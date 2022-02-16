Суд Європейського Союзу (Суд ЄС)

Суд ЄС відхилив скарги Угорщини і Польщі на механізм верховенства права

У рішенні Суду в Люксембурзі йдеться, що члени Євросоюзу поділяють такі спільні цінності, як верховенство права та солідарність, і ЄС "має бути в змозі їх захищати".