Вулкан Етна на Сицилії все не вгамується - п'яте виверження за останні дні

В Італії на острові Сицилія в ніч на вівторок, 23 лютого, сталося чергове виверження вулкана Етна - вже п'яте за останніх декілька днів.

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За даними експертів італійського Національного інституту геофізики і вулканології (INGV), напередодні ввечері вулкан почав все сильніше тремтіти. Під час нового виверження, яке розпочалося у південно-східному кратері, струмені лави здійнялися над краєм кратера на 300 метрів. Згодом у небо висотою у кілька кілометрів здійнявся стовп попелу, повідомляє інформагентство dpa. Близько першої години ночі виверження раптово припинилося.

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Під час виверження Етни у небо здійнявся стовп попелу висоту в кілька кілометрів

Перше виверження вулкана заввишки понад 3300 метрів у цьому циклі сталося 16 лютого. Тоді на певний час змушений був призупинити роботу аеропорт розташованого неподалік міста Катанії.

Виверження Етни - досить часте явище. Як правило, його активність не становить небезпеки для населення. Вулкан Етна є найвищим активним вулканом в Європі. Він внесений до списку об'єктів Світової спадщини ЮНЕСКО.