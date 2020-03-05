 США вітають новий уряд в Україні, в ЄС чекають рішучих реформ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 05.03.2020

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США вітають новий уряд в Україні, в ЄС чекають рішучих реформ

У Брюсселі від нового українського уряду очікують рішучості в подальшому проведенні реформ, зокрема й щодо боротьби з корупцією. У Вашингтоні сподіваються на плідну співпрацю з урядом Дениса Шмигаля.

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль

Від Дениса Шмигаля (на фото) та його команди в ЄС очікують рішучості для втілення реформ

У Європейському Союзі взяли до відома нещодавні перестановки в уряді України та заявили, що очікують від нового складу Кабміну рішучості у проведенні реформ, зокрема в боротьбі з корупцією. Про це йдеться в оприлюдненому в четвер, 5 березня, коментарі Пітера Стано, речника верховного представника ЄС з питань зовнішньої політики та політики безпеки Жозепа Борреля.

У ЄС зазначили, що за минулі шість місяців урядування Кабміну прем'єр-міністра Олексія Гончарука було досягнуто "значного прогресу в реалізації широкої та амбітної програми реформ, що передбачає реалізацію Угоди про асоціацію між ЄС і Україною", йдеться в коментарі, цитує "Інтерфакс-Україна".

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"Цей прогрес також передбачав ефективну співпрацю (України. - Ред.) з ЄС та іншими міжнародними партнерами, зокрема з МВФ. Ми очікуємо, що новий уряд продемонструє аналогічну рішучість проводити ці реформи, особливо щодо боротьби з корупцією та корисливими інтересами, а також у важливих секторах, включно з фінансовим", - зазначив речник Борреля.

Водночас речник головного дипломата ЄС наголосив, що верховенство права залишається "наріжним каменем економічної стабільності та інвестицій". "Ми розраховуємо на продовження співпраці з новим урядом з метою підтримки цих реформ", - додав представник ЄС.

США сподіваються на плідну співпрацю

Так само посольство США в Україні привітало прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля з призначенням на w. посаду.

"Ми вітаємо прем'єр-міністра Шмигаля з призначенням на цю посаду і сподіваємося на тісну співпрацю з ним і його колегами з Кабінету міністрів. Ми дякуємо Олексію Гончаруку та його команді за продуктивну співпрацю протягом останніх шести місяців", - зазначено в повідомленні посольства на сторінці у соцмережі Facebook.

Як повідомлялося, 4 березня Верховна Рада призначила Дениса Шмигаля на посаду прем'єр-міністра України. Того ж дня законодавці затвердили також запропоновану ним та президентом Володимиром Зеленським команду членів Кабміну. Водночас в уряді Шмигаля й досі залишаються вакантними декілька посад, насамперед економічного блоку уряду.

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