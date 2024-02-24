Як президент ФРН зустрівся з українськими танкістами

Напередодні другої річниці повномасштабного вторгнення Росії в Україну президент ФРН Франк-Вальтер Штайнмаєр (Frank-Walter Steinmeier) разом з міністром оборони Німеччини Борисом Пісторіусом (Boris Pistorius) та послом України у ФРН Олексієм Макеєвим відвідують українських військових на полігоні землі Саксонія-Ангальт. Візит президента Німеччини 23 лютого на цей полігон є першим від початку війни в Україні та старту програми підготовки українських військових силами Бундесверу.

Репортерів, які приїхали на військовий полігон, просять поставитися з розумінням, що перевірка їхніх речей займає багато часу. Тому що одному-єдиному службовому собаці потрібно обнюхати усі камери, штативи, мікрофони та рюкзаки з комп'ютерами. Жодних інших перевірок немає. Ніхто не просить пройти через рамку металошукача, вивернути навиворіт кишені, увімкнути або вимкнути телефон. Весь спецконтроль перед зустріччю з першою особою держави складається із одного собаки. На сумки, що він перевірив, вішається зелена стрічка з написом "преса".

На полігоні Бундесверу, де проходять підготовку українські військові Фото: Vladimir Esipov/DW

На полігоні холодно. Українські військові вишикувані шеренгами біля німецьких танків, їхні обличчя закриті масками та сонячними окулярами, спілкування з журналістами не передбачене, на запитання президента вони відповідають через перекладачів. Штайнмаєр, який відслужив два роки у військово-повітряних силах, цікавиться, чим німецькі танки відрізняються від радянських зразків, і чим ще Німеччина може допомогти українській армії. Президент ФРН запевняє українців у тому, що позиція Німеччини щодо України залишається незмінною.

За рік Бундесвер навчив близько десяти тисяч українських військових

На імпровізованій пресконференції на тлі танків президент ФРН та міністр оборони Німеччини ще раз заявляють про повну та беззастережну солідарність з Україною. Президент Штайнмаєр говорить, зокрема, що відповідальність за кровопролиття в Україні "несе Росія та російське керівництво". Що "Росія хоче відібрати в України незалежність, відібрати свободу і що Росія порушує фундаментальні принципи міжнародного права".

Міністр оборони Борис Пісторіус називає Росію "імперіалістичним агресором". І каже, що Німеччина допомагає Україні у боротьбі за існування. Після цього міністр повертається до Берліна. Президент Штайнмаєр натомість залишається на полігоні, щоб подивитися на показ військової техніки - танки, бойові машини піхоти, вантажівки гасають полігоном, піднімаючи пил.

Солдати ЗСУ на полігоні Бундесверу Фото: Vladimir Esipov/DW

Герб України із відстріляних гільз

Фінальний акорд - обід у солдатській їдальні. Президент Штайнмаєр сідає за стіл із танкістами, у меню - гороховий суп із сосисками. Фотографів та операторів пускають у їдальню всього на кілька хвилин, а потім просять відійти.

Президент Німеччини в солдатській їдальні Фото: Vladimir Esipov/DW

Біля входу - саморобний герб України, складений із відстріляних гільз. У самій їдальні табличка чотирма мовами про найсуворішу заборону приносити і вживати спиртні напої. Коли один із репортерів намагається сфотографувати табличку, офіцер Бундесверу бурчить на нього напівголосно: "Нічого цікавого тут немає".

Як кажуть на полігоні, приблизно третина українців, які приїжджають на підготовку до Німеччини, вже має за плечима досвід боїв на фронті. А отже - є схильною до ризику посттравматичного стресового розладу.

Герб України з відстріляних гільз Фото: Vladimir Esipov/DW

А ще тут кажуть, що останнім часом українців приїжджає менше, ніж може прийняти Бундесвер. За останній рік тут навчили близько десяти тисяч українських військових, і готові прийняти стільки ж і цього року, ось тільки з України приїжджає дедалі менше танкістів.

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