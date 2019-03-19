США закликають Росію припинити "неконструктивну поведінку" в Венесуелі

Держсекретар США Майк Помпео закликав Росію "припинити неконструктивну поведінку" в Венесуелі. Про це Помпео заявив у понеділок, 25 березня, під час телефонної розмови з главою МЗС РФ Сергієм Лавровим, передає прес-служба Державного департаменту США.

За словами речника американського зовнішньогополітичного відомства, у розмові Помпео наголосив, що дії Росії лише "погіршують ситуацію в Венесеуелі". Крім того, керівник Держдепу також запевнив, що як США, так і країни регіону "не стоятимуть осторонь", коли РФ вдаватиметься до таких кроків у Венесуелі, додав речник, слова якого наводить агенція новин Reuters.

На додачу, Помпео закликав Росію приєднатися до США та інших країн, що підтримують тимчасового президента Венесуели Хуана Гуайдо. Досі Росія визнавала легітимним лише уряд глави Венесуели Ніколаса Мадуро. Натомість Лавров застеріг США та сусідні з Венесуелою країни від військового втручання в Венесуелу.

У цій заяві жодним чином не згадувалося нещодавнє прибуття російських військових до столиці Венесуели Каракаса. Попри це в Держдепі засудили військову підтримку з боку Росії "нелегітимного режиму Ніколаса Мадуро".

Нагадаємо, раніше цього дня повідомлялося про прибуття до Венесуели російських військових. В соціалістичному уряді Венесуели запевняють, що ці російські військові перебувають на території країни в рамках "співпраці" між збройними силами двох країн.

Венесуела вже близько двох місяців переживає найгострішу політичну кризу. 22 січня - одразу після вступу Ніколаса Мадуро на пост глави держави на другий термін - в країні почалися масові акції протесту. Наступного дня голова опозиційного парламенту Хуан Гуайдо оголосив себе тимчасовим виконувачем обов'язків президента країни. Більшість країн Євросоюзу, а також США, Канада, Австралія, частина країн Латинської Америки і Організація американських держав визнали його в якості легітимного лідера.

Натомість РФ, КНР, Іран, Туреччина, Сирія, Куба, КНДР, Нікарагуа та низка інших країн визнають легітимним уряд Ніколаса Мадуро.

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