 У Японії число інфікованих коронавірусом перевищило 10 тисяч | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 18.04.2020

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Новини

У Японії число інфікованих коронавірусом перевищило 10 тисяч

Прем'єр-міністр Сіндзо Абе закликав мешканців Японії залишатися вдома. Коронавірус швидко поширюється в Токіо - 17 квітня там зафіксували 201 новий випадок інфікування.

Прем'єр-міністр Сіндзо Абе

Прем'єр-міністр Сіндзо Абе закликав мешканців Японії залишатися вдома

У Японії станом на суботу, 18 квітня, кількість інфікованих коронавірусом перевищила 10 тисяч. Про це повідомляє інформагенція Reuters із посиланням на японського мовника NHK.

Прем'єр-міністр Сіндзо Абе 17 квітня закликав мешканців країни залишатися вдома. Глава уряду зробив цю заяву на тлі зростання кількості інфікованих у Токіо. 17 квітня в японській столиці зафіксували рекордний 201 новий випадок інфікування, 18 квітня - понад 180.

Від хвороби COVID-19 у Японії померли близько двох сотень людей. На всій території країни чинний режим надзвичайного стану. Є побоювання, що система охорони здоров'я може не впоратися з епідемією COVID-19 в сільських місцевостях, де мешкає багато літніх людей, пише Reuters.

Через пандемію літні Олімпійські ігри-2020 у Токіо перенесли на 2021-й рік.

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