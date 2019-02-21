 США залишать у Сирії близько 400 військовослужбовців | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 23.02.2019

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Новини

США залишать у Сирії близько 400 військовослужбовців

Вашингтон планує залишити в Сирії вдвічі більше солдатів, ніж заявляли в Білому домі раніше. Дональд Трамп пояснював виведення американських військ перемогою над "Ісламською державою".

Військові США у Сирії (фото з архіву)

Військові США у Сирії (фото з архіву)

США мають намір залишити в Сирії близько 400 військовослужбовців з двохтисячного контингенту, який зараз присутній у цій близькосхідній країні. Про це ввечері в п'ятницю, 22 лютого, повідомили у Білому домі.

Днем ранше речниця Білого дому Сара Сандерс стверджувала, що Вашингтон має намір на певний час залишити в Сирії групу з 200 військовослужбовців "для підтримання миру" у регіоні.

DW.COM

Американські військовослужбовці на деякий час залишаться в Сирії для підтримання миру в регіоні, заявили у Білому домі. (22.02.2019)

Сенатор-республіканець Ліндсі Грем повідомив, що виведення двох тисяч солдатів США із Сирії уповільниться "розумним чином". (31.12.2018)

Вашингтон вимагає від Анкари гарантій безпеки для курдських підрозділів, які воюють на боці міжнародної антитерористичної коаліції проти "Ісламської держави" в Сирії. (06.01.2019)

За словами представника Білого дому, військові розташовуватимуться на базі міжнародної антитерористичної коаліції "Ет-Танф" неподалік від кордону з Іраком та Йорданією на сході Сирії, повідомляє агенція dpa. Це рішення США вже привітали сирійські курди, які закликали Вашингтон залишити військових, оскільки побоюються наступу Туреччини після повного виведення американського контингенту.

Нагадаємо, в грудні 2018 року президент США Дональд Трамп оголосив про виведення всіх американських військовослужбовців з Сирії. Своє рішення він пояснив тим, що перемогу над терористами "Ісламської держави" вже здобуто. Незабаром після заяви Трампа глава Пентагону Джеймс Меттіс і спецпредставник США у міжнародній коаліції для боротьби з "Ісламською державою" в Сирії Бретт Макгурк подали у відставку.

Після оголошення Трампа у Вашингтоні неодноразово коригували плани, визнаючи, що чіткого графіка виведення військ немає.

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