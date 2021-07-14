Семенченко заявив про безстрокове голодування

Колишній народний депутат Верховної Ради Семен Семенченко оголосив початок безстрокового голодування. Про це він заявив на засіданні Київського апеляційного суду, який переніс на 3 вересня розгляд апеляції Семенченка на його тримання під вартою. Відповідне повідомлення екснардеп розмістив на своїй сторінці у соцмережі Facebook у п'ятницю, 20 серпня.

"Апеляційний суд знову переніс розгляд справи Семена Семенченка на 3 вересня", - зазначається в дописі. Як пояснюється у повідомленні, засідання перенесено через те, що Солом'янський суд не передав документи у справі в апеляційну інстанцію. Тож Семенченко "під час судового засідання оголосив про початок безстрокового голодування".

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Семенченко заявив, що його продовжують незаконно утримувати в ізоляторі СБУ вже 6 місяців, з перервою на 12 днів домашнього арешту.

Справа Семенченка

Як повідомлялося, 24 березня Служба безпеки України заявила, що розкрила і припинила діяльність незаконного воєнізованого збройного формування, так званої приватної військової компанії (ПВК). У СБУ запевняють, що діяльність цієї компанії була спрямована на підготовку до вчинення тяжких злочинів, зокрема проти основ національної безпеки.

За даними слідства, організаторами діяльності групи були Семенченко та агент Національного антикорупційного бюро Євген Шевченко. У спецслужбі пояснили, що Семенченко та Шевченко у 2018 році організували та здійснили реєстрацію ПВК на території однієї з іноземних держав, проте СБУ інкримінує Семенченку "не факт створення та реєстрації ПВК на території іноземної держави, а той факт, що він створив на території України з 2018 року, очолював, забезпечував спорядженням разом Шевченком незаконне збройне формування (НЗФ)".

Наприкінці березня 2021 року Печерський районний суд Києва заарештував Семенченка на два місяці без можливості внесення застави. Свій арешт Семенченко назвав "провокацією спецслужб Російської Федерації", яка має на меті припинити діяльність компанії, що боролася з ПВК "Вагнера" за кордоном.

Згодом Київський апеляційний суд залишив у силі рішення суду першої інстанції, однак 14 липня Солом'янський районний суд Києва змінив запобіжний захід Семенченку на домашній арешт. У СБУ заявили, що оскаржать це рішення. Вже 26 липня Семенченка за рішенням Солом'янського районного суду знову взяли під варту за оновленою підозрою.