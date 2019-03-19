 США розширили економічні санкції проти Венесуели | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 19.03.2019

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Новини

США розширили економічні санкції проти Венесуели

Вашингтон застосував обмежувальні заходи проти венесуельської золотодобувної компанії CVG Minerven та її керівництва. Дональд Трамп розглядає "усі варіанти" для вирішення ситуації у Венесуелі.

Стівен Мнучін звинуватив уряд Мадуро у розкраданні народних багатств

Стівен Мнучін звинуватив уряд Мадуро у розкраданні народних багатств

Вашингтон розширює економічні санкції проти Венесуели. Міністерство фінансів США у вівторок, 19 березня, оголосило, що обмежувальні заходи будуть застосовані проти золотодобувної компанії CVG Minerven та її президента через їхню підтримку глави Венесуели Ніколаса Мадуро і його оточення. Їхні активи в США заморожені, а американським компаніям заборонено вести бізнес з венесуельським підприємством.

Міністр фінансів США Стівен Мнучін звинуватив "нелегітимний" уряду Мадуро в "розкраданні" багатств Венесуели та власному збагаченні шляхом видобутку золота. "Ми будемо агресивно переслідувати тих, хто пов'язаний з безрозсудною незаконною торгівлею Мадуро золотом, яка сприяє фінансовій, гуманітарній та екологічній кризі" - заявив він, цитує агенція dpa.

Це вже не перші економічні санкції США проти уряду Венесуели. Вашингтон намагається відрізати Каракас від надходжень від експорту нафти. Обмежувальні заходи спрямовані проти державної нафтової компанії PDVSA та її американської дочірньої компанії Citgo. Російський "Еврофинанс Моснарбанк", який частково належить венесуельському Фонду національного розвитку, також потрапив під санкції США. 

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Парламенту Венесуели слід зібратися на позачергове засідання в понеділок і оголосити надзвичайний стан, вважає Хуан Гуайдо. Глава Венесуели Ніколас Мадуро знову звинуватив у відключенні електрики по всій країні США. (10.03.2019)

Віце-президентка Венесуели написала в Twitter про те, що Ніколас Мадуро вирішив відправити у відставку всіх міністрів. Йдеться про повну "реструктуризацію" кабінету. (18.03.2019)

Тим часом президент США Дональд Трамп вкотре підтвердив, що в протистоянні з Мадуро розглядає "усі варіанти" "Можливі усі варіанти. Це - сором, що відбувається у Венесуелі: борги, руйнування і голод", - заявив він під час зустрічі в Білому домі із бразильським президентом Жаіром Болсонару, цитує агенція AFP.

Наприкінці січня 2019 року голова Національної асамблеї Хуан Гуайдо оголосив себе тимчасовим виконувачем обов'язків президента країни. Це сталося після того, як Ніколас Мадуро заступив на посаду глави держави на другий термін внаслідок виборів, які бойкотувала опозиція та не визнали багато держав. США, Канада, Австралія, більшість країн ЄС, Латинської Америки й Організації американських держав визнали Гуайдо легітимним президентом Венесуели. Натомість Мадуро підтримують такі держави як РФ, КНР та Туреччина.

  • Хуан Гуайдо

    Венесуела: боротьба за владу і протести

    Курс конфронтації

    Майже через три тижні після того, як Хуан Гуайдо обійняв посаду спікера Національної асамблеї Венесуели, він оголосив себе на підставі конституції виконувачем обов'язків президента. Президент США Трамп не забарився з підтримкою 35-річного Гуайдо, але збройні сили Венесуели все ще підкоряються наказам президента Ніколаса Мадуро та відкидають запити на владу Гуайдо.

  • Протести у Каракасі

    Венесуела: боротьба за владу і протести

    Загиблі під час протестів

    Однак 27 військових таки пішли проти Мадуро, але їхній виступ провалився. З того часу ситуація в країні загострилась - почались протести і заворушення, як от у Каракасі. За даними Ценру моніторингу соціальної конфліктності, протягом 22-23 січня у них загинули щонайменше 13 людей, і більшість з них внаслідок застосування вогнепальної зброї.

  • Хуан Гуайдо

    Венесуела: боротьба за владу і протести

    Вісник надії Гуайдо

    Поцілунок спікера парламенту. Сотні тисяч відгукнулись на заклик опозиції вийти на вулицю. Вони висловлюють протест уряду Мадуро, якому вони закидають відповідальність за небачену інфляцію та репресії. Венесуельські єпископи закликають армію стати на захист народу. Самі ж протести вони назвали знаком надії.

  • Демонстранти з Каракаса

    Венесуела: боротьба за владу і протести

    "Люди вимагають свободи і правової захищеності"

    Цього демонстранта у Каракасі двоє інших вивозять на мотоциклі в безпечне місце. У ніч на 24 січня у багатьох містах відбулись сутички між протестувальниками і поліцією. Президент США Дональд Трамп заявив: "Люди мужньо підняли голос проти Мадуро та вимагають свободи і правової захищеності".

  • Ніколас Мадуро на мітингу у Каракасі

    Венесуела: боротьба за владу і протести

    Мадуро мобілізує своїх прихильників

    На вулиці 23 січня вийшли і прихильники Мадуро. Вони відзначали річницю падіння диктатури Маркоса Переса Хіменеса, якого скинули у цей день 1958 року. Під час мітингу у Каракасі Мадуро пообіцяв захищати свій уряд і соціалістичний лад.

  • Протести у венесуельській діаспорі

    Венесуела: боротьба за владу і протести

    Прапори Венесуели за кордоном

    Венесуелки вийшли на вулиці Гондурасу та тримають в руках плакати "Так Гуайдо, ні Мадуро". За час державної та споживчої кризи, яка накрила Венесуелу кілька років тому, країну залишили близько трьох мільйонів людей. В ООН нещодавно застерегли, що у 2019-му може відбутись ще одна хвиля масового виїзду з Венесуели.

    Автор: Інес Айзеле


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Венесуела: боротьба за владу і протести

Лідер венесуельської опозиції та спікер парламенту Хуан Гуайдо кинув виклик Ніколасу Мадуро та оголосив себе виконувачем обов'язків президента. Боротьба за владу супроводжується кривавими протестами. (24.01.2019)  

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