На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Саміт ЄС".

Саміти Європейського Союзу проводяться, як правило, двічі на півроку. Власне йдеться про засідання Європейської Ради, до складу якої входять глави держав та урядів країн-членів ЄС. У самітах ЄС беруть участь також голова Європейської Ради та голова Єврокомісії. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.