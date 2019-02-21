США залишать у Сирії близько 400 військовослужбовців

США мають намір залишити в Сирії близько 400 військовослужбовців з двохтисячного контингенту, який зараз присутній у цій близькосхідній країні. Про це ввечері в п'ятницю, 22 лютого, повідомили у Білому домі.

Днем ранше речниця Білого дому Сара Сандерс стверджувала, що Вашингтон має намір на певний час залишити в Сирії групу з 200 військовослужбовців "для підтримання миру" у регіоні.

За словами представника Білого дому, військові розташовуватимуться на базі міжнародної антитерористичної коаліції "Ет-Танф" неподалік від кордону з Іраком та Йорданією на сході Сирії, повідомляє агенція dpa. Це рішення США вже привітали сирійські курди, які закликали Вашингтон залишити військових, оскільки побоюються наступу Туреччини після повного виведення американського контингенту.

Нагадаємо, в грудні 2018 року президент США Дональд Трамп оголосив про виведення всіх американських військовослужбовців з Сирії. Своє рішення він пояснив тим, що перемогу над терористами "Ісламської держави" вже здобуто. Незабаром після заяви Трампа глава Пентагону Джеймс Меттіс і спецпредставник США у міжнародній коаліції для боротьби з "Ісламською державою" в Сирії Бретт Макгурк подали у відставку.

Після оголошення Трампа у Вашингтоні неодноразово коригували плани, визнаючи, що чіткого графіка виведення військ немає.