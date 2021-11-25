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Софія Кочмар-Тимошенко

Пропустити розділ Софія Кочмар-Тимошенко: вибрані публікації

Софія Кочмар-Тимошенко: вибрані публікації

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Чому дорожчає український хліб?

Пекарі нарікають на зростання ціни на газ, борошно, а також на надмірний експорт української пшениці. То яка ціна хліба?
Економіка
11 січня 2022 р.
06:59 хв.
Сьомий рік антикорупціної реформи, або Як в Україні у 2021 році недобороли корупцію

Як в Україні недобороли корупцію в 2021 році

Попри успіхи в боротьбі з корупцією, 2021 рік позначився і провалами антикорупційної реформи.
Корупція
15 грудня 2021 р.
Holodomor-Denkmal in Kiew, Ukraine

Голодомор як геноцид: хто першим запалив свічку (відео)

Завдяки кому українці запалюють свічку у вікні в пам'ять про тих, кого замордували голодом?
Історія
29 листопада 2021 р.
Пропустити розділ Софія Кочмар-Тимошенко: інші публікації

Софія Кочмар-Тимошенко: інші публікації

Frankreich Lille | Bäckerei | Baguette und Brot

Чому дорожчає український хліб? (відео)

Чому дорожчає український хліб? (відео)

Пекарі нарікають на зростання ціни на газ, борошно, а також на надмірний експорт української пшениці. То яка ціна хліба?
Економіка
12 січня 2022 р.
Бронзові голови Адольфа Гітлера знайшли в 2017 році під час ремонту в закритому сейфі в підвалі австрійського парламенту

Що робити з предметами нацизму?

Що робити з предметами нацизму?

Віденський музей роздумує, що робити з предметами, що нагадують про часи націонал-соціалізму?
Історія
20 грудня 2021 р.
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Що заважає інвесторам вкладати в зелену енергетику України?

Що заважає інвесторам вкладати в зелену енергетику України?

Нестабільний інвестиційний клімат посіяв сумніви серед іноземців щодо майбутніх інвестицій в зелену енергетику України.
Економіка
6 грудня 2021 р.
03:23 хв.
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Українців буде лише 35 мільйонів?

Українців буде лише 35 мільйонів?

Україна серед лідерів за темпами скорочення населення. За прогнозом, до 2050 року українців залишиться лише 35 млн.
Суспільство
1 грудня 2021 р.
02:38 хв.
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Голодомор:завдяки кому українці запалюють свічку(26.11.2021)

Голодомор:завдяки кому українці запалюють свічку(26.11.2021)

Пів століття мовчанки про Голодомор першим порушив історик зі США Джеймс Мейс. Ось як народився його задум про свічку.
Політика
26 листопада 2021 р.
07:04 хв.
Австрія, судячи з усього, стане першою країною у Європі, в якій вакцинація від ковіду стане обов'язковою

Як у Європі спонукають вакцинуватися від ковіду (відео)

Як у Європі спонукають вакцинуватися від ковіду (відео)

Українці обурюються, якими методами влада спонукає їх вакцинуватися. А як це роблять у Європі? Дивіться у добірці DW.
Політика
25 листопада 2021 р.
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