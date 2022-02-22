Познайомтесь з новою DW

Скористайтесь ексклюзивною можливістю ознайомитися з бета-версією нової DW. Своєю думкою Ви можете нам допомогти зробити нову DW ще кращою.

Відвідати нову DW

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Співдружність незалежних держав (СНД)

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "СНД".

Міжнародну організацію Співдружність незалежних держав (СНД) було засновано 1991 року після розвалу Радянського Союзу. До СНД увійшла низка пострадянських країн. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

У Держдумі не виключають визнання ЛДНР в межах адміністративних областей

У Держдумі не виключають визнання "ЛДНР" в межах адміністративних областей 22.02.2022

Як стверджує глава комітету Держдуми РФ у справах СНД Леонід Калашніков, так звані "ДНР" та "ЛНР" будуть визнані у межах Донецької та Луганської областей.
Станіслав Шушкевич: Кампанії проти України - для того, щоб Путін став імператором

Станіслав Шушкевич: Кампанії проти України - для того, щоб Путін став імператором 08.12.2021

Біловезьким угодам - 30 років. DW поговорила про значення цих подій з одним із підписантів історичного документа, першим главою незалежної Білорусі Станіславом Шушкевичем.
За кого голосують громадяни Німеччини з міграційним корінням

За кого голосують громадяни Німеччини з міграційним корінням 16.09.2021

Багато вихідців з України, які постійно мешкають у Німеччині, але не мають німецького паспорта, не зможуть взяти участь у виборах до Бундестагу 26 вересня. А за кого голосують ті, хто має німецьке громадянство?
Україна вийшла зі ще однієї угоди СНД

Україна вийшла зі ще однієї угоди СНД 17.02.2021

У Кабміні запевняють, що підписана ще 1992 року в рамках СНД угода про координацію дій у галузі надання послуг зв'язку так і не набула практичної реалізації для України, а сам вихід з угоди українцям не зашкодить.
Путін: Зеленський не може забезпечити розведення сил на Донбасі

Путін: Зеленський не може забезпечити розведення сил на Донбасі 11.10.2019

Президент РФ Володимир Путін заявив, що його український колега Володимир Зеленський має проявити політичну волю для успіху розведення сил на Донбасі.
Що потрібно для того, щоб здобути робітничу професію в Німеччині?

Що потрібно для того, щоб здобути робітничу професію в Німеччині? 02.09.2019

Німецькі виші популярні серед іноземців. Але не всі знають про те, що випускники шкіл з України та СНД в Німеччині можуть здобути й робітничу спеціальність. Як це зробити?
Коментар: Назарбаєв - не приклад для Путіна

Коментар: Назарбаєв - не приклад для Путіна 20.03.2019

Екс-президент Казахстану Нурсултан Назарбаєв пішов у відставку, аби забезпечити незалежність своєї країни. Передусім від Росії й Китаю, вважає Костянтин Еггерт.

Для німецького бізнесу Польща і Чехія набагато важливіші за Росію

Для німецького бізнесу Польща і Чехія набагато важливіші за Росію 23.02.2019

У Німеччині проаналізували підсумки торгівлі зі Східною Європою і пострадянськими країнами за 2018 рік. Україна нарощує оберти і в експорті, і в імпорті.

Назарбаєв відправив у відставку уряд Казахстану

Назарбаєв відправив у відставку уряд Казахстану 21.02.2019

Керівництву відставленого уряду Нурсултан Назарбаєв закинув недостаню реалізацію програм розвитку й неподолану залежність економіки країни від сировини.
Сирійські курди повідомили про взяття в полон ісламіста з України

Сирійські курди повідомили про взяття в полон ісламіста з України 09.01.2019

Один з восьми полонених курдськими "Загонами народної самооборони" бойовиків "Ісламської держави" має українське громадянство. Решта - вихідці з країн СНД, німець та неповнолітній американець.
Суд звільнив з-під арешту екс-президента Вірменії Роберта Кочаряна

Суд звільнив з-під арешту екс-президента Вірменії Роберта Кочаряна 13.08.2018

Апеляційний суд Вірменії задовольнив клопотання адвокатів колишнього президента Вірменії Роберта Кочаряна, якому закидають порушення конституції, про заміну запобіжного заходу в вигляді арешту.
РФ відреагувала на рішення України вийти із СНД

РФ відреагувала на рішення України вийти із СНД 29.05.2018

Вихід з СНД є суверенним правом України, однак Київ не турбується про мільйони українців, які працюють у Росії, заявив міністр закордорнних справ РФ Сергій Лавров.
Україна перегляне підписані в рамках СНД міжнародні угоди - Порошенко

Україна перегляне підписані в рамках СНД міжнародні угоди - Порошенко 20.05.2018

Київ проведе ревізію всіх міжнародних договорів, підписаних у рамках СНД, і вийде з тих, що не відповідають національним інтересам України, пообіцяв президент України Петро Порошенко.
Порошенко: Україна відкликає своїх представників зі статутних органів СНД

Порошенко: Україна відкликає своїх представників зі статутних органів СНД 19.05.2018

Згідно з підписаним президентським указом, відкликаються всі представники України з усіх статутних органів Співдружності незалежних держав. Президент України Петро Порошенко хоче натомість рухатися в Європу.
У Вірменії повністю сформовано уряд

У Вірменії повністю сформовано уряд 12.05.2018

Підписанням відповідних указів президент Вірменії Армен Саркісян завершив формування нового уряду країни на чолі з Ніколом Пашиняном.
Країна на межі: непроста місія нового прем'єра Вірменії

Країна на межі: непроста місія нового прем'єра Вірменії 09.05.2018

Після багатотижневих протестів Вірменія нарешті отримала нового прем'єра. "Сізіфової праці" у нового глави уряду - непочатий край, а соціальне напруження у країні надзвичайно високе. Репортаж DW із Єревана.
Інші статті