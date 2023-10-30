Із кампусу в кемпінг: житлова проблема студентів у Німеччині

Житлова криза в німецьких містах зачіпає і студентів. Десятки тисяч з них досі не знайшли собі житла на початку нового семестру. Для деяких це має далекосяжні наслідки.

Зимовий семестр у Німеччині вже розпочався, а десятки тисяч студентів і докторантів все ще шукають собі житло. Багато хто на власному досвіді вже зрозумів, що у нього мало шансів знайти за доступною ціною кімнату в студентському гуртожитку або винайняти кімнату у квартирі, де вже живе хтось інший.

Про те, наскільки складною є ситуація насправді, свідчить той факт, що студентська спілка міста Геттінген орендувала готель, де студенти можуть недорого пожити протягом перших тижнів семестру. А в Мюнхені, де студентам доводиться платити в середньому 720 євро на місяць за оренду житла, один з кемпінгів пропонує знижені ціни для студентів, які у ньому зупиняються.

На початку цього року Інститут Пестеля у своєму дослідженні констатував, що в Німеччині бракує до 700 тисяч квартир, особливо у бюджетному ціновому сегменті. При цьому орендна плата різко зросла, не в останню чергу у великих університетських містах.

Вже впродовж десятиліть брак доступного житла для студентів у великих містах залишається "кричущою проблемою", заявив нещодавно голова правління Німецької студентської спілки (DSW) Маттіас Анбуль (Matthias Anbuhl). Наразі DSW управляє 1700 гуртожитками по всій Німеччині, в яких проживає близько 196 тисяч студентів. Ще понад 32 тисячі перебуває у черзі на вільне житло.

Каучсерфінг і великі відстані

Мерлін сидить за своїм ноутбуком на старому дивані в кампусі Вільного університету Берліна. "Я готовий витрачати близько 500 євро на місяць на оренду житла, але часто орендодавці навіть не відповідають мені", - каже 22-річний хлопець, який навчається на першому семестрі і наразі живе частково з батьками в містечку Кляйнмахно під Берліном, а частково з тіткою, чия квартира розташована ближче до університету.

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Таліна, 21-річна студентка ветеринарного факультету, сидить у затишному кріслі поруч. Вона розповідає, що у серпні їй дали лише один місяць, щоб виїхати з квартири і звільнити місце для сім'ї. Її однокурсниця й ровесниця Еллі знайшла житло лише на кілька місяців і має знайти нове до кінця року.

Студенти Мерлін і Таліна шукають доступне житло Фото: Helen Whittle/DW

А це буде непросто: середня вартість оренди кімнати в Берліні за останнє десятиліття зросла вдвічі до 650 євро, що на 100 євро більше, ніж торік, з'ясували фахівці Інститут Мозеса Мендельсона та платформи пошуку житла wg-gesucht.de. Однак фіксована дотація на житло для студентів, які отримують державну фінансову допомогу в навчанні (BAföG), становить максимум 360 євро.

Тому все більше і більше з 200 тисяч берлінських студентів подають заявки на отримання місця в студентських гуртожитках, каже Яна Юдіш (Jana Judisch), речниця студентського союзу Берліна. Організація має дев'ять тисяч ліжок, при цьому ще 4900 студентів перебуває у черзі на вільне житло - наразі час очікування на нього становить три семестри. "Багато студентів, як правило, переїжджають на околиці міста або навіть за межі міста, в землю Бранденбург, і долають довгий шлях", - пояснює Юдіш.

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30-річна Карла сидить під осіннім сонцем і скручує цигарку. Вона вивчає мови в університеті і вважає себе однією з тих, кому пощастило. Вона знайшла кімнату у квартирі, де живуть інші люди, кілька років тому, коли орендна плата була набагато нижчою, ніж сьогодні. Але все змінилося. "У нашій квартирі жило троє осіб, які здавали свої кімнати в суборенду, а потім цим суборендарям доводилося спати на нашому дивані, адже вони не могли знайти собі іншого житла", - розповідає вона.

Іноземним студентам доводиться особливо важко

Пошук житла - одна з найпоширеніших проблем, з якою студенти звертаються до Загального студентського комітету (AStA), розповідає Томас Шмідт (Thomas Schmidt), референт із соціальних питань AStA. "Деяким студентам вдається винайняти кімнату під поручительство батьків, але іноземні студенти, зокрема, часто не мають такої можливості, і їм доводиться особливо важко", - розповів він DW.

За його словами, окрім реалізації амбітних політичних вимог щодо зниження орендної плати для всіх берлінців, він волів би отримати більшу фінансову підтримку від Сенату Берліна, особливо для будівництва та ремонту студентських гуртожитків.

За останні 12-15 років кількість студентів у Німеччині зросла приблизно на мільйон і становить близько 2,9 мільйона осіб. Однак водночас з цим не відбувалося інвестицій в соціальну інфраструктуру, необхідну для того, щоб впоратися з цим зростанням кількості студентів, пояснює Штефан Ґроб (Stefan Grob), заступник генерального секретаря DSW. "Боюся, що ми рухаємося до двокласового суспільства, в якому багатші люди можуть дозволити собі навчатися там, де вони хочуть, тому що вони можуть дозволити собі житло, а інші не можуть. Це було б катастрофою, тому що тоді гроші вирішували б, де люди можуть навчатися, а не їхній інтелект і здібності", - каже представник Німецького студентського союзу.

Уряд хоче інвестувати в житло

У DSW хотіли б бачити збільшення щомісячної фіксованої житлової допомоги, яка виплачується в рамках фінансування BAföG, але в той же час визнають, що лише десять-одинадцять відсотків студентів мають право на отримання BAföG. Щоб дещо полегшити ситуацію, коаліційний уряд Німеччини оголосив про виділення федеральної субсидії у розмірі 500 мільйонів євро на 2023 рік у рамках програми підтримки "Молоде житло". Це має на меті створити доступніше житло для студентів, тих, хто здобуває професійно-технічну освіту чи проходить навчання на поліцейських.

Знайти житло студентам у Німеччині стає дедалі важче Фото: Winfried Rothermel/picture alliance

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За даними Федерального міністерства житлового господарства, містобудування та будівництва, ця субсидія також передбачена і у 2024 та 2025 роках. DSW вітає це рішення, але там вважають його запізнілим для тисяч студентів, які відчайдушно шукають дах над головою цього зимового семестру.

"Студенти конкурують за житло з іншими соціальними групами, такими як люди похилого віку, молоді сім'ї, малозабезпечені, біженці тощо. Тож це не лише проблема університетів, але й соціальна проблема", - підкреслює Штефан Ґроб.