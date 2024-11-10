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ЗСУ уразили склади з боєприпасами на Брянщині - Генштаб

Дмитро Шварц
10 листопада 2024 р.

ЗСУ в ніч на 10 листопада уразили склади з боєприпасами колишнього 120-го арсеналу Головного ракетно-артилерійського управління у Брянській області Росії, заявив Генштаб.

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Наслідки атаки українських дронів в РФ (архівне фото)
Українські дрони вразили склади з боєприпасами у Брянській області (архівне фото)Фото: REUTERS

Збройні сили України (ЗСУ) в ніч на неділю, 10 листопада, уразили склади з боєприпасами 1060-го центру матеріально-технічного забезпечення (колишній 120-ий арсенал Головного ракетно-артилерійського управління) у Брянській області Росії.

Як повідомили в неділю у Генеральному штабі ЗСУ, удару завдали підрозділи Сил безпілотних систем ЗСУ у взаємодії з іншими складовими Сил оборони.

"Зафіксовано щонайменше вісім вибухів. Результати об'єктивного контролю свідчать про наявність як мінімум двох точок займання на території військової частини та ознаки вторинної детонації. Станом на шосту ранку на об'єкті у Брянській області продовжувалась сильна пожежа", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що в ніч на суботу, 9 листопада українські дрони уразили Алексінський хімічний комбінат у Тульській області Росії, який виробляє боєприпаси, порох і матеріали для російського військово-промислового комплексу.

У неділю, 10 листопада, російська влада заявила про нічну атаку дронів на Москву. За словами мера російської столиці Сергія Собяніна, під час атаки було знищено понад 32 безпілотників, які летіли на столицю РФ.

Що відбувається на окупованих РФ територіях?

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