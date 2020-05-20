Скандал з "плівками Деркача": сліди ведуть до Вашингтона і Москви

Депутат Верховної Ради України Андрій Деркач заявив про надання Офісу Генпрокурора України записів розмов експрезидента України Петра Порошенка з ексвіцепрезидентом, а нині кандидатом в президенти США Джозефом Байденом. На думку депутата, ці записи доводять корумпованість і державну зраду колишнього президента України. Прихильники Порошенка відкидають ці звинувачення. Експерти вважають, що цей скандал є черговою спробою використати Київ в американській президентській кампанії.

Реакція українських політиків

Позафракційний депутат Верховної Ради Андрій Деркач оприлюднив 19 травня на пресконференції в Києві записи телефонних розмов нібито екслідерів України та США. Він заявив, що передав в офіс генпрокурора аудіоматеріали кінця 2015 - початку 2016 року із доказами підкупу Байденом Порошенка. Мета - зберегти схеми роботи американської нафтовидобувної фірми Burisma, заблокувати зміну українського уряду на догоду Байдену, а також переслідування олігарха Ігоря Коломойського з економічних та політичних мотивів.

Офіс генпрокурора України негайно порушив кримінальне провадження проти Порошенка за статтею про держзраду. Голова Верховної Ради Дмитро Разумков того ж вечора закликав силовиків до максимально жорсткої реакції на оприлюднені записи після перевірки їхньої достовірності. Чинний президент України Володимир Зеленський на пресконференції з нагоди річниці свого перебування у владі 20 травня заявив, що він упевнений - слід чекати на вирок попередникові і його команді. "Я думаю, вони так керували державою, що їх чекає дуже багато різних пригод і різних вироків", - сказав Зеленський.

У свою чергу, пресслужба фракції Порошенка "Європейська солідарність" назвала демарш Деркача спробою дискредитувати Україну і втягнути її в американську виборчу кампанію. "По суті це російська провокація, яка не має нічого спільного з дійсністю. Її мета підірвати двопартійну підтримку України з боку США (...) повернути нашу державу в зону російського впливу і послабити міжнародну проукраїнську коаліцію", - йдеться в заяві.

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Інтриги адвоката президента США

Усі опитані DW експерти вважають Андрія Деркача виконавцем волі закордонних осіб. А головним замовником - адвоката американського президента Дональда Трампа, Рудольфа Джуліані. Адже Джозеф Байден - головний суперник Трампа в його боротьбі за переобрання на другий термін.

Наближений до проросійської опозиції в Україні кандидат політичних наук Олексій Якубін вважає, що опубліковані Деркачем записи не містять чогось нового і цілком вписуються в логіку останніх подій. "Це показує, в які авгієві стайні п'ятий президент і його команда завели українську дипломатію. Це підтвердження тези про зовнішнє управління", - сказав Якубін.

На відміну від нього, політолог Володимир Фесенко бачить лише деякі ризики для Порошенка в частині визнання на записах порушень ним закону. Вказівки заокеанського боса залежному іноземному політику експерт назвав "сумною, але природною реальністю", яка навряд чи справить враження на американців. "Прочитав роздруківки розмов Порошенко з Байденом. Петро Олексійович, звичайно, виглядає жалюгідно, хоча майстер-класи з лестощів може давати. А ось де компромат на Байдена? - запитує Фесенко. - Де вказівки по Burisma?

Спецоперація американських республіканців?

Новий український "касетний" скандал є частиною ретельно спланованої інформаційної спецоперації, вважає ексзаступник голови Служби безпеки України, директор Агентства з реформи сектора безпеки України Віктор Ягун. Він сказав DW, що все почалося з публікації ексдепутатом Верховної Ради Олександром Онищенком цілої низки компрометуючих Порошенка записів його розмов. У грудні 2019 року Рудольф Джуліані звинуватив команду Порошенка в спробі отруїти ексгенпрокурора Віктора Шокіна через "погрози Байдена зупинити виділення мільярда доларів життєво важливої для України допомоги США".

За думку Ягуна, ця спецоперація стала відповіддю республіканців на спробу демократів проголосити імпічмент президенту Трампу після оприлюднення записів розмови Володимира Зеленського з нинішніми президентом США 2019 року. "Це спецоперація людей, зацікавлених в переобранні Трампа на другий термін", - сказав Ягун.

Він зазначив, що зв'язок Деркача з Джуліані - загальновідомий факт. Але не виключив, що Деркач, який раніше навчався в Москві, може бути пов'язаний і з російськими кураторами. "Він не вперше публікує таємно зроблені аудіозаписи в спробі стати публічним політиком. Я не виключаю участі в цій інформаційній спецоперації ще й Росії. Трамп більш вигідний Кремлю, ніж кандидат від демократів, втягування України в американський передвиборчий конфлікт загрожує дискредитацією Києва і послабленням західної підтримки у відбитті Україною російської гібридної агресії ", - вважає Ягун.