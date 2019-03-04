Румунія перенесе своє посольство в Ізраїлі з Тель-Авіва до Єрусалима

Прем'єр-міністерка Румунії Віоріка Денчіле повідомила, що посольство Румунії в Ізраїлі перемістять із Тель-Авіва до Єрусалима. Про це Денчіле заявила в неділю, 24 березня, виступаючи перед Американо-ізраїльським комітетом громадських зв'язків (AIPAC) у Вашингтоні.

"Я як прем'єр-міністерка Румунії і уряд, який я очолюю, перенесемо посольство Румунії в Єрусалим, столицю держави Ізраїль", - сказала вона, цитує агенція новин dpa. "Румунія залишатиметься так само вірним другом та найгучнішим європейським голосом у справі підтримки єврейського народу та держави Ізраїль", - пообіцяла Денчіле.

24 березня 2019 року про визнання Єрусалима столицею Ізраїлю заявив президент Гондурасу Хуан Орландо Ернандес, котрий теж брав участь у засіданні AIPAC у Вашингтоні.

Дивитись відео 01:36 Поділитись Посольство США в Єрусалимі: урочистості на тлі масових сутичок (14.05.2018) Відправити Facebook google+ Whatsapp Tumblr Vkontakte Livejournal Мой круг Mail Odnoklassniki Постійне посилання https://p.dw.com/p/2xhoG Посольство США в Єрусалимі: урочистості на тлі масових сутичок (14.05.2018)

Американо-ізраїльський комітет громадських зв'язків - впливова група, яка обстоює та лобіює інтереси Ізраїлю. На щорічні засідання комітету прибуває багато відомих політиків і посадовців з багатьох країн світу, нагадує dpa.

Як повідомлялося, наприкінці 2017 року президент США Дональд Трамп визнав Єрусалим єдиною столицею Ізраїлю та оголосив намір перенести в Єрусалим посольство США, котре раніше містилося в Тель-Авіві.

В травні 2018 року, попри хвилю протестів з боку палестинців та сутичок у Секторі Гази, у Єрусалимі було урочисто відкрито американське посольство. Після цього свої дипмісії з Тель-Авіва до Єрусалиме перенесли Гватемала та Парагвай.

У вересні 2018 року також стало відомо про плани Чехії перевести своє дипломатичне представництво до Єрусалиму. Наприкінці 2018 року Австралія також визнала Західний Єрусалим столицею Ізраїлю, однак уряд у Канберрі поки не думає переносити посольство з Тель-Авіва до Єрусалима.

Днями Дональд Трамп заявив, що Вашингтон готовий визнати суверенітет Ізраїлю над Голанськими висотами, які були захоплені у Сирії в 1967 році. Ці слова схвально зустрів уряд Ізраїлю, однак вони викликали шквал критики з боку арабських країн.

Місто розбрату - історія Єрусалима Місто Давида Згідно зі Старим Заповітом, близько 1000 року до нашої ери ізраїльський цар Давид захопив місто, яке доти населяли євусити. Відтак Давид переніс сюди власну резиденцію і зробив з Єрусалима релігійний центр свого царства. За Біблією, син та наступник Давида - цар Соломон - спорудив перший Храм для Ягве, Бога Ізраїлевого. Відтоді Єрусалим став центром юдаїзму.

Місто розбрату - історія Єрусалима Перше руйнування Вавилонський цар Навуходоносор ІІ захоплював Єрусалим у 597 та 586 рр. до нашої ери. Першого разу вавилонський правитель взяв у полон царя Єгояхіма разом із юдейською елітою, військовими та ремісниками, а другого - вщент зруйнував місто й Храм. Після того, як Вавилон захопив перський цар Кір ІІ, юдеям дозволили повернутись на батьківщину та відбудувати Храм.

Місто розбрату - історія Єрусалима Римське та візантійське панування Починаючи з 63 року до н.е. Єрусалим перебуває під пануванням Рима. Місцеве населення протестує, що має наслідком Юдейську війну, розпочату у 66 році н.е. Чотири роки по тому війна завершується перемогою Рима і другим зруйнуванням Єрусалима та Храму римлянами. Епоха римського та візантійського панування в регіоні триває близько 700 років.

Місто розбрату - історія Єрусалима Завоювання арабами Арабські війська, що вдерлися на землі візантійців, увійшли і в Палестину. За наказом халіфа Омара загони арабів 637 року оточили та захопили Єрусалим. Це стало початком мусульманського панування, під час якого регіон потрапляв під контроль різних мусульманських правителів. Місто часто переживало облоги та переходило з рук в руки.

Місто розбрату - історія Єрусалима Епоха Хрестових походів Християнський світ відчував дедалі більшу загрозу з боку турків-сельджуків, чиє правління розпочалося 1070 року. Тож Папа Урбан ІІ закликав до Хрестового походу. Впродовж майже 200 років європейці провели п'ять Хрестових походів саме з метою захопити Єрусалим. Іноді це вдавалося. Але 1244 року хрестоносці остаточно втратили контроль над містом, і воно знову перейшло під контроль мусульман.

Місто розбрату - історія Єрусалима Османи та британці Після завоювання у XVI столітті турками-османами Єгипту та Аравії Єрусалим став адміністративним центром османської провінції. Перші десятиліття османського пануння принесли місту значний економічний підйом. Після перемоги британців над турками 1917 року Палестина та Єрусалим перейшли під контроль Великобританії.

Місто розбрату - історія Єрусалима Розділене місто Після Другої світової війни британці відмовилися від мандата над Палестиною. ООН проголосувала за поділ територій таким чином, щоб дати батьківщину тим, хто вижив під час Голокосту. Одразу після цього деякі арабські країни оголосили Ізраїлю війну. До 1967 року місто було розділене на ізраїльську західну та йорданську східну частини.

Місто розбрату - історія Єрусалима Східний Єрусалим знову переходить до Ізраїлю 1967 року Ізраїль перемагає у Шестиденній війні проти Єгипту, Йорданії та Сирії. Ізраїльські війська захопили Сінайський півострів, Сектор Гази, Західний берег річки Йордан, Голанські висоти та Східний Єрусалим. Вперше з 1949 року ізраїльтяни знову отримали доступ до Стіни плачу. Офіційно Східний Єрусалим спочатку не анексували, а лише адміністративно інтегрували.

Місто розбрату - історія Єрусалима Мусульмани можуть і надалі відвідувати свої святині Відтоді влада Ізраїлю не забороняла мусульманам відвідувати розташовані в цьому місті мусульманські святі місця, зокрема мечеть Аль-Акса - третьої за значенням святині ісламу. Храмова гора має автономну мусульманську адміністрацію. Мусульмани можуть заходити на Храмову гору та в мечеть Аль-Акса й молитися тут.

Місто розбрату - історія Єрусалима Остаточний статус і досі не визначений Єрусалим і досі вважається перешкодою на шляху до миру між Ізраїлем та Палестиною. 1980 року Ізраїль оголосив усе місто своєю "вічною та неподільною столицею". Після того, як 1988 року Йорданія відмовилася від своїх претензій на Західний берег річки Йордан та Східний Єрусалим, було проголошено Палестинську державу. І ця держава претендує на Східний Єрусалим як свою столицю, принаймні теоретичну. Автор: Інес Айзеле, Валерій Сааков

