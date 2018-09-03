 США обговорювали з військовими Венесуели плани перевороту в Каракасі - ЗМІ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 09.09.2018

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США обговорювали з військовими Венесуели плани перевороту в Каракасі - ЗМІ

Представники США впродовж року обговорювали з військовими Венесуели можливість військового перевороту в цій латиноамериканській країні, повідомляє видання The New York Times.

Ніколас Мадуро

Президент-соціаліст Ніколас Мадуро

Представники США протягом року обговорювали з венесуельськими офіцерами плани щодо можливості усунення від влади шляхом перевороту президента Венесуели Ніколаса Мадуро. Про це в суботу, 8 вересня, повідомило американське видання The New York Times.

Газета посилається на неназваних американських чиновників та на колишнього венесуельського військового, котрий брав участь у цих переговорах. Згідно з даними, що має в своєму розпорядженні газета, протягом останнього року відбулося кілька зустрічей представників влади США та венесуельських військових, під час яких обговорювався план повалення уряду Мадуро. Однак переговори завершилися безрезультатно, зазначає видання.

Демократичні зміни для Венесуели

На запит The New York Times щодо цих переговорів в Білому домі не відповіли. Однак повідомили, підтримують "діалог" з усіма венесуельцями, котрі демонструють бажання жити в демократичній країні. Мета такого діалогу - принести "позитивні зміни" для країни, котра "так сильно постраждала" від правління Мадуро, зазначається в повідомленні Білого дому.

Водночас речник Ради національної безпеки при Білому домі Гарретт Маркіс запевнив агенцію новин AFP, що для Вашингтона залишається "незмінною й пріоритетною" політика "мирного, злагодженого повернення до демократії у Венесуелі". Довготривале вирішення ситуації в Венесуелі можливе лише завдяки демократичним процесам, дотриманню принципів правової держави та повазі до основних прав людини, наголосив Маркіс, слова якого наводить AFP.

Каракас критикує

На цю публікацію американського видання вже відреагував міністр закордонних справ Венесуели Хорхе Арреаса. У своєму дописі в соціальній мережі Twitter він запевнив, що США підтримують змови військових проти нинішньої венесуельської влади. "Ми викриваємо перед усім світом плани втручання та підтримку урядом США змови військових проти Венесуели", - заявив Арреаса.

2017 року ЗМІ вже повідомляли, що Трамп запитував своїх радників щодо можливості військового втручання у Венесуелі.

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