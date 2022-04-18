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Саксонія-Ангальт

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті DW, які відповідають пошуковому запиту "Саксонія-Ангальт".

Саксонія-Ангальт є однією із 16 федеральних земель Німеччини. Саксонія-Ангальт розташована на сході країни. Кількість населення Саксонії-Ангальт становить близько 2,25 мільйона осіб. Столицею цієї федеральної землі є місто Магдебург. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

У Німеччині відкрито понад 140 справ за схвалення війни РФ проти України

У Німеччині відкрито понад 140 справ за схвалення війни РФ проти України 18.04.2022

У Німеччині розслідують понад 140 справ через підтримку російського нападу на Україну. Більшість із них стосуються використання літери "Z".
У Німеччині вперше оголосили надзвичайну ситуацію через кібернапад

У Німеччині вперше оголосили надзвичайну ситуацію через кібернапад 10.07.2021

Хакери заблокували сервер цілого округу в землі Саксонія-Ангальт. Адміністрація округу мусить тепер припинити роботу на два тижні. Влада оголосила режим надзвичайної ситуації.
На виборах у Саксонії-Ангальт впевнено лідирує Християнсько-демократичний союз

На виборах у Саксонії-Ангальт впевнено лідирує Християнсько-демократичний союз 07.06.2021

Глава земельного уряду Райнер Газелофф виключає будь-яку співпрацю ХДС, яка набрала понад 37 відсотків голосів, з правопопулістами з "Альтернативи для Німеччини", яких підтримали 20,9 відсотка виборців.
ХДС перемагає на виборах у Саксонії-Ангальт

ХДС перемагає на виборах у Саксонії-Ангальт 06.06.2021

На виборах до земельного парламенту у федеральній землі Саксонія - Ангальт здобуває перемогу, за попередніми даними, партія канцлерки Меркель. На другому місці - правопопулісти з АдН.
У Саксонії-Ангальт проходять вибори у ландтаг

У Саксонії-Ангальт проходять вибори у ландтаг 06.06.2021

Вибори до земельного парламенту Саксонії-Ангальт є останніми перед вересневими виборами до Бундестагу. За опитуваннями, на них лідирує ХДС, однак значну підтримку мають також правопопулісти з АдН.
У Німеччині зробили перші щеплення від коронавірусу

У Німеччині зробили перші щеплення від коронавірусу 26.12.2020

У землі Саксонія-Ангальт зробили щеплення від коронавірусу мешканцям та персоналу будинку для літніх людей. Першою отримала вакцину 101-річна Едіт Квойцалла. Офіційно початок вакцинації у ФРН планували на 27 грудня.
Німці стають батьками у дедалі старшому віці

Німці стають батьками у дедалі старшому віці 16.10.2020

Жінки і чоловіки у Німеччині все пізніше стають батьками. Середній вік чоловіків при народженні дитини минулого року становив 34,6 року, жінок - 31,5 року.
Правоекстремісти задали тон понад 90 антикарантинним акціям в Німеччині

Правоекстремісти задали тон понад 90 антикарантинним акціям в Німеччині 06.09.2020

У Німеччині за активної участі правоекстремістів за останні кілька місяців проведено понад 90 акцій проти коронавірусних обмежень. Більше двох третин з них відбулись у землі Саксонія-Ангальт на сході Німеччини.
Лик Ісуса Христа вразив експертів (фото)

Лик Ісуса Христа вразив експертів (фото) 10.07.2020

Ці фотографії зроблені у східнонімецькому місті Цайці. Під час ремонту місцевої церкви Святого Михаїла було виявлено ранньоготичне зображення Ісуса Христа.
Коронавірус зафіксували вже у всіх федеральних землях Німеччини

Коронавірус зафіксували вже у всіх федеральних землях Німеччини 10.03.2020

Перші випадки інфікування коронавірусом зафіксували у федеральній землі Саксонія-Ангальт. Це була єдина земля у ФРН, де досі не реєструвалися випадки зараження вірусом.
Кількість інфікованих коронавірусом у Німеччині зросла до 1112 осіб

Кількість інфікованих коронавірусом у Німеччині зросла до 1112 осіб 09.03.2020

У Німеччині офіційно зареєстрували 1112 осіб, інфікованих коронавірусом. Найбільше заражень спостерігається у найбільш густонаселеній землі Північний Рейн-Вестфалія.
Коронавірус у Німеччині - інфіковано вже 847 осіб

Коронавірус у Німеччині - інфіковано вже 847 осіб 08.03.2020

Згідно з останніми даними, кількість інфікованих коронавірусом у Німеччині становить 847 людей. Єдиною землею, де офіційно не зареєстрували жодного зараження, стала Саксонія-Ангальт.

Кількість інфікованих коронавірусом у Німеччині зросла до 684 осіб

Кількість інфікованих коронавірусом у Німеччині зросла до 684 осіб 07.03.2020

Кількість підтверджених випадків коронавірусу у Німеччині збільшилась до 684. За добу кількість інфікованих зросла на 45 осіб. Найбільше випадків зареєстровано у землі Північний Рейн-Вестфалія.
Поліція повідомила подробиці вибуху в житловому будинку на Сході Німеччини

Поліція повідомила подробиці вибуху в житловому будинку на Сході Німеччини 13.12.2019

Вибух у п'ятиповерхівці на Сході Німеччини стався у квартирі пенсіонера, який загинув. У помешканні виявили газові балони. Поліція також уточнила дані про кількість постраждалих.
Вибух у житловому будинку в Німеччині: один загиблий і десятки поранених

Вибух у житловому будинку в Німеччині: один загиблий і десятки поранених 13.12.2019

Унаслідок вибуху у п'ятиповерховому житловому будинку міста Бланкенбург у федеральній землі Саксонія-Ангальт загинула одна людина, ще 25 осіб отримали поранення. Причина вибуху поки невідома.
Поліція виявила 3D-принтер в квартирі батька нападника з Галле

Поліція виявила 3D-принтер в квартирі батька нападника з Галле 11.10.2019

Слідчі підозрюють, що Штефан Б. міг виготовити більшу частину складових своєї зброї на 3D-принтері. Сам підозрюваний нападник уже зізнався в злочині в Галле і визнав свої правоекстремістські й антисемітські мотиви.
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