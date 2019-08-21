Сексизм у Верховній Раді: як з цим боротися (відео)

Депутатом став, а ось хороші манери так і не опанував. "Слуга народу" Максим Бужанський прославився на всю Україну своїм сексистським висловлюванням в бік журналістки. Таких прикладів чимало. З вуст народних депутатів, які мали би бути взірцями політкоректності, за вісім скликань злетіло немало сексистських висловлювань, які лише підігрівали гендерні стереотипи. Тепер у новій Верховній Раді рекордна кількість жінок - 87 депутаток. Це понад 20 відсотків. Тож, і сподівання, що сексизму в українській політиці поменшає, вищі. Марія Іонова з "Європейської солідарності", Марина Бардіна зі "Слуги народу" та Інна Совсун з політичної партії "Голос" є експертками з гендеру у своїх партіях. Для кожної з них проблема сексизму також близька.