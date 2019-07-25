"Слуга народу" оскаржує результати виборів у деяких округах

Партія "Слуга народу" повідомила, що у низці округів вдалася до оскарження результатів виборів. Про це йдеться в оприлюдненому в четвер, 25 липня, дописі на Facebook-сторінці партії.

Так, в 37-му окрузі в Кривому Розі, де самовисуванець Дмитро Шпенов перемагає кандидата "Слуги народу" Ігоря Фартушного, відкриті дві кримінальні справи через фальсифікації, тож партія звернулась до суду з вимогою перерахунку голосів. "Ми хочемо перерахунку голосів, адже різниця між кандидатами колосальна - до 800 голосів", - зазначається у повідомленні на Facebook-сторінці партії.

Також у 64-му окрузі на Житомирщині представник "Слуги народу" програв, за даними ЦВК, 550 голосів самовисуванцю, чинному народному депутату від БПП Володимиру Арешонкову. "Слуга народу" вважає, що відбулись фальсифікації, тож так сама звернулась до суду з вимогою про перерахунок голосів.

У Закарпатській області, в 69-му окрузі, де кандидат від "Єдиного центру" Віктор Балога перемагає кандидата "Слуги народу" Едгара Токара з результатом 35,81 на 34,47 відсотка, "Слуга народу" скаржиться, що ОВК не хоче погодитися "з постановою про перерахунок голосів на всіх 133 дільницях".

У 119-му окрузі Львівської області окружна комісія планувала прийняти рішення про перерахунок голосів за скаргами "Слуги народу", але його скасували, як повідомляють в партії.

Крім того, в "Слузі народу" нарікають на порушення й в низці інших округів і планують оскаржувати результати.

Монобільшість у парламенті

Тим часом станом на ранок 26 липня Центральна виборча комісія порахувала вже 99,99 відсотка проколів по багатомандатному виборчому округу. Згідно з даними підрахунку, "Слуга народу" - на першому місці з результатом у 43,16 відсотка. Другою йде політсила "Опозиційна платформа - За життя" з 13,05 відсотка. На третьому місці ВО "Батьківщина" з 8,18 відсотка, за якою іде партія "Європейська солідарність" з 8,10 відсотка. До парламенту потрапляє також і партія "Голос", що набирає 5,82 відсотка. Решта партій прохідний бар'єр не подолали.

Таким чином разом з мажоритарниками фракція "Слуги народу" в новому парламенті налічуватиме 254 мандати, тобто матиме необхідну для формування однопартійного уряду більшість.

День виборів: українці голосували, а політики раділи своїм успіхам Проголосувала майже половина виборців Правом віддати голоси на позачергових виборах до Верховної Ради 21 липня скористались майже 50 відсотків виборців, повідомила Центральна виборча комісія. Це найнижча явка на парламентських виборах за останні 13 років.

День виборів: українці голосували, а політики раділи своїм успіхам На виборах не обійшлось без курйозів У Львові 94-річна жінка порвала бюлетень і намагалася його з'їсти, у Миколаївській області чоловік, проявивши свою "позицію", вийшов з кабінки повністю голий. А у Дніпропетровській області біля виборчої дільниці торгували пиріжками по п'ять копійок.

День виборів: українці голосували, а політики раділи своїм успіхам Канапки та напої в штабах В очікуванні результатів голосування у штабах партій пригощали напоями та канапками. Штаб "Слуги народу" розташувався у виставковому центрі "Парковий", "Голосу" - у концертному клубі "Стереоплаза", "Опозиционної платформи - За життя" у бізнес-центрі "Парус", а "Європейської солідарності" - просто неба у дворі партійного офісу (на фото).

День виборів: українці голосували, а політики раділи своїм успіхам Партія "Слуга народу" вирвалась далеко вперед "73 відсотки були б кращими, але ми дуже вдячні за велику довіру до нашої партії", - заявив після оголошення результатів перших екзитполів президент України Володимир Зеленський. За цими даними, "Слуга народу", яку очолює Дмитро Разумков, взяла 44,2 відсотка голосів виборців.

День виборів: українці голосували, а політики раділи своїм успіхам До Верховної Ради проходять колишні "регіонали" "Опозиційну платформу - За життя", згідно з даними екзитполів, підтримали понад 11 відсотків виборців. Відразу після виборів голова політради партії Віктор Медведчук (праворуч) звинуватив колишніх колег з "Партії регіонів" у порушеннях. Він закинув "Опозиційному блоку" поширення відео, у якому перший номер ОП-ЗЖ Юрій Бойко (ц) нібито закликає голосувати за конкурентів.

День виборів: українці голосували, а політики раділи своїм успіхам Партія експрезидента - "основна мішень" на виборах Лідер партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко закликав усі партії, які проходять до парламенту, відмежуватися від проросійських політсил, яких назвав "путінськими маріонетками". "Ми були основною мішенню на цих виборах", - сказав Порошенко, коментуючи результати "Європейська солідарність", якій екзитполи дають 8,8 відсотка голосів виборців.

День виборів: українці голосували, а політики раділи своїм успіхам Юлія Тимошенко з "Батьківщиною" знов у Раді Партія "Батьківщина" не претендує на якісь посади, заявила її лідерка Юлія Тимошенко, хоча раніше не приховувала свій намір очолити новий український уряд. Поки що жодна з партій, які ймовірно долають 5-відсотковий бар'єр, не запропонувала "Батьківщині" співпрацю.

День виборів: українці голосували, а політики раділи своїм успіхам Святослава Вакарчука не підвів "Голос" А от лідер групи "Океан Ельзи" Святославу Вакарчуку співпрацю в парламенті пропонують і "Слуга народу", і "ЄС". Він сам не вперше проходить до Верховної Ради, але вперше - з власною політичною партією. У ній вже заявляють, що бачили б свого лідера на посаді прем'єр-міністра. За даними екзитполів "Голосу" здобув 6,5 відсотка голосів виборців. Автор: Олена Губар

