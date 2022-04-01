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Саміт ЄС

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Саміт ЄС".

Саміти Європейського Союзу проводяться, як правило, двічі на півроку. Власне йдеться про засідання Європейської Ради, до складу якої входять глави держав та урядів країн-членів ЄС. У самітах ЄС беруть участь також голова Європейської Ради та голова Єврокомісії. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Чи почуло керівництво КНР аргументи ЄС щодо війни Росії проти України

Чи почуло керівництво КНР аргументи ЄС щодо війни Росії проти України 01.04.2022

Лідери Євросоюзу використали саміт з Китаєм, аби переконати Пекін не підтримувати Росію у її війні проти України. Які аргументи вони використовували та що відповіли керівники КНР - у репортажі DW.
Саміт ЄС підтримав створення Трастового фонду солідарності з Україною

Саміт ЄС підтримав створення Трастового фонду солідарності з Україною 25.03.2022

Євросоюз готовий надати підтримку українському уряду у його негайних потребах, а після війни - у відбудові демократичної України.
З Байденом і віртуальним Зеленським: чого очікувати від самітів НАТО, G7 і ЄС

З Байденом і віртуальним Зеленським: чого очікувати від самітів НАТО, G7 і ЄС 23.03.2022

Через місяць після початку Росією війни проти України у Брюсселі відбудуться відразу три саміти - НАТО, Великої сімки та ЄС. На всіх виступатиме Володимир Зеленський.

Чи може Європа відмовитися від російського газу і нафти? (відео)

Чи може Європа відмовитися від російського газу і нафти? (відео) 11.03.2022

На тлі війни Росії проти України від Європи вимагають запровадити ембарго на поставки газу й нафти з РФ. Але чи можуть європейці вижити без російської газової голки?
Після саміту ЄС у Версалі: чи є перспектива членства для України

Після саміту ЄС у Версалі: чи є перспектива членства для України 11.03.2022

Саміт ЄС у Версалі назвав Україну частиною європейської родини, хоча і не визнав перспективу членства України. Що означає заява версальського саміту та чи можлива прискорена процедура вступу до ЄС, - у DW.
ЄС вважає Україну частиною сім'ї, але не може запропонувати пришвидшеного вступу

ЄС вважає Україну частиною сім'ї, але не може запропонувати пришвидшеного вступу 11.03.2022

На саміті Євросоюзу у Версалі лідери європейських країн домовилися надавати підтримку біженцям з України та збільшити тиск на Росію та Білорусь. Єврокомісія має дати висновок щодо української заявки на вступ до ЄС.
Кандидатура на вступ України, енергетика й оборона: почався саміт ЄС

Кандидатура на вступ України, енергетика й оборона: почався саміт ЄС 10.03.2022

У Версалі стартував неформальний саміт ЄС. Його головними темами стали війна Росії проти України, оборона, енергетична незалежність від РФ, а також кандидатура України на вступ до ЄС.
У ЄС заговорили вже про третій пакет санкцій за агресію Росії

У ЄС заговорили вже про третій пакет санкцій за агресію Росії 24.02.2022

Лідери країн ЄС мають намір на саміті в Брюсселі дати політичну згоду на другий пакет санкцій за вторгнення Росії в Україну. Також вони обговорять майбутній, третій, пакет.
Євросоюз проведе екстрений саміт щодо України

Євросоюз проведе екстрений саміт щодо України 23.02.2022

Глава Європейської Ради Шарль Мішель скликав екстрений саміт ЄС, аби обговорити останні агресивні дії Росії проти України та знайти шляхи підтримки Києва, а також притягнення Москви до відповідальності.
П'ять сценаріїв ЄС: якою буде реакція, якщо РФ нападе на Україну?

П'ять сценаріїв ЄС: якою буде реакція, якщо РФ нападе на Україну? 17.12.2021

Саміт ЄС одностайно пригрозив Росії потужними санкціями у разі подальшої агресії проти України. Чому в ЄС не розкривають можливих заходів і чи справді Євросоюз єдиний, - розбиралася DW.
В ЄС обіцяють швидкі санкції, якщо РФ піде на військові дії проти України

В ЄС обіцяють швидкі санкції, якщо РФ піде на військові дії проти України 10.12.2021

Глави МЗС країн ЄС обговорять ситуацію з нарощуванням Росією своїх військ поблизу кордонів України. У Євросоюзі готують варіанти санкцій, щоби швидко їх запровадити, якщо РФ почне військові дії проти України.
Меркель закликає ЄС дотримуватися кліматичних цілей попри енергетичну кризу

Меркель закликає ЄС дотримуватися кліматичних цілей попри енергетичну кризу 22.10.2021

Німецька канцлерка Меркель закликає Євросоюз дотримуватися поставлених кліматичних цілей попри цінову кризу на енергетичному ринку, яку вона називає тимчасовою.
Саміт ЄС: Варшава і Брюссель не наблизилися до компромісу у правовій суперечці

Саміт ЄС: Варшава і Брюссель не наблизилися до компромісу у правовій суперечці 22.10.2021

Під час першого дня саміту ЄС Польщу у правовій суперечці з Брюсселем підтримала лише Угорщина. Інші країни закликають Варшаву дотримуватися правил спільноти.
Президент Литви виступає за інтеграцію України, Грузії та Молдови до ринку ЄС

Президент Литви виступає за інтеграцію України, Грузії та Молдови до ринку ЄС 21.10.2021

Литовський президент Гітанас Науседа виступає за те, аби Україну, Грузію та Молдову було повністю інтегровано до внутрішнього ринку Євросоюзу. Про це заявив на саміті ЄС у Брюсселі.
На саміті ЄС-Україна Київ закликали реформувати КСУ та СБУ

На саміті ЄС-Україна Київ закликали реформувати КСУ та СБУ 12.10.2021

Під час саміту Україна-ЄС сторони наголосили на важливості швидкого впровадження реформ судової системи, КСУ та СБУ, а також відзначили ухвалення закону про деолігархізацію.
Лідери ЄС не змогли назвати дату вступу Західних Балкан до блоку

Лідери ЄС не змогли назвати дату вступу Західних Балкан до блоку 06.10.2021

За результатами саміту лідерів Євросоюзу та Західних Балкан 6 жовтня не було визначено термінів приєднання шести країн до ЄС.
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