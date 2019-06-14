Санкції США обійдуться Huawei в десятки мільярдів доларів

Китайський концерн Huawei Technologies, що спеціалізується на виробництві телекомунікаційного обладнання та мобільних телефонів і смартфонів, вперше оприлюднив попередню оцінку можливих збитків унаслідок санкцій США. Згідно з оприлюдненими в понеділок, 17 червня, підрахунками, в найближчі два роки обмежувальні заходи американців обійдуться Huawei в 30 мільярдів доларів США, передає агенція новин AP.

Такі дані навів засновник компанії та її нинішній генеральний директор Жень Чженфей. За його словами, упродовж наступних двох років обсяги виробництва будуть істотно скорочені, наводить його слова агентство AFP. Водночас гендиректор не уточнив, яких саме продуктів концерну це стосується. Чженфей також підтвердив, що обсяги продажів смартфонів різко впали.

Нагадаємо, 16 травня президент США Дональд Трамп підписав указ про запровадження надзвичайного стану в телекомунікаційній сфері, яким заборонив використання американськими компаніями телекомунікаційного обладнання, виготовленого фірмами, що становлять загрозу "національній безпеці, зовнішній політиці та економіці" країни. У "чорному списку" опинився й Huawei.

20 травня міністерство торгівлі США видало Huawei тимчасову ліцензію, яка дозволить їй підтримувати мережі й оновлювати програмне забезпечення. Тимчасова ліцензія чинна 90 днів. Її отримала не тільки Huawei, а й 68 пов'язаних із нею компаній.

Наприкінці травня компанія Huawei подала скаргу до суду в Техасі з метою визнати неконституційним включення компанії до "чорного списку", що обмежує можливості Huawei для продажу обладнання на території США.