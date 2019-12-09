Саміт у Парижі: переговори Зеленського та Путіна і робоча вечеря

У Парижі в Єлисейському палаці у понеділок, 9 грудня, проходить саміт глав держав та урядів країн "нормандської четвірки" - Франції, Німеччини, Росії та України. Учасники саміту - канцлерка ФРН Анґела Меркель (Angela Merkel), президент України Володимир Зеленський та президент Росії Володимир Путін - близько 15 години за місцевим часом прибули до Єлисейського палацу. Перед палацом їх зустрічав президент Франції Еммануель Макрон.

Зустріч чотирьох лідерів розпочалася приблизно на півтори години пізніше запланованого часу. Їй передували двосторонні паралельні зустрічі Анґели Меркель та Еммануеля Макрона з російським та українським президентами. Спершу розпочалися зустрічі між Макроном та Зеленським і між Меркель та Путіним, після чого Меркель зустрілася із Зеленським, а Макрон із Путіним. Зустрічі мали тривати близько пів години кожна, однак затягнулися, що позначилося і на початку переговорів у чотиристоронньому форматі.

Зустріч чотирьох лідерів мала тривати близько трьох годин, однак згодом ці плани змінили, розбивши зустріч у форматі чотирьох двосторонніми переговорами між Володимром Зеленським та Володимиром Путіним.

За словами заступника глави Офісу президента України Кирила Тимошенка, лідери країн "нормандського формату" обговорюють усі питання в робочому режимі. "Настрій досить робочий, жодних питань із цього приводу немає. Всі в робочому настрої за столом обговорюють усі питання", - сказав Тимошенко журналістам, цитує агентство "Інтерфакс-Україна". А прессекретар Путіна Дмитро Пєсков повідомив, що учасники переговорів продовжують дискусію навколо підготовленого раніше проєкту спільного документа. "Обговорюються поточні питання", - сказав Пєсков.

Спілкування у чотиристоронньому форматі планують продовжити за робочою вечерею після зустрічі Зеленського та Путіна.

За підсумками саміту запланована пресконференція, час проведення якої також перенесли. Її проведуть після двосторонньої зустрічі президентів України та Росії та робочої вечері.

Переговори Зеленського та Путіна

Після зустрічі чотирьох лідерів розпочалися переговори президентів України та Росії. Це - перша їхня двостороння зустріч з моменту обрання Зеленського президентом. Протоколом на неї відведено близько 45 хвилин, однак, за словами помічника президента РФ Юрія Ушакова, розмова не обмежена часовими рамками, головне - обговорити на зустрічі реалізацію мінських угод, передає агентство "Інтерфакс". Раніше в Кремлі вже наголошували, що тривалість цієї зустрічі залежатиме від самих глав Росії та України. Схожу позицію висловили й у Києві.

Зустріч тривала понад годину. Після переговорів президент Росії Володмир Путін сказав, що "задоволений" зустріччю.

На переговорах від російської сторони були присутні міністр енергетики РФ Олександр Новак та глава "Газпрому" Олексій Міллер. Перед цим у Кремлі зазначали, що між Москвою та Києвом є низка питань невідкладного характеру, в тому числі й щодо транзиту російського газу.

Протест перед самітом

Перед прибуттям лідерів держав поблизу Єлисейського палацу відбулася акція представниць руху Femen. Двоє активісток виступали проти участі Путіна в зустрічі. Згодом їх затримали охоронці та співробітники сил безпеки й відвели від місця проведення саміту, передає агенція новин dpa.

Нагадаємо, попередній саміт "нормандської четвірки" відбувся восени 2016 року.