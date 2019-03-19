 США закликають Росію припинити ″неконструктивну поведінку″ в Венесуелі | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 25.03.2019

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Новини

США закликають Росію припинити "неконструктивну поведінку" в Венесуелі

Із закликом "припинити неконструктивну поведінку" в Венесуелі до Росії звернувся державний секретар США Майк Помпео під час телефонної розмови з главою МЗС РФ Сергієм Лавровим.

Державний секретар США Майк Помпео

Державний секретар США Майк Помпео (архівне фото)

Держсекретар США Майк Помпео закликав Росію "припинити неконструктивну поведінку" в Венесуелі. Про це Помпео заявив у понеділок, 25 березня, під час телефонної розмови з главою МЗС РФ Сергієм Лавровим, передає прес-служба Державного департаменту США.

DW.COM

Віце-президентка Венесуели написала в Twitter про те, що Ніколас Мадуро вирішив відправити у відставку всіх міністрів. Йдеться про повну "реструктуризацію" кабінету. (18.03.2019)

ЄС і США закликають до негайного звільнення Роберто Марреро, якого затримали спецслужби Венесуели. (22.03.2019)

Російські військовослужбовці прибули в Каракас, щоб взяти участь в переговорах з військової підготовки і стратегії, заявив високопоставлений венесуельський чиновник. (25.03.2019)

Держсекретар США Майк Помпео заявив, що Росія та Куба причетні до кризи в Венесуелі, бо підтримують режим Мадуро. (12.03.2019)

Вашингтон застосував обмежувальні заходи проти венесуельської золотодобувної компанії CVG Minerven та її керівництва. Дональд Трамп розглядає "усі варіанти" для вирішення ситуації у Венесуелі. (19.03.2019)

За словами речника американського зовнішньогополітичного відомства, у розмові Помпео наголосив, що дії Росії лише "погіршують ситуацію в Венесеуелі". Крім того, керівник Держдепу також запевнив, що як США, так і країни регіону "не стоятимуть осторонь", коли РФ вдаватиметься до таких кроків у Венесуелі, додав речник, слова якого наводить агенція новин Reuters.

На додачу, Помпео закликав Росію приєднатися до США та інших країн, що підтримують тимчасового президента Венесуели Хуана Гуайдо. Досі Росія визнавала легітимним лише уряд глави Венесуели Ніколаса Мадуро. Натомість Лавров застеріг США та сусідні з Венесуелою країни від військового втручання в Венесуелу.

У цій заяві жодним чином не згадувалося нещодавнє прибуття російських військових до столиці Венесуели Каракаса. Попри це в Держдепі засудили військову підтримку з боку Росії "нелегітимного режиму Ніколаса Мадуро".

Нагадаємо, раніше цього дня повідомлялося про прибуття до Венесуели російських військових. В соціалістичному уряді Венесуели запевняють, що ці російські військові перебувають на території країни в рамках "співпраці" між збройними силами двох країн.

Венесуела вже близько двох місяців переживає найгострішу політичну кризу. 22 січня - одразу після вступу Ніколаса Мадуро на пост глави держави на другий термін - в країні почалися масові акції протесту. Наступного дня голова опозиційного парламенту Хуан Гуайдо оголосив себе тимчасовим виконувачем обов'язків президента країни. Більшість країн Євросоюзу, а також США, Канада, Австралія, частина країн Латинської Америки і Організація американських держав визнали його в якості легітимного лідера.

Натомість РФ, КНР, Іран, Туреччина, Сирія, Куба, КНДР, Нікарагуа та низка інших країн визнають легітимним уряд Ніколаса Мадуро.

  • Хуан Гуайдо

    Венесуела: боротьба за владу і протести

    Курс конфронтації

    Майже через три тижні після того, як Хуан Гуайдо обійняв посаду спікера Національної асамблеї Венесуели, він оголосив себе на підставі конституції виконувачем обов'язків президента. Президент США Трамп не забарився з підтримкою 35-річного Гуайдо, але збройні сили Венесуели все ще підкоряються наказам президента Ніколаса Мадуро та відкидають запити на владу Гуайдо.

  • Протести у Каракасі

    Венесуела: боротьба за владу і протести

    Загиблі під час протестів

    Однак 27 військових таки пішли проти Мадуро, але їхній виступ провалився. З того часу ситуація в країні загострилась - почались протести і заворушення, як от у Каракасі. За даними Ценру моніторингу соціальної конфліктності, протягом 22-23 січня у них загинули щонайменше 13 людей, і більшість з них внаслідок застосування вогнепальної зброї.

  • Хуан Гуайдо

    Венесуела: боротьба за владу і протести

    Вісник надії Гуайдо

    Поцілунок спікера парламенту. Сотні тисяч відгукнулись на заклик опозиції вийти на вулицю. Вони висловлюють протест уряду Мадуро, якому вони закидають відповідальність за небачену інфляцію та репресії. Венесуельські єпископи закликають армію стати на захист народу. Самі ж протести вони назвали знаком надії.

  • Демонстранти з Каракаса

    Венесуела: боротьба за владу і протести

    "Люди вимагають свободи і правової захищеності"

    Цього демонстранта у Каракасі двоє інших вивозять на мотоциклі в безпечне місце. У ніч на 24 січня у багатьох містах відбулись сутички між протестувальниками і поліцією. Президент США Дональд Трамп заявив: "Люди мужньо підняли голос проти Мадуро та вимагають свободи і правової захищеності".

  • Ніколас Мадуро на мітингу у Каракасі

    Венесуела: боротьба за владу і протести

    Мадуро мобілізує своїх прихильників

    На вулиці 23 січня вийшли і прихильники Мадуро. Вони відзначали річницю падіння диктатури Маркоса Переса Хіменеса, якого скинули у цей день 1958 року. Під час мітингу у Каракасі Мадуро пообіцяв захищати свій уряд і соціалістичний лад.

  • Протести у венесуельській діаспорі

    Венесуела: боротьба за владу і протести

    Прапори Венесуели за кордоном

    Венесуелки вийшли на вулиці Гондурасу та тримають в руках плакати "Так Гуайдо, ні Мадуро". За час державної та споживчої кризи, яка накрила Венесуелу кілька років тому, країну залишили близько трьох мільйонів людей. В ООН нещодавно застерегли, що у 2019-му може відбутись ще одна хвиля масового виїзду з Венесуели.

    Автор: Інес Айзеле


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Більше не буде бензину по 1 центу за літр (14.08.2018)

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Венесуела: боротьба за владу і протести

Лідер венесуельської опозиції та спікер парламенту Хуан Гуайдо кинув виклик Ніколасу Мадуро та оголосив себе виконувачем обов'язків президента. Боротьба за владу супроводжується кривавими протестами. (24.01.2019)  

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Більше не буде бензину по 1 центу за літр (14.08.2018)  

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