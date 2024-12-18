Суд ЄС підтвердив санкції проти молдовського олігарха Шора

Суд ЄС у Люксембурзі залишив чинними санкції проти Ілана Шора і Марини Таубер у зв'язку з їхньою роллю в організації демонстрацій із застосуванням насильства в Молдові.

Суд Європейського Союзу в середу, 18 грудня, відхилив позови політиків Ілана Шора і Марини Таубер, які оскаржували запроваджені проти них санкції за дії, що дестабілізують Молдову.

Згідно з рішенням суду загальної юрисдикції, ці санкції відносяться до загальної зовнішньої політики і політики безпеки Європейського Союзу.

"Демонстрації в інтересах і за сприяння Росії"

Суд ЄС встановив, що у 2022 і 2023 роках проросійська партія "Шор" під керівництвом Шора і Таубер організовувала демонстрації і збори із застосуванням насильства, переважно в Кишиневі, за сприяння відібраних, навчених і оплачених цією партією демонстрантів.

"У цьому контексті наміром організаторів було залучення до цих протестів певних осіб із конкретним досвідом, здатних викликати заворушення і безладдя на цих демонстраціях з метою залякування уряду, - йдеться у пресрелізі не сайті суду. - Більше того, демонстрації із застосуванням насильства, що розглядаються, було організовано в інтересах і за сприяння Росії, унаслідок чого вони повністю узгоджуються з діями з дестабілізації молдовського уряду, проти яких і спрямовано обмежувальні заходи, що розглядаються".

Суд також зазначив, що розпуск партії "Шор" - це недостатній захід для того, щоб вважати санкції щодо Шора і Таубер застарілими, оскільки обоє вони, як і раніше, здатні організовувати, керувати або брати участь у силових демонстраціях або інших актах насильства в Молдові.

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Санкції ЄС за дестабілізацію Молдови

У 2023 році колишнього лідера політичної партії "Шор", олігарха Ілана Шора та його колишню заступницю Марину Таубер занесли до списків фізичних та юридичних осіб, щодо яких застосовують обмежувальні заходи у зв'язку із ситуацією в Молдові. У 2024 році ці санкції щодо них було продовжено.

Внесення Шора і Таубер до цих списків було зумовлено, зокрема, їхньою роллю в організації антиурядових демонстрацій із застосуванням насильства, які загрожували суверенітету незалежності Молдови та безпеці в цій країні.