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Склади боєприпасів

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "склади боєприпасів".

Склади боєприпасів - військові склади, на яких зберігаються боєприпаси. На військових складах боєприпасів в Україні часто виникали пожежі. Так, у березня 2017 року вибухнули склади боєприпасів у Балаклії, у вересні 2017 року сталася пожежа на складах боєприпасів у Калинівці. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

У Болгарії перевіряють причетність шістьох росіян до вибухів на складах зброї

У Болгарії перевіряють причетність шістьох росіян до вибухів на складах зброї 28.04.2021

Болгарська прокуратура збирає докази можливої причетності шістьох росіян до чотирьох вибухів на складах зброї в країні в 2011-2020 роках.
Вибухи на арсеналі в Красноярському краї Росії: постраждали 12 людей

Вибухи на арсеналі в Красноярському краї Росії: постраждали 12 людей 06.08.2019

Внаслідок вибухів та пожежі на складі боєприпасів в Ачинському районі Красноярського краю Росії евакуювали понад дев'ять тисяч людей. Існує небезпека підриву окремих боєприпасів.
Вибухи на складі боєприпасів під Красноярськом: триває евакуація

Вибухи на складі боєприпасів під Красноярськом: триває евакуація 05.08.2019

Через вибухи на складі боєприпасів в Ачинському районі Красноярського краю евакуювали жителів чотирьох населених пунктів. У ліквідації пожежі беруть участь спеціальні військові підрозділи і техніка.
Вибухи боєприпасів: ціна політичних обіцянок (відео)

Вибухи боєприпасів: ціна політичних обіцянок (відео) 18.10.2018

Після вибухів боєприпасів на складах влада щоразу щедро обіцяє ремонт і компенсації. DW перевірила, чи виконала влада обіцяне через рік після вибухів у Павлівці на Вінниччині.

НАТО готовий допомогти Україні з безпекою складів боєприпасів

НАТО готовий допомогти Україні з безпекою складів боєприпасів 16.10.2018

Північноатлантичний альянс готовий розширити підтримку Україні у впровадженні стандартів НАТО з безпеки на складах боєприпасів. Про це повідомив чиновник Альянсу після зустрічі Столтенберга з Клімкіним.
Палають арсенали в Ічні: Україна не засвоїла уроків Балаклії та Калинівки

Палають арсенали в Ічні: Україна не засвоїла уроків Балаклії та Калинівки 09.10.2018

Масштабна пожежа на складах боєприпасів поблизу міста Ічня Чернігівської області є четвертим подібним інцидентом після початку конфлікту на Донбасі. Чому Україна досі не зробила висновків?
Число загиблих від вибуху на складі зброї в Сирії зросло до 69 - спостерігачі

Число загиблих від вибуху на складі зброї в Сирії зросло до 69 - спостерігачі 13.08.2018

Число загиблих унаслідок вибуху на складі зброї в Сирії зросло до 69 осіб, повідомили спостерігачі. Під склад переобладнали звичайний житловий будинок.

Армія Ізраїлю заявляє про бомбардування 15 об'єктів ХАМАСу в Секторі Гази

Армія Ізраїлю заявляє про бомбардування 15 об'єктів ХАМАСу в Секторі Гази 03.06.2018

Ізраїльська військова авіація, за даними армії, завдала ударів по загалом 15 цілях у Секторі Гази у відповідь на ракетний обстріл з боку бойовиків ХАМАСу. Серед уражених цілей - склади боєприпасів.

Топ 10: неофіційний рейтинг головних подій 2017 року (29.12.2017) 29.12.2017

Від вибухів на складах боєприпасів до затримання на даху будівлі Міхеіла Саакашвілі - 2017 рік в Україні був багатим на події. Обрати десятку найпомітніших було непросто. Починаємо з кінця списку.

Незасвоєні уроки Балаклії

Незасвоєні уроки Балаклії 03.10.2017

За останні роки військові арсенали в Україні горіли до десятка разів.  Щоразу українці задаються питанням: чому це повторюється?
Коментар: Україна на пороховій діжці

Коментар: Україна на пороховій діжці 28.09.2017

Склад боєприпасів, який вибухнув у Калинівці, вкотре продемонстрував недбалість української влади в умовах воєнного часу, вважає український журналіст Сергій Руденко.
Як часто й чому горять склади боєприпасів в Україні

Як часто й чому горять склади боєприпасів в Україні 28.09.2017

Пожежа на арсеналі боєприпасів у Калинівці лише продовжила список подібних інцидентів. DW зібрала дані про пожежі на військових складах за останні три роки.

Що відомо про вибухи в Калинівці (27.09.2017) 27.09.2017

Пожежа на арсеналі боєприпасів у Калинівці на Вінниччині - вже третє займання військових складів за цей рік. Слідство розглядає чотири версії причин вибухів.

Чому в Україні знову і знову вибухають склади зі зброєю

Чому в Україні знову і знову вибухають склади зі зброєю 27.09.2017

В Україні на військових складах зберігається чимала кількість боєприпасів, зокрема радянського зразка, які потребують утилізації. Через застарілі правила охорони таких об'єктів ці арсенали можуть стати легкою мішенню.
Генштаб ЗСУ: 70 відсотків арсеналу у Калинівці від пожежі не постраждало

Генштаб ЗСУ: 70 відсотків арсеналу у Калинівці від пожежі не постраждало 27.09.2017

На військових складах поблизу Калинівки продовжують гасити осередки пожежі. Евакуйовано близько 30 тисяч людей.

Вибухи та евакуація: що відбувається на військових складах під Калинівкою (27.09.2017) 27.09.2017

На Вінничині під Калинівкою вибухають військові склади, які вважаются найбільшим арсеналом боєприпасів ЗСУ. Понад тридцять тисяч людей евакуювали, повітряний простір закрито. Станом на ранок 27 вересня за хвилину вибухає в середньому три снаряди.
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