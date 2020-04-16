У Японії число інфікованих коронавірусом перевищило 10 тисяч

У Японії станом на суботу, 18 квітня, кількість інфікованих коронавірусом перевищила 10 тисяч. Про це повідомляє інформагенція Reuters із посиланням на японського мовника NHK.

Прем'єр-міністр Сіндзо Абе 17 квітня закликав мешканців країни залишатися вдома. Глава уряду зробив цю заяву на тлі зростання кількості інфікованих у Токіо. 17 квітня в японській столиці зафіксували рекордний 201 новий випадок інфікування, 18 квітня - понад 180.

Від хвороби COVID-19 у Японії померли близько двох сотень людей. На всій території країни чинний режим надзвичайного стану. Є побоювання, що система охорони здоров'я може не впоратися з епідемією COVID-19 в сільських місцевостях, де мешкає багато літніх людей, пише Reuters.

Через пандемію літні Олімпійські ігри-2020 у Токіо перенесли на 2021-й рік.