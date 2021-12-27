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Сицилія

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Сицилія".

Сицилія - італійський острів у Середземному морі. Сицилія є одним з 20 регіонів Італії. Адміністративний центр Сицилії - місто Палермо. На острові Сицилія проживає понад п'ять мільйонів осіб. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Італійський Моршин: 104 відсотки вакцинованих в одному містечку - "Європа у фокусі" (27.12.2021) 27.12.2021

Італія: місто, де вакцинованих більше, ніж жителів. Франція: вражаючі долі біженців з табору в Кале. Іспанія: шлях до школи на велосипеді і з гаслами. Бельгія: столітні дуби мандрують до Китаю. Великобританія: благодійність і після смерті.
Стихія в Італії: пожежі на півдні, повені на півночі

Стихія в Італії: пожежі на півдні, повені на півночі 17.08.2021

Поки на півдні Італії горять ліси й чагарники, які не вдається загасити, на півночі країни масштабні опади призвели до повеней.
В Італії застерігають щодо ще однієї хвилі спеки і нових пожеж

В Італії застерігають щодо ще однієї хвилі спеки і нових пожеж 08.08.2021

На Сицилії та Сардинії температура повітря сягатиме 45 градусів, повідомило управління цивільного захисту країни. В управлінні закликали уникати будь-яких дій, що можуть викликати нові пожежі.
Чому Віктор Орбан заграє з Китаєм? Європа у фокусі (відео)

Чому Віктор Орбан заграє з Китаєм? "Європа у фокусі" (відео) 26.07.2021

Студенти в Будапешті демонструють проти... університету, а саме проти філії Фуданьського університету з Китаю. Також у випуску - сюжети про повені у Німеччині, про Сицилію, а також про Калінінград.

Навіщо Віктору Орбану китайці й університет? "Європа у фокусі" (26.07.2021) 26.07.2021

Німеччина: життя після повені століття. Угорщина: суперечка через китайський університет. Норвегія: десять років після стрілянини на Утої. Італія: молодь повертається на Сицилію. Росія: безславний кінець радянського довгобуду.

Вулкан Етна на Сицилії все не вгамується - п'яте виверження за останні дні

Вулкан Етна на Сицилії все не вгамується - п'яте виверження за останні дні 23.02.2021

Під час нового виверження вулкана Етна струмені лави здіймалися над краєм кратера на 300 метрів.
Школа для одного учня - освітня драма в Греції. Європа у фокусі (відео)

Школа для одного учня - освітня драма в Греції. "Європа у фокусі" (відео) 07.12.2020

Який на смак бельгійський шоколадний Дональд Трамп. Чому на грецькому острові ціла школа працює для одного учня. Як потерпають від коронавірусу в російській провінції. Хто допомагає біженцям у Боснії.
На Сицилії розпорядились протягом доби закрити центри прийому біженців

На Сицилії розпорядились протягом доби закрити центри прийому біженців 23.08.2020

Біженці з Сицилії мають бути переведені на материкову частину Італії. МВС країни заявляє, що рішення сициліської влади незаконне.

Найдосвідченіший студент: італієць закінчив університет у 96 років (03.08.2020) 03.08.2020

Вчитися ніколи не пізно, подумав Джузеппе Патерно і закінчив університет у 96 років! Та ще й з найвищим балом серед однокурсників. Дивіться, як йому це вдалося.
На Сицилії мігрантів з Ocean Viking відправили на карантинний пором

На Сицилії мігрантів з Ocean Viking відправили на карантинний пором 07.07.2020

На Сицилії мігрантів з рятувального судна Ocean Viking протестували на коронавірус та відправили на карантинний пором.
До Італії тільки за вихідні прибули кількасот мігрантів

До Італії тільки за вихідні прибули кількасот мігрантів 24.05.2020

За вихідні до Сицилії та інших островів морем з Африки прибули понад 400 мігрантів, повідомляють італійські ЗМІ. Поліція намагається їх затримати.
Рейд проти мафії на Сицилії: затримано понад 90 осіб

Рейд проти мафії на Сицилії: затримано понад 90 осіб 15.01.2020

Члени мафіозного угрупування роками розкрадали кошти Європейського Союзу, призначені для підтримки місцевих фермерів. Розмір завданих збитків становить понад 10 мільйонів євро.
В Італії в результаті виверження вулкана загинув турист

В Італії в результаті виверження вулкана загинув турист 04.07.2019

У південній частині кратера вулкана Стромболі зафіксовані найсильніші вибухи за всю історію спостережень. З населеного пункту Джиностра місцевих жителів і туристів вивозять на човнах.
В Італії суд звільнив капітанку судна Sea-Watch 3 Каролу Ракете

В Італії суд звільнив капітанку судна Sea-Watch 3 Каролу Ракете 02.07.2019

Рішенням суду 31-річну Каролу Ракете звільнено з-під домашнього арешту. Тим часом сума зібраних благодійних пожертв для організації Sea-Watch перевищила 1,3 мільйона євро.
Влада Італії взяла під контроль судно з врятованими мігрантами

Влада Італії взяла під контроль судно з врятованими мігрантами 20.03.2019

Судно Mare Jonio із 49 врятованими у морі мігрантами на борту було супроводжене кораблями берегової охорони до порту Лампедузи.

Італійська влада заблокувала в порту на Сицилії судно Sea Watch-3

Італійська влада заблокувала в порту на Сицилії судно Sea Watch-3 01.02.2019

Судно німецької правозахисної організації Sea Watch не може залишити італійський порт через виявлені владою порушення. Правозахисники говорять про "кампанію з криміналізації" неурядових організацій.
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