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На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті DW, які відповідають пошуковому запиту "Саксонія-Ангальт".
Саксонія-Ангальт є однією із 16 федеральних земель Німеччини. Саксонія-Ангальт розташована на сході країни. Кількість населення Саксонії-Ангальт становить близько 2,25 мільйона осіб. Столицею цієї федеральної землі є місто Магдебург. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.