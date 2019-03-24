 Спецпосланник уряду ФРН: Інвесторів від України відлякує не лише війна | Події економіки: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 25.03.2019

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Економіка

Спецпосланник уряду ФРН: Інвесторів від України відлякує не лише війна

Багато великих компаній відмовляються вкладати гроші в Україну через війну на Донбасі, правову незахищеність та брак реформ, визнає спецпосланник німецького уряду з питань реформ Ґеорґ Мільбрадт.

Спецпосланник уряду ФРН Ґеорґ Мільбрадт

Спецпосланник уряду ФРН Ґеорґ Мільбрадт (архівне фото)

Спецпосланник німецького уряду з питань реформ у галузях урядування та децентралізації в Україні Ґеорґ Мільбрадт (Georg Milbradt) назвав головні причини відмови великих західних інвесторів вкладати гроші в Україну. Про це Мільбрадт розповів у інтерв'ю агенції новин dpa, оприлюднене в понеділок, 25 березня.

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На думку експерта, провідні німецькі та західні компанії бояться інвестувати в Україну насамперед через війну на Донбасі, а також правову незахищеність та брак реформ. Саме через ці фактори "часто багато керівників (компаній. - Ред.) відсахуються" від інвестицій в українську економіку, визнав представник уряду ФРН в Україні.

Водночас Мільбрадт, котрий також є представником держав Великої сімки (G7) в Україні, визнав, що середній бізнес натомість намагається скористатися нинішніми шансами в Україні.

"Хоч в країні помітна економічна та політична стабілізація, але важливі реформи так і не завершено", - наголосив Мільбрадт. Попри наявність економічного зростання в Україні, на думку експерта, в цьому плані ще треба "багато" надолужувати, адже нинішні темпи економічного підйому не допомагають досягти навіть показників довоєного 2013 року.

Мільбрадт звернув увагу й на вкрай низький рівень прямих іноземних інвестицій в економіку України. Приміром, Польща або Чехія мали значно вищі порівняно з Україною показники обсягів прямих іноземних інвестицій перш ніж вступити до Європейського Союзу, нагадав експерт.

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