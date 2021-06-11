Спецслужби США оприлюднили звіт про НЛО

Спецслужби США опублікували звіт про спостереження військових за невизначеними летючими об'єктами (НЛО) або ж, за вживаною термінологією, невизначеними повітряними явищами (НПЯ). У документі, представленому офісом директора Національної розвідки, зазначається, що ідентифікувати летючі об'єкти так і не вдалося, крім одного випадку.
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"Наразі ми не маємо достатньої інформації, щоб дати конкретні пояснення цих інцидентів", - йдеться в звіті, оприлюдненому в п'ятницю, 25 червня.
Американські спецслужби проаналізували 144 свідчення військових про НЛО з 2004 по 2021 рік. У 80 випадках кілька датчиків зафіксували об'єкти. Ще у 18 випадках повідомлялося про "незвичайну траєкторію руху або незвичайні характеристики польоту" летючих об'єктів.
Один з таких загадкових предметів, згідно зі звітом, ймовірно, виявився великою повітряною кулею, яке втрачає повітря. Решта так і залишилися невизначеними.
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У звіті названі п'ять категорій, до яких, ймовірно, можна віднести летючі об'єкти: повітряні кулі, дрони, сміття і птахи; природні атмосферні явища, такі як кристали льоду, вологість або коливання температури; нові розробки або секретні програми США; можливі технології таких країн, як Росія і Китай, або приватних осіб та "інше".
Питання про позаземне життя залишається відкритим
Вказівок на можливе позаземне життя у документі немає. Однак існування прибульців в ньому не виключається.
Опубліковані Пентагоном минулого року відео трьох летючих об'єктів, які були класифіковані як "невизначені", сприяли поширенню чуток про те, що американські спецслужби можуть мати дані про розумне позаземне життя.
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Колишній президент США Барак Обама дав новий поштовх подібним спекуляціям під час виступу в одному з американських телешоу в середині травня. "Є деякі речі про прибульців, які я тут не можу розповісти", - пожартував він. Експрезидент додав, що "є фотографії і зйомки об'єктів в небі, про які ми не знаємо, чим вони є, і не можемо пояснити, як вони пересуваються".
Спецслужби написали звіт про НЛО за запитом Конгресу США. Вже протягом десятиліть міноборони США займається дослідженнями невизначених летючих об'єктів.
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Часто банальна подія за незвичним явищем
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Аварійна посадка зі швидкістю 300 кілометрів на годину
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НЛО, що його бачили в Шотландії
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Гелієва повітряна куля, яку вважають НЛО
Один із жителів містечка Нойаубінг, що поблизу Мюнхена, також повірив, що бачив НЛО. "Він круглий, нагадує пончик і летить проти вітру", - змалював побачене чоловік. Втім, це були зовсім не прибульці, які захотіли відвідати Баварію. Летючим об'єктом була повітряна куля, заповнена гелієм, яка своєю формою нагадувала цифру нуль.
Автор: Анн-Крістін Гербе