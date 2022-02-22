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На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "СНД".
Міжнародну організацію Співдружність незалежних держав (СНД) було засновано 1991 року після розвалу Радянського Союзу. До СНД увійшла низка пострадянських країн. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.