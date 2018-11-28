 США засудили РФ за видачу російських паспортів на Донбасі | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 25.04.2019

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Новини

США засудили РФ за видачу російських паспортів на Донбасі

Видача російських паспортів жителям самопроголошених "ДНР" і "ЛНР" заважає реалізації мінських угод, йдеться в заяві Держдепартаменту США. Цей крок розкритикував також і Курт Волкер.

Державний департамент США

Держдепартамент США засудив указ президента Росії Володимира Путіна про спрощення процедури надання російського громадянства жителям самопроголошених "ДНР" і "ЛНР". Про це йдеться в опублікованій увечері середи, 24 квітня, заяві Держдепартаменту.

"Украй провокаційні дії" РФ лише "посилюють її зазіхання на суверенітет і територіальну цілісність України", йдеться в документі. Крім того, підписаний Путіним документ "створює серйозну перешкоду для втілення мінських угод і реінтеграції Донбасу", зазначають у американському зовнішньополітичному відомстві. "Тепер саме Росії вирішувати, чи буде вона й надалі проводити ескалацію протистояння або таки втілить свої зобов'язання згідно з мінськими домовленостями", - наголошується в заяві Держдепартаменту.

Курт Волкер говорить про "окупаційний план гри"

З критикою російський дій виступив і спеціальний представник Державного департаменту США з питань України Курт Волкер. У написаному 24 квітня дописі в соціальній мережі Twitter Волкер наголосив, що "Донбас - це Україна, і люди, які його населяють, незалежно від того, якій мові вони надають перевагу, - це українці".

Саме рішення Москви про спрощення процедури видачі російських паспортів жителям Донбасу Волкер назвав "украй провокативним" та взятим з "окупаційного плану гри". Так само спецпредставник Держдепу наголосив, що такі дії "підривають зусилля на реалізацію" мінських домовленостей та відновлення українського контролю над Донбасом.

Київ закликав до посилення тиску на Москву

Раніше цього ж дня міністерство закордонних справ України закликало міжнародну спільноту посилити політико-дипломатичний та санкційний тиск на РФ через нещодавній указ Путіна. Сам указ російського президента в МЗС України розцінили як юридично нікчемним, та такий, що не змінить приналежності жителів непідконтрольних Києву районів Донбасу до українського громадянства.

Нинішні дії РФ у МЗС України вважають "продовженням російських спроб повзучої анексії українського Донбасу". Так само такі кроки Кремля "свідчать про відсутність зацікавленості (Москви. - Ред.) в будь-якій деескалації", йдеться в заяві українського дипломатичного відомства.

Із закликом до жителів Донбасу звернувся також і міністр закордонних справ України Павло Клімкін. "Закликаю українських громадян на окупованих Росією територіях не приймати російські паспорти", - написав Клімкін на своїй сторінці в соціальній мережі Twitter.

Нагадаємо, 24 квітня сайт Кремля оприлюднив указ президента РФ Володимира Путіна про спрощення процедури видачі російського громадянства жителям самопроголошених "ДНР" та "ЛНР". В указі зазначається, що право на спрощене отримання російського громадянства надається в "цілях захисту прав і свобод людини і громадянина" особам, які постійно проживають на території самопроголошених "ДНР" і "ЛНР" . Сам Путін назвав видачу паспортів питанням "чисто гуманітарного характеру".

Цей крок різко розкритикували чинний президент України Петро Порошенко та у команді Володимира Зеленського, котрий, за підсумками опрацювання 100% електронних протоколів у ЦВК, переміг на виборах президента.

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Посилання в інтернеті

https://www.state.gov/r/pa/prs/ps/2019/04/291332.htm

Аудіо й відео до теми

Зеленський про війну на Донбасі: є "креативні ідеї" (22.04.2019)  

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