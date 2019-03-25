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Ґеорґ Мільбрадт

Ґеорґ Мільбрадт - німецький політик та економіст. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту " Ґеорґ Мільбрадт ".

Ґеорґ Мільбрадт є спеціальним представником Німеччини з питань децентралізації в Україні. Ґеорґ Мільбрадт відомий тим, що з 2002 по 2008 рік був прем'єр-міністром федеральної землі Саксонія. Під час своєї роботи у саксонському уряді він був також членом Бундесрату й завдяки цьому був залучений до законодавчої діяльності на федеральному рівні. З 1995 року є професором публічних фінансів і зараз викладає в Технічному університеті Дрездена.

Спецпосланник уряду ФРН: Інвесторів від України відлякує не лише війна

Спецпосланник уряду ФРН: Інвесторів від України відлякує не лише війна 25.03.2019

Багато великих компаній відмовляються вкладати гроші в Україну через війну на Донбасі, правову незахищеність та брак реформ, визнає спецпосланник німецького уряду з питань реформ Ґеорґ Мільбрадт.
Спецпосланник уряду ФРН: Вікно можливостей для децентралізації в Україні скоро зачиниться

Спецпосланник уряду ФРН: Вікно можливостей для децентралізації в Україні скоро зачиниться 01.02.2018

Що стоїть на заваді децентралізації в Україні і чому вікно можливостей для цієї реформи може скоро зачинитися на наступні чотири роки, - в інтерв’ю DW розповів спецпосланник уряду ФРН Ґеорґ Мільбрадт.
В уряді ФРН радять Україні поквапитись з децентралізацією

В уряді ФРН радять Україні поквапитись з децентралізацією 01.02.2018

У Верховні Раді нині перебуває 17 законопроектів, які необхідно ухвалити для успішного продовження реформи децентралізації. З цим треба поквапитися, вважають в уряді ФРН.
Спецпосланник уряду ФРН: Україна досягла великих успіхів

Спецпосланник уряду ФРН: Україна досягла великих успіхів 19.08.2017

Спецпосланник уряду ФРН з питань реформування в Україні Ґеорґ Мільбрадт в інтерв'ю DW розповів, чому децентралізація є важливою для Києва.

Спецпредставник ФРН з питань децентралізації відвідає Україну

Спецпредставник ФРН з питань децентралізації відвідає Україну 11.08.2017

Спеціальний представник Німеччини з питань децентралізації в Україні, Ґеорґ Мільбрадт, відвідає Україну з 14 по 19 серпня з робочим візитом. Його мандат охоплює сім напрямків реформ.
Уряд ФРН делегує в Україну посланника з питань децентралізації

Уряд ФРН делегує в Україну посланника з питань децентралізації 08.08.2017

Спеціальним посланником уряду ФРН з питань реформування України став колишній прем'єр-міністр Саксонії Ґеорґ Мільбрадт.