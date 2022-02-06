РФ майже завершила підготовку до вторгнення в Україну - ЗМІ

За даними ЗМІ з посиланням на спецслужби США, Росія зосередила близько 110 тисяч військовослужбовців на кордоні з Україною, вторгнення може розпочатися у другій половині лютого.