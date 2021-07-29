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Руслан Хомчак

Руслан Хомчак - український військовий. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Руслан Хомчак".

Руслан Хомчас є учасниклм бойових дій на Донбасі, екс-начальник штабу Сухопутних військ ЗСУ. З лютого 2017 року і до призначення начальником Генштабу ЗСУ в травні 2019 року Руслан Хомчак обіймав посаду головного інспектора міністерства оборони. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Чи почне Зеленський зміну поколінь у ЗСУ і міністерстві оборони

Чи почне Зеленський зміну поколінь у ЗСУ і міністерстві оборони 29.07.2021

За два дні Володимир Зеленський замінив вище керівництво Збройних сил України. Експерти налаштовані стримано оптимістично і кажуть про шанс на оновлення для української армії.
Руслан Хомчак іде з посади головнокомандувача Збройних сил України

Руслан Хомчак іде з посади головнокомандувача Збройних сил України 27.07.2021

Головнокомандувач Збройних сил України Руслан Хомчак йде з посади - він стане першим заступником секретаря РНБО. ЗСУ очолить командувач військ оперативного командування "Північ" Валерій Залужний.
Міністр оборони і головнокомандувач ЗСУ прокоментували скандал із підборами

Міністр оборони і головнокомандувач ЗСУ прокоментували скандал із підборами 02.07.2021

Андрій Таран запропонував вважати взуття на підборах експериментом. Руслан Хомчак стверджує, що курсантки не проти марширувати в туфлях під час параду Хрещатиком у День незалежності України.
Головнокомандувач ЗСУ заперечив підготовку наступу на Донбас

Головнокомандувач ЗСУ заперечив підготовку наступу на Донбас 09.04.2021

Заяви про нібито підготовку Києвом наступальної операції на Сході України є російською дезінформацією, спрямованою на дискредацію України на міжнародній арені, запевняє головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак.

Війська РФ на кордоні з Україною: чи обмежаться ЄС і НАТО лише занепокоєнням? (відео)

Війська РФ на кордоні з Україною: чи обмежаться ЄС і НАТО лише занепокоєнням? (відео) 07.04.2021

У Євросоюзі, НАТО та США не забарилися з реакціями на повідомлення про додаткові війська Росії біля кордонів з Україною. DW розбиралась, чи варто Україні розраховувати на щось більше, ніж заяви про "занепокоєння".
У Пентагоні стурбовані через загострення на Донбасі

У Пентагоні стурбовані через загострення на Донбасі 01.04.2021

Голова Об'єднаного комітету начальників штабів США провів телефонні розмови з колегами з України і Росії на тлі останнього загострення на Донбасі та повідомлень про стягнення військ РФ на кордоні з Україною.
Іловайський котел: що вимагають вже від нової влади через 5 років після трагедії (відео)

Іловайський котел: що вимагають вже від нової влади через 5 років після трагедії (відео) 30.08.2019

Вже 5 років родичі загиблих в іловайському котлі чекають на справедливу оцінку тих трагічних подій. Та через незавершене розслідування справа не може бути передана до суду. Що може змінитися з приходом нової влади?

5 років Іловайську: що не зробила стара влада, те зробить нова? (30.08.2019) 30.08.2019

Вже 5 років родичі загиблих в іловайському котлі чекають на справедливу оцінку тих трагічних подій. Та через незавершене розслідування справа не може бути передана до суду. Що може змінитися з приходом нової влади?

Перші призначення Зеленського: начальник Генштабу та глава АП

Перші призначення Зеленського: начальник Генштабу та глава АП 21.05.2019

Володимир Зеленський зробив перші кадрові призначення. Зокрема, новим начальником Генштабу ЗСУ став Руслан Хомчак, а адміністрацію президента очолив Андрій Богдан.