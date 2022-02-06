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На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "спецслужби США".
До спецслужб США належить ціла низка структур, серед яких Центральне розвідувальне управління (ЦРУ), Агентство національної безпеки (АНБ), Федеральне бюро розслідувань (ФБР). Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.
Німецька розвідка BND та американська ЦРУ спільно володіли швейцарською фірмою, яка продавала шифрувальну техніку урядам понад 120 країн, йдеться у розслідуванні ZDF, Washington Post та швейцарського телебачення.