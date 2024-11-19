Україна уразила склад боєприпасів на Брянщині - генштаб

У місті Карачев Брянської області РФ зафіксовано 12 вторинних вибухів і детонація в районі арсеналу 1046 центру матеріально-технічного забезпечення російської армії.

Українські дрони уразили в ніч на вівторок, 19 листопада, 67-й арсенал головного ракетно-артилерійського управління міністерства оборони РФ у Брянській області, повідомив керівник Центру протидії дезінформації при Раді національної безпеки і оборони Андрій Коваленко.

За його даними, на складі розміщувались артилерійські боєприпаси, зокрема поставлені Північною Кореєю, керовані авіаційні боєприпаси (КАБи), зенітні ракети та боєприпаси до реактивних систем залпового вогню.

Згодом генеральний штаб Збройних сил України (ЗСУ) офіційно підтвердив цю інформацію. "Підрозділи ЗСУ у взаємодії з іншими складовими Сил оборони завдали вогневого ураження по арсеналу 1046 центру матеріально-технічного забезпечення у районі міста Карачев Брянської області РФ", - ідеться в повідомленні.

За даними генштабу, станом на 02:30 ночі зафіксовано 12 вторинних вибухів і детонація в районі цілі.

Не перша атака дронів по арсеналу зброї на Брянщині

Це не перша атака дронів по цьому військовому арсеналу.

9 жовтня генштаб уже повідомляв про вибухи на території цього об'єкта внаслідок атаки підрозділів Сил безпілотних систем ЗСУ у взаємодії з іншими складовими Сил оборони.

Російська влада підтверджує атаку дронів на Брянщині, але про будь-які наслідки не повідомляє.