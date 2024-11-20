У РФ дрони вдарили по складу снарядів за 700 км від кордону

Атаки безпілотників відбулися в кількох російських регіонах. Під прицілом були арсенал боєприпасів, завод з виробництва дронів і промислове підприємство.

Безпілотники атакували 13-й арсенал головного ракетно-артилерійського управління міністерства оборони Росії поблизу Котово Новгородської області орієнтовно за 700 кілометрів від кордону з Україною. Про це зранку середи, 20 листопада, повідомив керівник Центру протидії дезінформації при Раді національної безпеки та оборони України Андрій Коваленко.

За його даними, на складі зберігалися снаряди для ствольної артилерії, міни для мінометів, ракети для реактивних систем залпового вогню "Град", "Смерч" та "Ураган", ракети "Іскандер", північнокорейські ракети KN23, зенітні ракети до С-300, С-400, боєприпаси для комплексу "Тор".

Місцевий губернатор Андрій Нікітін підтвердив удар по регіону, проте деталей про наслідки не уточнив, зазначивши лише, що над областю збили кілька дронів.

Атака на завод з виробництва дронів

Коваленко також повідомив про атаку на завод компанії "ЕФКО" в Бєлгородській області РФ, який, за його словами, публічно робить харчову продукцію, але насправді також виготовляє вантажні дрони, котрі Росія використовує у воєнних цілях.

Губернатор Бєлгородщини В'ячеслав Гладков повідомив про збиття над Олексіївським районом кількох дронів. За його даними, уламки впали на територію підприємства в місті Олексіївка, пошкодивши виробничі приміщення. Завод "ЕФКО" розташований у цьому населеному пункті. Також пошкодження виявили на інфраструктурному об'єкті та лінії електропередачі, через що знеструмило кілька вулиць.

Крім того, в Кам'янському районі Воронезької області БпЛА атакували промислове підприємство. Губернатор регіону Олександр Гусєв не уточнив, який об'єкт потрапив під удар, проте запевнив, що той випускає "виключно цивільну продукцію". За його словами, на підприємстві спалахнула пожежа, проте через деякий час її загасили.

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