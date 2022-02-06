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Спецслужби США

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "спецслужби США".

До спецслужб США належить ціла низка структур, серед яких Центральне розвідувальне управління (ЦРУ), Агентство національної безпеки (АНБ), Федеральне бюро розслідувань (ФБР). Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

РФ майже завершила підготовку до вторгнення в Україну - ЗМІ

РФ майже завершила підготовку до вторгнення в Україну - ЗМІ 06.02.2022

За даними ЗМІ з посиланням на спецслужби США, Росія зосередила близько 110 тисяч військовослужбовців на кордоні з Україною, вторгнення може розпочатися у другій половині лютого.
Спецслужби США не вважають коронавірус SARS-CoV-2 біологічною зброєю

Спецслужби США не вважають коронавірус SARS-CoV-2 біологічною зброєю 28.08.2021

Спецслужби США не виявили однозначне джерело пандемії, але виключили ймовірність розробки вірусу як біологічної зброї. Вони припустили перехід коронавірусу від тварини й інцидент у лабораторії.
Спецслужби США не виключають падіння Кабула - ЗМІ

Спецслужби США не виключають падіння Кабула - ЗМІ 11.08.2021

"Талібан" може взяти Кабул уже в найближчі три місяці, цитують ЗМІ джерела в американських спецслужбах. Тим часом таліби продовжують наступ на півночі Афганістану.

Спецслужби США оприлюднили звіт про НЛО

Спецслужби США оприлюднили звіт про НЛО 26.06.2021

Спецслужби США проаналізували десятки свідчень військових про НЛО. Свої висновки вони представили у звіті.
Китай засудив плани США розслідувати причини пандемії COVID-19

Китай засудив плани США розслідувати причини пандемії COVID-19 27.05.2021

У МЗС Китаю розкритикували доручення Джо Байдена спецслужбам США з'ясувати обставини і причини виникнення пандемії COVID-19.
Джо Байден доручив спецслужбам з'ясувати причини пандемії COVID-19

Джо Байден доручив спецслужбам з'ясувати причини пандемії COVID-19 27.05.2021

Президент США заявив, що перший звіт, наданий йому розвідувальними службами, не дозволяє дійти однозначного висновку щодо причин виникнення коронавірусу. Новий звіт Байден очікує протягом 90 днів.
Кібератака на трубопровід: спецслужби США перевіряють причетність Росії

Кібератака на трубопровід: спецслужби США перевіряють причетність Росії 11.05.2021

У США спецслужби перевіряють, чи пов'язане російськомовне хакерське угруповання DarkSide, що паралізувало роботу одного з найбільших трубопроводів у США, з владою РФ.
Через загрозу нападу скасоване засідання Палати представників у Капітолії

Через загрозу нападу скасоване засідання Палати представників у Капітолії 04.03.2021

Спецслужби США не виключили загрозу нападу на Капітолій США 4 березня. Спікерка Палати представників визнала доцільним скасувати засідання.
США звинувачують російських хакерів в атаці на держустанови перед виборами

США звинувачують російських хакерів в атаці на держустанови перед виборами 23.10.2020

Хакери, яких спецслужби США пов'язують з Росією, атакували десятки комп'ютерних мереж в установах країни. Постраждали також підприємства авіаційної галузі.
Спецслужби США заявили про викрадення Іраном і Росією даних виборців

Спецслужби США заявили про викрадення Іраном і Росією даних виборців 22.10.2020

Іран та Росія втручаються у вибори в Сполучених Штатах, заявив директор розвідки США. За його словами, ці країни викрали "деякі" персональні дані зареєстрованих виборців і поширюють неправдиву інформацію.
Спецслужби США застерігають щодо втручання Росії та Китаю у вибори президента

Спецслужби США застерігають щодо втручання Росії та Китаю у вибори президента 08.08.2020

Росія намагається очорнити колишнього віцепрезидента Джо Байдена, тоді як Китай та Іран хочуть не допустити переобрання Дональда Трампа на другий термін, вважають у спецслужбах США.
Спецслужби США та ФРН мали доступ до секретної інформації понад 100 країн - ЗМІ

Спецслужби США та ФРН мали доступ до секретної інформації понад 100 країн - ЗМІ 11.02.2020

Німецька розвідка BND та американська ЦРУ спільно володіли швейцарською фірмою, яка продавала шифрувальну техніку урядам понад 120 країн, йдеться у розслідуванні ZDF, Washington Post та швейцарського телебачення.
Український скандал в США: в Конгресі свідчитимуть дипломати

"Український скандал" в США: в Конгресі свідчитимуть дипломати 07.10.2019

Низка американських дипломатів, зокрема експосолка в Україні Йованович, свідчитимуть перед Конгресом у справі про тиск Дональда Трампа на Володимира Зеленського.
Український скандал у США: ще один інформатор готовий свідчити

"Український скандал" у США: ще один інформатор готовий свідчити 06.10.2019

У справі "українського скандалу" в США з'явився другий інформатор, який також є представником спецслужб. З ним вже мав розмову генеральний інспектор розвідувальних служб США.
Трамп вимагає зустрічі з інформатором в українському скандалі

Трамп вимагає зустрічі з інформатором в "українському скандалі" 30.09.2019

Дональд Трамп стверджує, що співробітник спецслужб, котрий повідомив деталі його телефонної розмови з Володимиром Зеленським, подав її "спотворено" та "брехливо".

Трампа звинувачують у приховуванні доповідної записки спецслужб щодо України

Трампа звинувачують у приховуванні доповідної записки спецслужб щодо України 20.09.2019

Небажання адміністрації Трампа і керівництва спецслужб США розкривати Конгресу зміст доповідної записки спричинило бурхливі спекуляції. Демократи підозрюють шантаж Зеленського Трампом.
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