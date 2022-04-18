Правоекстремісти задали тон понад 90 антикарантинним акціям в Німеччині

У Німеччині за активної участі правоекстремістів за останні кілька місяців проведено понад 90 акцій проти коронавірусних обмежень. Більше двох третин з них відбулись у землі Саксонія-Ангальт на сході Німеччини.