над можливістю перенесення Олімпійських ігор у Токіо, ймовірність такого рішення визнав і Сіндзо Абе. Канада й Австралія вже відмовилися взяти участь в іграх цього року.
В Японії і МОК відкидають ідею Трампа перенести Олімпіаду

В Японії і МОК відкидають ідею Трампа перенести Олімпіаду 13.03.2020

Японія не припинятиме підготовку до Олімпійських ігор на тлі пандемії коронавірусу, заявив прем'єр країни Сіндзо Абе.
Попри конфлікт, Токіо і Сеул погодилися підтримувати діалог

Попри конфлікт, Токіо і Сеул погодилися підтримувати діалог 24.10.2019

Лідери урядів Японії та Південної Кореї зустрілися на тлі торгівельного конфлікту та корейських історичних претензій.
Блок Сіндзо Абе не отримав більшості у дві третини у верхній палаті парламенту Японії

Блок Сіндзо Абе не отримав більшості у дві третини у верхній палаті парламенту Японії 22.07.2019

На виборах до верхньої палати парламенту Японії коаліція на чолі з Ліберально-демократичною партією Сіндзо Абе не отримала більшості у дві третини мандатів, потрібної для зміни конституції.
У Японії проходять вибори до верхньої палати парламенту

У Японії проходять вибори до верхньої палати парламенту 21.07.2019

У Японії відбуваються вибори до верхньої палати парламенту. За прогнозами, лідером стане коаліційний блок на чолі з партією чинного прем'єра Сіндзо Абе.
Дональд Трамп прибув з державним візитом до Японії

Дональд Трамп прибув з державним візитом до Японії 25.05.2019

Під час чотириденного візиту американський президент Дональд Трамп зустрінеться з новим японським імператором Нарухіто, зіграє в гольф з прем'єром Сіндзо Абе, а також відвідає турнір з сумо.
Японія згадує жертв цунамі та аварії на АЕС Фукусіма-1

Японія згадує жертв цунамі та аварії на АЕС "Фукусіма-1" 11.03.2019

У Японії згадали хвилиною мовчання жертв землетрусу, цунамі та аварії на атомній електростанції "Фукусіма-1", що сталася вісім років тому.

У Японії номінували Трампа на Нобелівську премію миру - ЗМІ

У Японії номінували Трампа на Нобелівську премію миру - ЗМІ 17.02.2019

Японські ЗМІ повідомили, що прем'єр-міністр країни Сіндзо Абе номінував президента США Дональда Трампа на здобуття Нобелівської премії миру.
Німеччина та Японія візьмуться за реформування СОТ

Німеччина та Японія візьмуться за реформування СОТ 05.02.2019

Анґела Меркель озвучила в Токіо плани з реформування СОТ та назвала проблеми розвитку "штучного інтелекту".
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