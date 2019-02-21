 США і надалі підтримуватимуть Україну незалежно від результатів виборів - Волкер | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 27.02.2019

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Новини

США і надалі підтримуватимуть Україну незалежно від результатів виборів - Волкер

Спецпредставник держдепу США з питань України Курт Волкер заявив, що Вашингтон і надалі буде надавати підтримку Україні, незалежо від результатів виборів.

Курт Волкер

Курт Волкер (архівне фото)

Сполучені Штати Америки (США) зацікавлені в переговорах з Росією щодо відновлення територіальної цілісності України. Як передає кореспондент DW, про це на міжнародному форумі щодо Криму в Києві у середу, 27 лютого, заявив спецпредставник Держдепартаменту США Курт Волкер.

Він зауважив, що Вашингтон зацікавлений у переговорах з Москвою щодо відновлення суверенітету і територіальної цілісності України, попри те, що Росія поки не підтвердила інтерес у розгляді цього питання. Йдеться, за його словами, насамперед, про Східну Україну, Донбас.

"Хоча досі Росія не виявляла свого зацікавлення, ми сподіваємось, що це станеться і Росія розпочне серйозну дискусію про припинення агресії, і ми побачимо, що гуманітарна ситуація поліпшиться, а територіальні межі будуть відновлені. Ми будемо надавати підтримку Україні доти, доки це не станеться", - сказав Волкер.

За його словами, США не змиряться з тим, що Україна стала жертвою агресії з боку Росії, але при цьому українці мають і самі боротися: посилювати демократичні процеси, завершувати реформи, боротися з корупцією, впроваджувати чесні правила для бізнесу, удосконалювати виборчі процеси, наголосив Волкер. 

"США дуже підтримують Україну. Ми ваші партнери у ваших реформах. Зрештою ви їх впроваджуєте і визначаєте, а ми стоятимемо поряд з вами. І зараз, і під час виборів, і після виборів, незалежно від того, які будуть результати, ми будемо підтримувати мирну, демократичну, процвітаючу, безпечну Україну в її законних кордонах, включно з Кримом", - підсумував Курт Волкер. Водночас він наголосив на необхідності проведення відкритих і демократичних виборів в Україні - і президентських, і парламентських.

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