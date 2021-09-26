Соціал-демократи перемогли на виборах до Бундестагу

На парламентських виборах у ФРН перемогу з невеликою перевагою здобула Соціал-демократична партія Німеччини (СДПН). Вона набрала 25,7 відсотка голосів, свідчать офіційні попередні результати, оприлюднені в ніч на понеділок, 27 вересня, на сайті голови федеральної виборчої комісії.

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Найближчий суперник СДПН - блок Християнсько-демократичного союзу і Християнсько-соціального союзу (ХДС/ХСС) - заручився підтримкою 24,1 відсотка виборців. Партія "Союз-90/Зелені" отримала 14,8 відсотка голосів, Вільна демократична партія (ВДП) - 11,5 відсотка, а правопопулістськоа "Альтернатива для Німеччини" - 10,3 відсотка.

Ліву партію підтримали 4,9 відсотка виборців, тож вона не подолала п'ятивідсоткового бар'єру. Однак ця політична сила зможе сформувати фракцію в парламенті, оскільки три її представники отримали прямі мандати в Берліні і Лейпцигу.

Крім того, Спілка виборців Південного Шлезвігу також матиме одне місце у новому Бундестазі. Для партії національних меншин данців та фризів п'ятивідсотковий бар'єр не застосовується.

Підсумкова явка на виборах в Німеччині склала 76,6 відсотка. На попередніх парламентських виборах в 2017 році явка була 76,2 відсотка.

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Лідери СДПН і ХДС/ХСС претендують на право формувати уряд

Після закінчення голосування обидва головні претенденти на пост канцлера ФРН - Олаф Шольц (Olaf Scholz) і Армін Лашет (Armin Laschet) - заявили про готовність сформувати новий уряд Німеччини.

Кандидат у канцлери від СДПН Шольц вважає, що за підсумками виборів до Бундестагу його партія отримала мандат від виборців сформувати уряд. У свою чергу, Лашет заявив, що зробить "все можливе для формування федерального уряду на чолі з ХДС/ХСС".

Кандидатка у канцлери від партії "Союз-90/Зелені" Анналена Бербок (Annalena Baerbock) визнала помилки, які не дозволили партії стати провідною політичною силою в Німеччині на минулих виборах. Водночас Бербок вважає, що Зелені отримали від виборців мандат на оновлення країни.

На думку голови Вільної демократичної партії (ВДП) Крістіана Лінднера (Christian Lindner), німецькі виборці хочуть формування центристського уряду.

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Рекордна кількість кандидатів

Жителі Німеччини обрали депутатів 20-го за рахунком Бундестагу. Через кілька тижнів законодавці оберуть нового канцлера ФРН, який потім сформує уряд. Всього за місця у вищому законодавчому органі боролася рекордна кількість кандидатів - 6211, серед яких 2024 жінки.

Новий Бундестаг матиме більше депутатів, ніж будь-коли раніше. За офіційними даними, у новому складі парламенту буде 735 депутатів, що перевищить попередній рекорд у 709 депутатів за останнього складу Бундестагу.

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