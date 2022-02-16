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Суд Європейського Союзу (Суд ЄС)

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Суд Європейського Союзу".

Суд Європейського Союзу в Люксембурзі є офіційною інституцією Європейського союзу, яка охоплює всю судову владу ЄС. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Суд ЄС відхилив скарги Угорщини і Польщі на механізм верховенства права

Суд ЄС відхилив скарги Угорщини і Польщі на механізм верховенства права 16.02.2022

У рішенні Суду в Люксембурзі йдеться, що члени Євросоюзу поділяють такі спільні цінності, як верховенство права та солідарність, і ЄС "має бути в змозі їх захищати".
Євген Пригожин вимагає в суді видалити заяву ЄС про його зв'язок з ПВК Вагнера

Євген Пригожин вимагає в суді видалити заяву ЄС про його зв'язок з ПВК Вагнера 12.02.2022

Російський бізнесмен Євген Пригожин спростовує будь-який зв'язок з групою Вагнера. Її найманці, за свідченнями з багатьох джерел, воювали на Сході України, у Сирії, Центрально-Африканській республіці та в Судані.
ЄС стягне мільйони євро із допомоги для Польщі

ЄС стягне мільйони євро із допомоги для Польщі 08.02.2022

Кількість коштів ЄС для Польщі зменшиться через невиплачений нею штраф за відмову припинити розробку вугільного розрізу, який наносить шкоду навколишньому середовищу. 
Суд ЄС залишив в силі мирову Єврокомісії з Газпромом

Суд ЄС залишив в силі мирову Єврокомісії з "Газпромом" 02.02.2022

Польська компанія PGNiG просила Суд ЄС анулювати мирову угоду Єврокомісії з "Газпромом" 2018 року. Судді відхилили цей позов, однак підтримали скаргу PGNiG щодо дій "Газпрому".

ЄС розпочав дисциплінарну процедуру проти Польщі через судове рішення

ЄС розпочав дисциплінарну процедуру проти Польщі через судове рішення 22.12.2021

Єврокомісія розпочала дисциплінарну процедуру проти Польщі через визнання Конституційним судом країни верховенства національного законодавства над законами ЄС. Варшаві загрожують великі штрафи.
Суд ЄС визнав незаконним рішення Верховного суду Угорщини

Суд ЄС визнав незаконним рішення Верховного суду Угорщини 23.11.2021

Угорські суди мають ігнорувати будь-яку національну судову практику, яка заважає їм звертатися до Європейського суду, постановили у Люксембурзі.
Польща і Євросоюз: мільйон євро штрафу - щодня

Польща і Євросоюз: мільйон євро штрафу - щодня 28.10.2021

У суперечці з Польщею щодо дотримання засад правової держави Євросоюз тисне на Варшаву штрафами: мільйон євро на день. Чи змусить це поляків поступитися?
Польща не збирається платити мільйонні штрафи Євросоюзу

Польща не збирається платити мільйонні штрафи Євросоюзу 28.10.2021

В міністерстві юстиції Польщі назвали європейські санкції, накладені через судову реформу та стару вугільну шахту, "беззаконням".
По мільйону євро щодня: Суд ЄС оштрафував Польщу за судову реформу

По мільйону євро щодня: Суд ЄС оштрафував Польщу за судову реформу 27.10.2021

Суд ЄС наклав штраф на Польщу через відмову країни виконувати вимоги Євросоюзу щодо судової реформи. Варшаву зобов'язали виплачувати по мільйону євро щодня.

Саміт ЄС: Варшава і Брюссель не наблизилися до компромісу у правовій суперечці

Саміт ЄС: Варшава і Брюссель не наблизилися до компромісу у правовій суперечці 22.10.2021

Під час першого дня саміту ЄС Польщу у правовій суперечці з Брюсселем підтримала лише Угорщина. Інші країни закликають Варшаву дотримуватися правил спільноти.
Конституційний трибунал Польщі: Частина договорів ЄС суперечить конституції

Конституційний трибунал Польщі: Частина договорів ЄС суперечить конституції 07.10.2021

Польська конституція має найвищий пріоритет, вказав Конституційний трибунал Польщі у відповідь на звернення прем'єра країни Матеуша Моравецького.
Єврокомісія просить Суд ЄС накласти на Польщу фінансові санкції

Єврокомісія просить Суд ЄС накласти на Польщу фінансові санкції 07.09.2021

Суд ЄС за клопотанням Єврокомісії має розглянути питання фінансових санкцій щодо Варшави за невиконання рішення суду про дисциплінарну палату польського Верховного суду.
Уряд Польщі обіцяє ліквідувати суперечливу дисциплінарну палату ВС

Уряд Польщі обіцяє ліквідувати суперечливу дисциплінарну палату ВС 07.08.2021

Варшава ліквідує дисциплінарну палату Верховного суду країни, запевнив Ярослав Качинський. Палата мала право звільняти суддів та прокурорів.
Суд ЄС відмовився відновити депутатську недоторканність ексглави Каталонії Пучдемона

Суд ЄС відмовився відновити депутатську недоторканність ексглави Каталонії Пучдемона 30.07.2021

Суд ЄС в Люксембурзі вважає "гіпотетичними" арешт колишнього глави адміністрації Каталонії Пучдемона і його соратників Коміна і Понсаті, а також видачу їх Іспанії, якої домагається Мадрид.
Суд ЄС: Газпром може використовувати газопровід OPAL лише на 50 відсотків

Суд ЄС: "Газпром" може використовувати газопровід OPAL лише на 50 відсотків 15.07.2021

Суд ЄС в Люксембурзі залишив в силі ухвалене 2019 року рішення про правила користування газопроводом OPAL, відхиливши апеляцію Німеччини. "Газпром" - як і раніше - може використовувати його лише на 50 відсотків.
Віктор та Олександр Януковичі знову виграли у Суді ЄС справу щодо санкцій

Віктор та Олександр Януковичі знову виграли у Суді ЄС справу щодо санкцій 09.06.2021

Суд Євросоюзу скасував санкції, які діяли проти Віктора Януковича і його сина Олександра з 2019-го по 2020 роки.

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