Суд Європейського Союзу (Суд ЄС)

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На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Суд Європейського Союзу".
Суд Європейського Союзу в Люксембурзі є офіційною інституцією Європейського союзу, яка охоплює всю судову владу ЄС. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.
Російський бізнесмен Євген Пригожин спростовує будь-який зв'язок з групою Вагнера. Її найманці, за свідченнями з багатьох джерел, воювали на Сході України, у Сирії, Центрально-Африканській республіці та в Судані.