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Студенти

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "студенти".

Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Де найбільше антивакцинаторів - Європа у фокусі (відео)

Де найбільше антивакцинаторів - "Європа у фокусі" (відео) 22.11.2021

Румунія: чому місцеві не хочуть вакцинуватися. Франція: який церковний скандал шокував країну. Шотландія: як рятують клімат… торф'яниками. Росія: хто виграв від контрсанкцій Путіна.

Катастрофа з ковідом: Європу накрила четверта хвиля пандемії - "Європа у фокусі" (22.11.2021) 22.11.2021

Також у програмі: Румунія: чому місцеві не хочуть вакцинуватися. Франція: який церковний скандал шокував країну. Шотландія: як рятують клімат… торф'яниками. Росія: хто виграв від контрсанкцій Путіна. Австрія: як у Відні придумали дешеве житло для студентів.

Будинок на колесах на сонячній енергії (05.11.2021) 05.11.2021

Нідерландські студенти розробили будинок на колесах, що працює повністю на сонячній енергії. Цей кемпер може проїхати 600 км за день і ще й підживлювати кухонні прилади.
Минулого року докторський ступінь у ФРН здобули понад 26 тисяч людей

Минулого року докторський ступінь у ФРН здобули понад 26 тисяч людей 14.09.2021

У 2020 році на докторантурі в вищих навчальних закладах Німеччини навчалися понад 192 тисяч осіб, понад 26 тисяч з них здобули докторський ступінь.

Як Німеччина надає студентам пільгові кредити на освіту

Як Німеччина надає студентам пільгові кредити на освіту 07.09.2021

Студенти в Німеччині можуть отримати безвідсотковий кредит від держави і мають повернути лише половину суми. Але чому так званий BAföG беруть не всі, хто потребує підтримки?
На Львівщині рекомендують селити у гуртожитки лише вакцинованих студентів

На Львівщині рекомендують селити у гуртожитки лише вакцинованих студентів 11.08.2021

Ректорам вищих навчальних закладів держкомісія рекомендує заселяти в гуртожитки лише повністю вакцинованих студентів та починати освітній процес лише за умови вакцинації 80 відсотків викладачів.

Студенти зібрали електромобіль зі сміття (05.08.2021) 05.08.2021

Електромобіль зі сміття? Студенти в Нідерландах довели автоконцернам, що це можливо! Дивіться самі!

Чому Віктор Орбан заграє з Китаєм? Європа у фокусі (відео)

Чому Віктор Орбан заграє з Китаєм? "Європа у фокусі" (відео) 26.07.2021

Студенти в Будапешті демонструють проти... університету, а саме проти філії Фуданьського університету з Китаю. Також у випуску - сюжети про повені у Німеччині, про Сицилію, а також про Калінінград.

Навіщо Віктору Орбану китайці й університет? "Європа у фокусі" (26.07.2021) 26.07.2021

Німеччина: життя після повені століття. Угорщина: суперечка через китайський університет. Норвегія: десять років після стрілянини на Утої. Італія: молодь повертається на Сицилію. Росія: безславний кінець радянського довгобуду.

Хто краде медоносних бджіл у Франції - Європа у фокусі (відео)

Хто краде медоносних бджіл у Франції - "Європа у фокусі" (відео) 28.06.2021

Італія: нігерійська мафія змушує співвітчизниць до проституції. Росія: студенти-журналісти під домашнім арештом через критику Кремля. Іспанія: знаменитий Шлях святого Якова знову приваблює прочан.

Крадіжка бджіл: як з цим борються пасічники у Франції - "Європа у фокусі" (28.06.2021) 28.06.2021

Італія: нігерійська мафія змушує співвітчизниць до проституції. Росія: студенти під домашнім арештом через критику Кремля. Іспанія: знаменитий Шлях святого Якова знову приваблює прочан.Франція: хто краде медоносних бджіл.

Електромобіль "Made in Donbas": як студенти український автопром розвивають (02.06.2021) 02.06.2021

Науковці Східноукраїнського університету у Сєвєродонецьку сконструювали електромобіль. У виші планують знайти інвесторів та налагодити його серійне виробництво на Луганщині. Розробники впевнені: бюджетне авто матиме попит.
Вища освіта у Німеччині: скільки коштує навчання та які особливості (відео)

Вища освіта у Німеччині: скільки коштує навчання та які особливості (відео) 03.05.2021

Як працює система вищої освіти в Німеччині? Які умови вступу в університет? Скільки коштує навчання? Як живеться студентам у ФРН? Чергова серія Meet the Germans від Рейчел Стюарт.

Навчання у Німеччині: якість і ціна освіти, студентське життя, знижки і вечірки (30.04.2021)

Навчання у Німеччині: якість і ціна освіти, студентське життя, знижки і вечірки (30.04.2021) 30.04.2021

Як працює система вищої освіти в Німеччині? Які умови вступу в університет? Скільки коштує навчання? Як живеться студентам у ФРН? Рейчел Стюарт відповідає на ці та інші питання, а німецькі спудеї дають свої поради охочим навчатися у місцевих вишах у черговій серії Meet the Germans.

У Москві затримали співробітників студентського журналу DOXA

У Москві затримали співробітників студентського журналу DOXA 14.04.2021

Редакторів журналу DOXA після обшуків затримали і доправили до суду. Ймовірно, обшуки пов'язані з січневим відеороликом про незаконність погроз про відрахування студентів за участь у протестах.
Втеча від репресій Лукашенка: білоруські студенти обирають Україну

Втеча від репресій Лукашенка: білоруські студенти обирають Україну 22.03.2021

Жертвами репресій в Білорусі стали сотні студентів: їх відраховували, саджали за ґрати і змушували виїжджати з країни. DW поговорила з парою, яка втекла в Україну.
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