Саакашвілі знепритомнів і потрапив до тюремної реанімації

Колишній президент Грузії Міхеіл Саакашвілі, який з початку жовтня голодує, втратив свідомість у Глданській тюремній лікарні в Тбілісі. Про це повідомив у четвер, 18 листопада, адвокат Саакашвілі Бека Басілая. За його словами, політик був у дуже тяжкому стані.

Експрезидент спіткнувся, впав і знепритомнів, коли виходив з кімнати після зустрічі з адвокатами. "За кілька хвилин принесли ноші", - додав Басілая. З експрезидентом залишився його другий адвокат - Ніка Гварамія.

Політик перебуває у реанімації

Спеціальна пенітенціарна служба Грузії повідомила у соцмережі Facebook, що стан здоров'я політика стабільний. Лікар Гуліко Кіліфтарі пізніше уточнила, що Саакашвілі переведено до реанімації. Вона підтвердила, що був "епізод непритомності". Однак, за її словами, після виконаних заходів стан Міхеіла Саакашвілі "абсолютно стабільний", він перебуває у свідомості і йде на контакт.

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У Грузії продовжуються протести з вимогою звільнити Міхеіла Саакашвілі

Саакашвілі загрожує щонайменше дев'ять років в'язниці

Експрезидента Грузії звинувачують на батьківщині одразу по кількох кримінальних справах. Так, 10 листопада розпочалися слухання у справі про перевищення ним повноважень після наказу правоохоронним органам жорстко розігнати акцію протесту 7 листопада 2007 року та силового погрому в офісах телекомпанії "Імеді". Прокуратура також звинувачує Саакашвілі у розтраті держкоштів на суму в дев'ять мільйонів ларі (близько трьох мільйонів доларів). За сукупністю йому загрожує щонайменше дев'ять років позбавлення волі.

Міхеіл Саакашвілі повернувся з України до Грузії 1 жовтня напередодні місцевих виборів, щоб мобілізувати своїх прихильників, був затриманий та заарештований, після чого оголосив голодування. У Тбілісі та інших містах відбувалися акції протесту на захист колишнього президента.

Спочатку Саакашвілі перебував під арештом у місті Руставі, а 8 листопада його перевели до Глданської тюремної лікарні у Тбілісі "з метою запобігання погіршенню стану здоров'я".