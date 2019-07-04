Вулкан Етна на Сицилії все не вгамується - п'яте виверження за останні дні

В Італії на острові Сицилія в ніч на вівторок, 23 лютого, сталося чергове виверження вулкана Етна - вже п'яте за останніх декілька днів.
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За даними експертів італійського Національного інституту геофізики і вулканології (INGV), напередодні ввечері вулкан почав все сильніше тремтіти. Під час нового виверження, яке розпочалося у південно-східному кратері, струмені лави здійнялися над краєм кратера на 300 метрів. Згодом у небо висотою у кілька кілометрів здійнявся стовп попелу, повідомляє інформагентство dpa. Близько першої години ночі виверження раптово припинилося.
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Під час виверження Етни у небо здійнявся стовп попелу висоту в кілька кілометрів
Перше виверження вулкана заввишки понад 3300 метрів у цьому циклі сталося 16 лютого. Тоді на певний час змушений був призупинити роботу аеропорт розташованого неподалік міста Катанії.
Виверження Етни - досить часте явище. Як правило, його активність не становить небезпеки для населення. Вулкан Етна є найвищим активним вулканом в Європі. Він внесений до списку об'єктів Світової спадщини ЮНЕСКО.
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Виверження вулкана Кілауеа: червоне небо над Гаваями
Кілауеа бурлить
Розпечені потоки лави прокладають собі шлях крізь скелі: виверження, згідно з інформацією влади, розпочалося ввечері неділі всередині вулканічного котла на Великому острові, найбільшому в американському острівному штаті Гаваї.
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Виверження вулкана Кілауеа: червоне небо над Гаваями
Червоне небо над Гаваями
Вже незабаром після виверження парові хмари зафарбували нічне небо у яскраво червоний колір. Це добре видно на фотографіях, оприлюднених Національним парком "Гавайські вулкани". Влада штату попереджає - у повітря може потрапити багато вулканічного попелу. Через це літаки мають уникати територію довкола вулкана Кілауеа.
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Виверження вулкана Кілауеа: червоне небо над Гаваями
Обережність навіть після виверження
Хмара диму ще здіймається біля досі активного гігантського вулкана - на наступний день після початку виверження він виглядає вже трохи спокійнішим. Але речниця Національного парку попереджає про ризики, які ще може таїти Кілауеа. Через це людям поки радять залишатися обережними.
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Виверження вулкана Кілауеа: червоне небо над Гаваями
Видовище з космосу
Супутниковий знімок демонструє вулкан перед виверженням. Від 1950-х років Кілауеа регулярно вивергається і таким чином становить загрозу для місцевого населення.
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Виверження вулкана Кілауеа: червоне небо над Гаваями
Цього разу жертв немає
Зазвичай виверження цього вулкана є безпечними, але у 1975 році одне з них призвело до загибелі двох людей. У 2014 році Великий острів навіть був змушений оголосити надзвичайний стан, бо лава Кілауеа загрожувала цілому місту Пахоа у східній частині острова.
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Виверження вулкана Кілауеа: червоне небо над Гаваями
Буденні виверження
Ця фотографія з 2018 року добре ілюструє, що для людей, які живуть поблизу, виверження вулкана Кілауеа є буденною справою. Але метеорологічна служба США попереджає, що вітер може принести попіл навіть до місцевості на південному заході острова. Через це люди із хворобами органів дихання мають вдатися до "особливих заходів безпеки".
Автор: Штефані Геппнер, Олександр Голубов