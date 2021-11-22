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На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "студенти".
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Також у програмі: Румунія: чому місцеві не хочуть вакцинуватися. Франція: який церковний скандал шокував країну. Шотландія: як рятують клімат… торф'яниками. Росія: хто виграв від контрсанкцій Путіна. Австрія: як у Відні придумали дешеве житло для студентів.
Німеччина: життя після повені століття. Угорщина: суперечка через китайський університет. Норвегія: десять років після стрілянини на Утої. Італія: молодь повертається на Сицилію. Росія: безславний кінець радянського довгобуду.
Італія: нігерійська мафія змушує співвітчизниць до проституції. Росія: студенти під домашнім арештом через критику Кремля. Іспанія: знаменитий Шлях святого Якова знову приваблює прочан.Франція: хто краде медоносних бджіл.
Науковці Східноукраїнського університету у Сєвєродонецьку сконструювали електромобіль. У виші планують знайти інвесторів та налагодити його серійне виробництво на Луганщині. Розробники впевнені: бюджетне авто матиме попит.
Як працює система вищої освіти в Німеччині? Які умови вступу в університет? Скільки коштує навчання? Як живеться студентам у ФРН? Рейчел Стюарт відповідає на ці та інші питання, а німецькі спудеї дають свої поради охочим навчатися у місцевих вишах у черговій серії Meet the Germans.