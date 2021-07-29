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Руслан Хомчак - український військовий. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Руслан Хомчак".
Руслан Хомчас є учасниклм бойових дій на Донбасі, екс-начальник штабу Сухопутних військ ЗСУ. З лютого 2017 року і до призначення начальником Генштабу ЗСУ в травні 2019 року Руслан Хомчак обіймав посаду головного інспектора міністерства оборони. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.
У Євросоюзі, НАТО та США не забарилися з реакціями на повідомлення про додаткові війська Росії біля кордонів з Україною. DW розбиралась, чи варто Україні розраховувати на щось більше, ніж заяви про "занепокоєння".
Вже 5 років родичі загиблих в іловайському котлі чекають на справедливу оцінку тих трагічних подій. Та через незавершене розслідування справа не може бути передана до суду. Що може змінитися з приходом нової влади?
Вже 5 років родичі загиблих в іловайському котлі чекають на справедливу оцінку тих трагічних подій. Та через незавершене розслідування справа не може бути передана до суду. Що може змінитися з приходом нової влади?