 Скандал довкола ″Мотор Січі″: КНР тепер активізує шпигунство заради доступу до технологій? | Події економіки: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 16.02.2021

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Економіка

Скандал довкола "Мотор Січі": КНР тепер активізує шпигунство заради доступу до технологій?

Які наслідки матиме скандал довкола українського підприємства "Мотор Січ" та як це може позначитися на технологічних амбіціях Китаю? Про це DW розпитала авіаексперта, спеціаліста із авіаринку Азії Ґреґа Вальдрона.

Двигун виробництва Мотор Січі на виставці Aviation Expo China у Пекіні

Двигун виробництва "Мотор Січі" на виставці Aviation Expo China у Пекіні, вересень 2017

Deutsche Welle: Пане Вальдрон, скандал довкола китайських інвесторів "Мотор Січі" далекий від завершення - напередодні стало відомо, що суму позову проти України збільшено до 3,6 мільярда доларів. Водночас у підконтрольних Компартії КНР ЗМІ стверджують, що незважаючи на санкції Києва, Китай не йде із Запоріжжя, так би мовити, "із порожніми руками", бо Пекіну, мовляв, вдалося налагодити контакти з українськими спеціалістами. Як ви оцінюєте ситуацію?

Ґреґ Вальдрон: Беручи до увагу високий пріоритет, який Китай надає розробці авіаційних двигунів, цілком можливо, що інженери з України та інших країн були найняті для роботи у Китаї. Теоретично, це відкрило Китаю можливість краще зрозуміти ключові виробничі ланцюги, як-то процеси та матеріали. Звісно, провал із отриманням контролю над "Мотор Січчю" - це удар по китайських амбіціях щодо виробництва двигунів. Проте, зважаючи на ресурси, які спрямовуються на цю справу, цей удар вони зможуть подолати.

Та варто зазначити, що "Мотор Січ" усе ж не належить до тріумвірату провідних виробників авіаційних двигунів, як-то Rolls-Royce, GE Aviation та Pratt & Whitney. Хоча "Мотор Січ" і може багато запропонувати, все ж, за рівнем це підприємство не дотягує до "великої трійки". А вона, до речі, завжди дещо насторожено сприймала китайські амбіції. За поточної політичної ситуації у світі усі гравці будуть ще обережнішими.

У чому, на вашу думку, полягав основний інтерес китайської сторони до запорізького підприємства?

Ґреґ Вальдрон

Ґреґ Вальдрон

Хоча китайські інвестори стверджували, що метою інвестицій у "Мотор Січ" була рекапіталізація української компанії, доступ до складних виробничих процесів був надзвичайно цінним для Китаю, який має цілу низку масштабних програм, пов'язаних з двигунами: для комерційного авіасудна C919, стратегічного військово-транспортного літака Y-20 та винищувача J-20. Без можливостей виробляти конкурентні двигуни світового рівня китайська аерокосмічна галузь завжди "пастиме задніх".

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Якщо мова вже зайшла про двигуни, то деякі експерти вважають найцікавішою для китайського військово-промислового комплексу дещо маловідому розробку українських конструкторів - двигун МС-400, який розроблявся як двигун для крилатих ракет. Чи справді ця розробка настільки цікава для китайської сторони?

Крилаті ракети повітряного, морського та наземного базування є ключовою зброєю в арсеналі Китаю, а надійні турбореактивні двигуни мають вирішальне значення для дальності та надійності такої зброї. Тож, цілком імовірно, що Пекін цікавиться і малими двигунами.

Як вважаєте, якими можуть бути наслідки цієї історії?

Важко сказати, які саме висновки у Китаї зробили зі скандалу довкола "Мотор Січі", хоча дипломатичні заяви свідчать про явне незадоволення Пекіна. Утім, на мою думку, більш жорстка позиція Заходу значно ускладнить доступ Китаю до ключових аерокосмічних та двигунових технологій шляхом придбання підприємств. Зрозуміло, однак, що Пекін націлений на отримання західних технологій методами шпіонажу. Тож, у будь-якому разі, робота у цьому напрямку лише посилиться.

Довідка: Ґреґ Вальдрон - головний редактор із азійського регіону спеціалізованого ресурсу про аерокосмічну галузь Flightglobal. Вальдрон відстежує тенденції у комерційній та військовій авіації в Азії.

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    Літаки майбутнього

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  • Flugzeuge der Zukunft: Elektro-Flugzeug offen

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    Злетіти електролітак може лише з дуже потужними двигунами. Їх охолоджують до мінус 190 градусів за Цельсієм, і тоді кабелі та дроти, які проводять струм, практично не мають опору. Але для цього батареї мають стати ще легшими, ніж нині.

  • Flugzeuge der Zukunft: Blended Wing Body

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  • Flugzeuge der Zukunft: Gegenläufiger offener Rotor

    Літаки майбутнього

    Великий пропелер

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  • Flugzeuge der Zukunft: Studie eines sparsamen Flugzeugs

    Літаки майбутнього

    Економічний, але гучніший

    Найкраще було би вбудовувати ротори у зовсім нові корпуси ззаду. Такі літаки були б ощадливішими та дещо повільнішими, ніж теперішні пасажирські літаки. Двохгодинний політ, наприклад, подовжився б лише на 15 хвилин. Мінус - відкриті ротори дуже гучні, навіть гучніші від сучасних реактивних літаків.

  • Flugzeug Solar Impulse erste interkontinentale Flug

    Літаки майбутнього

    Ощадливість понад усе

    Такий на вигляд літак, оптимізований на ощадливість: дуже довгі крила, видовжений корпус та електродвигун. Це літак на сонячних батареях "Solar Impulse". Бертран Пікар та Андре Боршберг продемонстрували, на що він здатний. Але швидкість цього літака - лише 70 кілометрів на годину, він також не може перевозити вантажі.

  • Flugzeuge der Zukunft: Klappbare Flügelspitzen

    Літаки майбутнього

    Відкидні крила

    Довгі та тонкі крила - добре для аеродинаміки. За рахунок цього можна заощаджувати пальне. Тому крила сонячного літака завдовжки лише 63 метри, тобто тільки на 5 метрів коротші, ніж у широкофюзеляжного літака. Утім, для таких літаків підійдуть посадкові коридори не у всіх аеропортах. Рішення проблеми - відкидні крила.

  • Flugzeuge der Zukunft: Boxwing Flugzeug

    Літаки майбутнього

    Назад до біпланів

    Біплан конструкторського бюро Bauhaus-Luftfahrt має великий відкритий пропелер та надзвичайно довгі й тонкі крила, наче у планера.Оскільки літальний апарат стріловидної форми, то може летіти швидко та ощадливо. Крила ж залишаються такими короткими, що літак може паркуватися в звичайних аеропортах.

  • Flugzeuge der Zukunft: Space Liner

    Літаки майбутнього

    Майбутнє - не лише ощадливе

    Для тих, для кого швидкість є принциповою, можливі й інші варіанти. Spaceliner від Німецького центру авіації та космонавтики - надзвуковий суборбітальний пасажирський літак з ракетним двигуном. Він міг би вийти на рейси вже 2050 року, щоб відстань з Європи до Австралії долати лише за 90 хвилин.

    Автор: Фабіан Шмідт, Наталя Неділько


 

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