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Зеленський прямо не підтвердив удар ATACMS по Брянщині

Євгенія Наконечна
19 листопада 2024 р.

Президент України не підтвердив, але і не спростував інформацію про те, що ця американська ракета була використана для удару по складу боєприпасів в РФ. Однак він наголосив, що далекобійні можливості Україна має.

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Пускова установка ATACMS
Пускова установка ATACMS (ілюстративне фото)Фото: U.S. Army/Avalon/Photoshot/picture alliance

Президент України Володимир Зеленський прямо не підтвердив інформацію про те, що Україна використала для удару по складу боєприпасів у Брянській області РФ американську ракету ATACMS. Водночас він наголосив, що у України є далекобійні можливості, і вони будуть використовуватися.

"Вибачте, без зайвих деталей. В України є далекобійні можливості, є далекобійні дрони власного виробництва, у нас тепер є довгий "Нептун", і не один. Тепер у нас є ATACMS. Ми все це будемо використовувати", - сказав Зеленський у вівторок, 19 листопада, під час спільної пресконференції з прем'єр-міністеркою Данії Метте Фредріксен у відповідь на прохання журналіста прокоментувати цю інформацію.

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ЗМІ: Удару було завдано ATACMS

Водночас агенція AFP з посиланням на інформацію від неназваного високопоставленого українського чиновника повідомила, що для цього удару було застосовано саме таку ракету. Раніше у вівторок онлайн видання "РБК-Україна" з посиланням на неназване джерело в Силах оборони України, а також головний редактор українського онлайн видання "Цензор.Нет" Юрій Бутусов - теж із посиланням на джерела - заявили, що Україна вперше вдарила по Росії з використанням американських ATACMS.

У публікації "РБК-Україна" уточнювалось, що був уражений військовий об'єкт у районі міста Карачев у Брянській області. Це місто розташоване за 130 кілометрів від українського кордону.

Генеральний штаб Збройних сил України (ЗСУ)  підтвердив "вогневе ураження" арсеналу 1046 центру матеріально-технічного забезпечення у районі міста Карачев Брянської області РФ. Втім про засоби, якими було завдано цього удару, там не уточнювали.

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