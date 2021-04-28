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Склади боєприпасів - військові склади, на яких зберігаються боєприпаси. На військових складах боєприпасів в Україні часто виникали пожежі. Так, у березня 2017 року вибухнули склади боєприпасів у Балаклії, у вересні 2017 року сталася пожежа на складах боєприпасів у Калинівці. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.