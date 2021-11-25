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Софія Кочмар-Тимошенко
Пропустити розділ Софія Кочмар-Тимошенко: вибрані публікації
Софія Кочмар-Тимошенко: вибрані публікації
Чому дорожчає український хліб?
Пекарі нарікають на зростання ціни на газ, борошно, а також на надмірний експорт української пшениці. То яка ціна хліба?
Економіка
11.01.2022
11 січня 2022 р.
06:59 хв.
Як в Україні недобороли корупцію в 2021 році
Попри успіхи в боротьбі з корупцією, 2021 рік позначився і провалами антикорупційної реформи.
Корупція
15.12.2021
15 грудня 2021 р.
Голодомор як геноцид: хто першим запалив свічку (відео)
Завдяки кому українці запалюють свічку у вікні в пам'ять про тих, кого замордували голодом?
Історія
29.11.2021
29 листопада 2021 р.
Пропустити розділ Софія Кочмар-Тимошенко: інші публікації
Софія Кочмар-Тимошенко: інші публікації
Чому дорожчає український хліб? (відео)
Чому дорожчає український хліб? (відео)
Пекарі нарікають на зростання ціни на газ, борошно, а також на надмірний експорт української пшениці. То яка ціна хліба?
Економіка
12.01.2022
12 січня 2022 р.
Що робити з предметами нацизму?
Що робити з предметами нацизму?
Віденський музей роздумує, що робити з предметами, що нагадують про часи націонал-соціалізму?
Історія
20.12.2021
20 грудня 2021 р.
Що заважає інвесторам вкладати в зелену енергетику України?
Що заважає інвесторам вкладати в зелену енергетику України?
Нестабільний інвестиційний клімат посіяв сумніви серед іноземців щодо майбутніх інвестицій в зелену енергетику України.
Економіка
06.12.2021
6 грудня 2021 р.
03:23 хв.
Українців буде лише 35 мільйонів?
Українців буде лише 35 мільйонів?
Україна серед лідерів за темпами скорочення населення. За прогнозом, до 2050 року українців залишиться лише 35 млн.
Суспільство
01.12.2021
1 грудня 2021 р.
02:38 хв.
Голодомор:завдяки кому українці запалюють свічку(26.11.2021)
Голодомор:завдяки кому українці запалюють свічку(26.11.2021)
Пів століття мовчанки про Голодомор першим порушив історик зі США Джеймс Мейс. Ось як народився його задум про свічку.
Політика
26.11.2021
26 листопада 2021 р.
07:04 хв.
Як у Європі спонукають вакцинуватися від ковіду (відео)
Як у Європі спонукають вакцинуватися від ковіду (відео)
Українці обурюються, якими методами влада спонукає їх вакцинуватися. А як це роблять у Європі? Дивіться у добірці DW.
Політика
25.11.2021
25 листопада 2021 р.
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