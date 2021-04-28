Скористайтесь ексклюзивною можливістю ознайомитися з бета-версією нової DW. Своєю думкою Ви можете нам допомогти зробити нову DW ще кращою.
На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "склади боєприпасів".
Склади боєприпасів - військові склади, на яких зберігаються боєприпаси. На військових складах боєприпасів в Україні часто виникали пожежі. Так, у березня 2017 року вибухнули склади боєприпасів у Балаклії, у вересні 2017 року сталася пожежа на складах боєприпасів у Калинівці. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.
На Вінничині під Калинівкою вибухають військові склади, які вважаются найбільшим арсеналом боєприпасів ЗСУ. Понад тридцять тисяч людей евакуювали, повітряний простір закрито. Станом на ранок 27 вересня за хвилину вибухає в середньому три снаряди.